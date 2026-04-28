ప్రపంచ ఆర్థికానికి హర్మూజ్ కీలకం- తెరవాల్సిందే: ఐరాస చీఫ్
Published : April 28, 2026 at 7:07 AM IST
UN Secretary Appeals Hormuz Open : ఇరాన్- అమెరికా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచ వాణిజ్యానికి జీవనాడీగా చెప్పుకునే హర్మూజ్ జలసంధిలో నెలకొన్ని అనిశ్చితిపై ఐక్యరాజ్యసమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా నౌకల రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ పిలుపునిచ్చారు. అంతర్జాతీయ జలాల్లో నౌకాయాన స్వేచ్ఛను గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ఈ మార్గం అత్యంత కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Navigational rights & freedoms through the Strait of Hormuz must be respected.— António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2026
I appeal to the parties:
Open the Strait.
Let ships pass. No tolls. No discrimination.
Let trade resume.
Let the global economy breathe.
Safe, unimpeded passage is an economic & humanitarian…