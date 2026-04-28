పశ్చిమాసియాలో కీలక పరిణామం- ఒపెక్‌కు యూఏఈ గుడ్​ బై

మురు ఎగుమతిదారుల గ్రూప్‌నకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ- ఒపెక్‌, ఒపెక్‌+నూ వీడిన యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌

UAE Leaving OPEC
UAE Leaving OPEC (ANI)
Published : April 28, 2026 at 7:23 PM IST

UAE Leaving OPEC : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. గల్ఫ్‌ దేశమైన యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. చమురు ఉత్పత్తి చేసే దేశాల కూటమి అయిన ఒపెక్‌ (OPEC), ఒపెక్‌+ (OPEC+) నుంచి బయటకొస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మే 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి రానున్నట్లు తెలిపింది. ఉత్పత్తిపై ఒపెక్ ఆంక్షలు విధించడం, పొరుగు దేశమైన సౌదీ అరేబియాతో విభేదాలు భగ్గుమనడమే ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణాలని తెలుస్తోంది. ఒపెక్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తామని తెలిపింది. మార్కెట్ డిమాండ్, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చమురు ఉత్పత్తిని క్రమంగా పెంచుతామని అని యూఏఈ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దేశీయ ఇంధన ఉత్పత్తిపై పెట్టుబడులను మరింత వేగవంతం చేస్తామని వెల్లడించింది. చమురు ఎగుమతి దేశాల కూటమికి, దానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న సౌదీ అరేబియాకు ఇది అతిపెద్ద దెబ్బగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

"దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక దృక్పథాన్ని, అలాగే దేశీయ ఇంధన ఉత్పత్తిలో వేగవంతమైన పెట్టుబడులతో సహా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇంధన స్వరూపం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అంతేకాకుండా, ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో బాధ్యతాయుత, విశ్వసనీయతో ముందుచూపు గల పాత్ర పోషించాలనే నిబద్ధతను ఇది బలపరుస్తుంది. ఒపెక్ నుంచి నిష్క్రమించిన తర్వాత కూడా యూఏఈ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తూనే ఉంటుంది. డిమాండ్- మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, అదనపు ఉత్పత్తిని క్రమంగా, నియంత్రిత పద్ధతిలో మార్కెట్‌కు తీసుకువస్తుంది."

--యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌

ఆర్గనైజేషన్‌ ఆఫ్‌ ది పెట్రోలియం ఎక్స్‌పోర్టింగ్‌ కంట్రీస్‌ (OPEC)లో చాలా ఏళ్లుగా యూఏఈ సభ్యదేశంగా ఉంది. ఒపెక్‌ ఏర్పాటైన ఏడేళ్ల తర్వాత 1967లో ఒపెక్‌లో చేరింది యూఏఈ. సౌదీ అరేబియా, ఇరాక్‌ తర్వాత మూడో అతిపెద్ద చమురు ఎగుమతిదారుగా ఉన్న యూఏఈ, ఒపెక్‌ నిర్ణయాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. సుదీర్ఘకాలం పాటు సభ్యదేశంగా కొనసాగిన యూఏఈ, అనూహ్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక కారణమేంటన్నది వెల్లడించలేదు. కాగా, దేశ ప్రయోజనాల రీత్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. కొంతకాలంగా దీనిపై వదంతులు వినిపిస్తుండగా తాజాగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

అయితే, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ఉత్పత్తి పెంపు విషయంలో ఒపెక్‌లో తలెత్తిన అంతర్గత కలహాల నేపథ్యంలో యూఏఈ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇరాన్ దాడుల విషయంలో సౌదీ అరేబియా వంటి తన ప్రాంతీయ మిత్రదేశాలు సరైన రీతిలో స్పందించకపోవడం పట్ల యూఏఈ అసంతృప్తితో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒపెక్‌ నుంచి యూఏఈ బయటకు వచ్చిందని తెలుస్తోంది. దీనివల్ల భవిష్యత్‌లో ఒపెక్‌ బలహీనం అవుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే హర్మూజ్‌ మూసివేతతో చమురు ఎగుమతిలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఒపెక్‌ దేశాలకు, యూఏఈ రూపంలో మరో షాక్‌ తగిలింది.

పశ్చిమాసియాలో యూఏఈ తన స్వతంత్ర విదేశాంగ విధానాన్ని అనుసరించడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తోంది. 2015లో ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న యెమెన్ హౌతీ తిరుగుబాటుదారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా కలిసి ఒక కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి. అయితే, యూఏఈ మద్దతు ఉన్న యెమెన్ వేర్పాటువాదులకు ఆయుధాల రవాణా జరుగుతోందని ఆరోపిస్తూ సౌదీ అరేబియా బాంబు దాడి చేయడంతో కూటమిలో విభేదాలు తలెత్తాయి. కాలక్రమేణా రియాద్ కొన్ని వైఖరులకు విరుద్ధంగా ఉంది. గత కొన్నేళ్లుగా అమెరికా తన చమురు ఉత్పత్తిని పెంచుకోవడంతో వియన్నా కేంద్రంగా పనిచేసే 'ఒపెక్' మార్కెట్ పవర్ క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టింది.

