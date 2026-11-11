'మీ ఫ్రిజ్లను కూడా నిర్వహించలేకపోతున్నారు'- ఫ్రాన్స్పై ఇరాన్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
Iran On France Cyber Attack : ఫ్రాన్స్లోని 700కు పైగా సూపర్మార్కెట్లలో రిఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థ దెబ్బ తిన్నిందని, ఆ దాడికి ఐఆర్జీసీ విభాగమే కారణమని ఫ్రాన్స్ ఆరోపించింది.
Published : November 11, 2026 at 7:57 AM IST
ఫ్రాన్స్, ఇరాన్ మధ్య సైబర్ దాడుల ఆరోపణలతో దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఫ్రాన్స్లోని 700కు పైగా సూపర్మార్కెట్లలో రిఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థలను దెబ్బతీసిన సైబర్ దాడి వెనుక ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) సైబర్ విభాగం ఉందని ఫ్రాన్స్ అధికారికంగా ఆరోపించింది. ఈ ఆరోపణలను ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ తీవ్రంగా ఖండించారు. కనీసం ఫ్రిజ్లను కూడా నిర్వహించలేని స్థితిలో ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ఉందంటూ పారిస్ను ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు, హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో అమెరికా అంతర్జాతీయ సముద్రయాన సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని ఐఆర్జీసీ ఆరోపించింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలంటే అమెరికా తమ ఏడు షరతులకు అంగీకరించాలని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.
ఫ్రాన్స్లోని రిఫ్రిజిరేషన్ వ్యవస్థల ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ దాడి జరిగినట్లు ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ దాడికి ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ అండ్ సైబర్ డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్కు అనుబంధంగా ఉన్న 'షాహిద్ కావే' అనే సైబర్ యూనిట్ కారణమని ఆరోపించింది. ఈ ప్రకటనపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చీ స్పందించారు. ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం తన దేశంలోని సమస్యలను పరిష్కరించలేక, వైఫల్యాలకు ఇతరులను బాధ్యులుగా చేస్తోందని విమర్శించారు. "ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడం అటుంచి, కనీసం ఫ్రిజ్లను కూడా నిర్వహించలేని ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం తన వైఫల్యాల నిందను ఇతరులపై మోపుతోంది" అని ఆయన 'ఎక్స్'లో పోస్టు చేశారు. దేశీయ అశాంతి నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం బయటి వారిని బలిపశువులుగా చేస్తోందని ఆరోపించారు. పశ్చిమాసియాలో ఫ్రాన్స్ అనుసరిస్తున్న విదేశాంగ విధానాన్ని కూడా విమర్శించారు. "అవును ఇరాన్ శక్తివంతమైన దేశమే. కానీ ఫ్రాన్స్లాగా గాజాలో సామూహిక హత్యలకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా లేదా పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులపై బాంబు దాడులు చేయడం ద్వారా మేం మా అధికారాన్ని ప్రదర్శించం" అని అరాగ్చీ వ్యాఖ్యానించారు. ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ శాఖ చేసిన అధికారిక ఆరోపణలకు ప్రతిస్పందనగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ శాఖ ప్రకారం, అక్టోబర్ 11 నుంచి 12వ తేదీ మధ్య రాత్రి ఈ సైబర్ దాడి జరిగింది. భారీ మొత్తంలో ఆహార పదార్థాలు పాడైపోయాయని, వాటి విలువ పదుల మిలియన్ల యూరోలు ఉంటుందని ఫ్రాన్స్ తెలిపింది. అంతేకాకుండా పలు రిఫ్రిజిరేషన్ యూనిట్లు అగ్నిప్రమాదాలకు గురైనట్లు పేర్కొంది. ఈ ఘటనను ఫ్రాన్స్ 'మునుపెన్నడూ లేని, తీవ్రమైన' చర్యగా అభివర్ణించింది. ఫ్రెంచ్ భూభాగంలో భౌతిక విధ్వంసం సృష్టించడమే లక్ష్యంగా జరిగిన తొలి సైబర్ దాడిగా దీనిని గుర్తించింది. విచారణ అనంతరం ఈ దాడులకు ఇరాన్ను బాధ్యురాలిగా నిర్ధారించినట్లు ఫ్రాన్స్ విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది. 'షాహిద్ కావే' సైబర్ యూనిట్ తమ కీలక మౌలిక సదుపాయాలకు నిరంతర ముప్పుగా మారిందని పేర్కొంది. ఈ చర్య అంతర్జాతీయ చట్టాలను, సైబర్ ప్రపంచంలో ప్రభుత్వాలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్న ఐక్యరాజ్యసమితి నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించింది.