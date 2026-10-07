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'బాధితులకు, నేరస్థులకు మధ్య తేడాను గుర్తించలేకపోతోంది'- OICపై భారత్ ఆగ్రహం

India Slams OIC Remarks : జమ్మూకశ్మీర్​ అంశంపై ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ (ఓఐసీ) చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత్​ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఐఓసీ బాధితుడెవరో, నేరస్థుడెవరో కనీసం గుర్తుంచలేకపోతోందని విమర్శించింది.

Biplab Kumar Deb
త్రిపురకు చెందిన లోక్​సభ ఎంపీ బిప్లబ్ కుమార్​​ దేబ్​ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2026 at 12:45 PM IST

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India Slams OIC Remarks : జమ్మూకశ్మీర్​ అంశంపై, పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద నెట్​వర్క్​లపై భారతదేశం తీసుకున్న చర్యలపై ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ (ఓఐసీ) చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్​ ఖండించింది. ఐఓసీ బాధితుడెవరో, నేరస్థుడెవరో కనీసం గుర్తుంచలేకపోతోందని విమర్శించింది.

ఐక్యరాజ్యసమితి 'లీగల్ కమిటీ' నిర్వహించిన 'అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద నిర్మూలన చర్యలు' అనే అంశంపై చర్చ చేపట్టింది. ఆ సందర్భంగా భారత ఎంపీ బిప్లబ్​ కుమార్ దేబ్​ ఈ లీగల్ కమిటీ ముందు భారత్ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. ఐరాస పరిచయ వారోత్సవాల కోసం న్యూయార్క్ వెళ్లిన 15 మంది ఎంపీల బృందంలో ఆయన కూడా ఒకరు. ఆయన త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయిన బిప్లబ్ కుమార్ దేబ్​, జమ్మూకశ్మీర్​ ప్రస్తావన తెస్తూ, ఓఐసీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. "పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారతదేశం చేపట్టిన లక్షిత, నియంత్రిత చర్యల గురించి ఓఐసీ ఛైర్మన్ చేసిన ప్రకటనను ఖండిస్తున్నాం. భారత్​పై జరిగిన ఉగ్రదాడులకు పాకిస్థాన్ నుంచే ప్రణాళిలు రచించి, నిర్దేశించారు. నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా, బాధితులకు, నేరస్థులకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గ్రహించలేకపోవడం విచారకరం" అని బిప్లబ్​ దేబ్​ అన్నారు.

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