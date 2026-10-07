'బాధితులకు, నేరస్థులకు మధ్య తేడాను గుర్తించలేకపోతోంది'- OICపై భారత్ ఆగ్రహం
India Slams OIC Remarks : జమ్మూకశ్మీర్ అంశంపై ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ (ఓఐసీ) చేసిన వ్యాఖ్యలపై భారత్ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఐఓసీ బాధితుడెవరో, నేరస్థుడెవరో కనీసం గుర్తుంచలేకపోతోందని విమర్శించింది.
Published : October 7, 2026 at 12:45 PM IST
India Slams OIC Remarks : జమ్మూకశ్మీర్ అంశంపై, పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లపై భారతదేశం తీసుకున్న చర్యలపై ఇస్లామిక్ సహకార సంస్థ (ఓఐసీ) చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత్ ఖండించింది. ఐఓసీ బాధితుడెవరో, నేరస్థుడెవరో కనీసం గుర్తుంచలేకపోతోందని విమర్శించింది.
ఐక్యరాజ్యసమితి 'లీగల్ కమిటీ' నిర్వహించిన 'అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద నిర్మూలన చర్యలు' అనే అంశంపై చర్చ చేపట్టింది. ఆ సందర్భంగా భారత ఎంపీ బిప్లబ్ కుమార్ దేబ్ ఈ లీగల్ కమిటీ ముందు భారత్ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. ఐరాస పరిచయ వారోత్సవాల కోసం న్యూయార్క్ వెళ్లిన 15 మంది ఎంపీల బృందంలో ఆయన కూడా ఒకరు. ఆయన త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి అయిన బిప్లబ్ కుమార్ దేబ్, జమ్మూకశ్మీర్ ప్రస్తావన తెస్తూ, ఓఐసీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. "పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారతదేశం చేపట్టిన లక్షిత, నియంత్రిత చర్యల గురించి ఓఐసీ ఛైర్మన్ చేసిన ప్రకటనను ఖండిస్తున్నాం. భారత్పై జరిగిన ఉగ్రదాడులకు పాకిస్థాన్ నుంచే ప్రణాళిలు రచించి, నిర్దేశించారు. నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా, బాధితులకు, నేరస్థులకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గ్రహించలేకపోవడం విచారకరం" అని బిప్లబ్ దేబ్ అన్నారు.