వివాదాలు, వాకౌట్లతో ఐరాస సమావేశం- కశ్మీర్ అంశాన్ని మరోసారి లేవనెత్తిన తుర్కియే- తిప్పికొట్టిన భారత్
న్యూయార్క్లో కొనసాగుతున్న ఐరాస 81వ సర్వసభ్య సమావేశం- రసాభాసగా ఐరాస మీటింగ్- వివాదాలు, వాకౌట్లతో ఐక్యరాజ్యసమితిలో కొంత గందరగోళం
Published : September 23, 2026 at 2:17 PM IST
United Nations General Assembly 2026 : ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం రసవత్తరంగా జరుగుతోంది. వాకౌట్లు, వివాదాలతో ఆసక్తికరంగా మారింది. ఐరాసలో కశ్మీర్ అంశాన్ని మరోసారి తుర్కియే లేవనెత్తింది. ఆ వ్యాఖ్యలను భారత్ గట్టిగా తిప్పికొట్టింది. అలాగే ప్రపంచ సంస్థ వేదికగా ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇరాన్ను తుడిచిపెట్టేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు టెహ్రాన్ ప్రతినిధులు వాకౌట్ చేశారు. ఇంకోవైపు, తమ దేశంపై ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు గానూ ఐరాస సమావేశం నుంచి క్యూబా ప్రతినిధి బృందం సైతం వెళ్లిపోయింది. అలాగే అమెరికా మీడియాపైనా ట్రంప్ ఐరాస వేదికగా ఆరోపణలు గుప్పించడం చర్చనీయాంశమైంది. ఇలా ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశం ప్రపంచ దేశాలు, నాయకుల మధ్య విభేదాలతో రసాభాసగా సాగింది.
ఐరాస వేదికగా భారత్పై తుర్కియే అక్కసు
ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రపంచ నాయకులను ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యిప్ ఎర్డోగాన్ మరోసారి కశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. దక్షిణాసియాలోని వివాదాలను చర్చల ద్వారా, ఐరాస చార్టర్ పరిధిలో పరిష్కరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎర్డోగాన్ ఐరాస సర్వసభ్య సమావేశంలో పలు సందర్భాల్లో కశ్మీర్ అంశాన్ని లేవనెత్తగా, దీనిపై భారత్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. జమ్ముకశ్మీర్ తమ దేశంలో అంతర్భాగమని స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో మూడో పక్షం జోక్యం అవసరం లేదని తేల్చిచెప్పింది.
అలాగే ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమావేశాల సందర్భంగా జరిగిన ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ (OIC) సమావేశంలో కూడా జమ్మూకశ్మీర్ అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఓఐసీ జమ్మూకశ్మీర్లో మానవ హక్కులు, భద్రతా పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తమ దేశ అంతర్గత వ్యవహారాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో ఓఐసీకి ఎటువంటి అధికారమూ లేదని భారత్ పేర్కొంది. కాగా, కశ్మీర్పై ఓఐసీ ప్రకటనలను భారత్ నిరంతరం ఖండిస్తూ వస్తోంది.
ఇరాన్పై ట్రంప్ తీవ్ర విమర్శలు
ఐరాస వేదికగా ఇరాన్పై ట్రంప్ విరుచుకుపడ్డారు. ఇరాన్ను తుడిచిపెట్టేస్తానని హెచ్చరించారు. ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏకమై ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచాలని కోరారు. నవంబర్ 3న జరగనున్న యూఎస్ మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య ఒక సముచితమైన ఒప్పందం కుదురుతుందని తాను భావిస్తున్నానని అన్నారు. ప్రపంచ శాంతికి ఇరాన్ పెనుముప్పుగా మారిందని ఆరోపించారు. ఇరాన్ భవిష్యత్తుపై తాను అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని పేర్కొన్నారు. ఐరాస వేదికగా తమపై ట్రంప్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడంపై టెహ్రాన్ అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ ప్రసంగం సమయంలో ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం ఐరాస నుంచి వాకౌట్ చేయడం గమనార్హం.
ఇరాన్- అమెరికా చర్చలు
మరోవైపు, పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో మరో కీలక పరిమాణం జరిగింది. ఐరాస సమావేశం కోసం వచ్చిన ఇరాన్ రాయబారులు అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారులతో మంగళవారం భేటీ అయ్యారు. వారు ఒప్పందం గురించి చర్చించారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటించారు. ఇరాన్తో ఈ సమావేశం దాదాపు మూడు గంటల పాటు చాలా సానుకూల వాతావరణంలో, ఫలప్రదంగా సాగిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఇజ్రాయెల్పై మెక్రాన్, జోర్డాన్ రాజు ఫైర్
ఐరాసలో చేసిన ప్రసంగంలో ఇజ్రాయెల్ గురించి ట్రంప్ ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రస్తావించారు. అయితే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు గురించి అస్సలు ప్రస్తావించలేదు. ఐరాస వేదికగా గాజా పరిస్థితులపై గాజా, వెస్ట్ బ్యాంక్లో పరిస్థితులపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్, జోర్డాన్ రాజు అబ్దుల్లా II ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గాజా సంఘర్షణ ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉందన్నారు జోర్డాన్ రాజు అబ్దుల్లా II. భారత్లోని ముంబయి సహా ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చేరుకుందని అన్నారు.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు క్యూబా, ఎర్డోగాన్ విమర్శలకుగానూ ఇజ్రాయెల్ వాకౌట్
ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రపంచ నేతల ప్రసంగాల మధ్యలో వాకౌట్లు చేయడం మరోసారి నిరసనకు ఒక స్పష్టమైన చిహ్నంగా మారింది. ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో క్యూబాను విఫలమైన దేశంగా అభివర్ణించారు. అమెరికాలోని తీవ్రవాద రాజకీయ నెట్వర్క్లతో క్యూబా ప్రభుత్వానికి చాలా కాలంగా లోపాయికారి సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా క్యూబా ప్రతినిధి బృందం వాకౌట్ చేసింది. మరోవైపు, గాజాలో ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యలపై తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యిప్ ఎర్డోగాన్ విమర్శల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ బృందం సైతం వాకౌట్ చేసింది.
విలేకరిపై ట్రంప్ ఆగ్రహం
ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయం వెలుపల CNN ఛానల్ ప్రముఖ మహిళా విలేకరి కేట్లాన్ కాలిన్స్తో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఆమె ఐరాస సర్వసభ సమావేశంలో ఉండకూడదని అన్నారు. "CNN ఇక్కడ నా గురించి న్యూస్ కవర్ చేయడం ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తోంది. మీరు (వార్తాసంస్థను ఉద్దేశించి) ఇక్కడ నా గురించి వార్తలు కవర్ చేయకూడదు" అని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
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