ఐరాస సమావేశం వేళ కీలక పరిణామం- భద్రతామండలిలో సభ్యత్వానికి భారత్కు వీ4 దేశాల మద్దతు
భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులకు అద్దం పట్టడం లేదన్న భారత్- భారత్ వాదనకు బ్రెజిల్, జర్మనీ, జపాన్ నుంచి గట్టి మద్దతు
Published : September 22, 2026 at 4:47 PM IST
UN Security Council Changes : ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వం కోసం భారత్ చేస్తున్న సుదీర్ఘ పోరాటానికి కీలక మద్దతు లభించింది. సెంట్రల్ యూరప్ ప్రాంతానికి చెందిన నాలుగు దేశాల విసెగ్రాడ్ గ్రూప్-V4 భారత్ అభ్యర్థిత్వానికి అండగా నిలిచింది. భద్రతా మండలిలో సమూల మార్పులు అవసరమని భారత్ బలంగా వాదిస్తున్న వేళ ఈ పరిణామం దౌత్యపరంగా సరికొత్త ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. ఈ అంశంపై పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఐరాస 81వ సర్వప్రతినిధి సభ జరుగుతున్న వేళ తొలిసారిగా V4- భారత్ విదేశాంగ మంత్రులు సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో హంగేరీ, పోలాండ్, స్లోవేకియా, చెక్ రిపబ్లిక్ దేశాలు భద్రతా మండలిలో భారత్కు శాశ్వత స్థానం కల్పించాలనే డిమాండ్కు ముక్తకంఠంతో మద్దతు పలికాయి. గ్లోబల్ సౌత్లో కీలక భాగమైన భారత్, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సూపర్ పవర్ అని, భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యదేశంగా భారత్కు సీటు దక్కాల్సిందేనని స్లోవేకియా విదేశాంగ మంత్రి జురాజ్ బ్లానార్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సమావేశాన్ని కొత్త చారిత్రాత్మక సందర్భంగా అభివర్ణించిన భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, రాజకీయ, ఆర్థిక, రక్షణ, సాంకేతిక, అంతరిక్ష రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత విస్తరించుకోవాలని 5 దేశాలు నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు.
రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏర్పాటైన భద్రతా మండలి స్వరూపం 2026 నాటి భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులకు అద్దం పట్టడం లేదని భారత్ బలంగా వాదిస్తోంది. ప్రస్తుతం భద్రతా మండలిలో ఐదు శాశ్వత దేశాలుగా అమెరికా, రష్యా, చైనా, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ ఉండగా, పది తాత్కాలిక సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి. శాశ్వత సభ్య దేశాలకు వీటో అధికారం ఉంటుంది. 1945లో ఐరాస ఏర్పాటైనప్పుడు ఆసియా, ఆఫ్రికాలోని చాలా దేశాలు వలస పాలనలోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఐరాసలో 193 సభ్య దేశాలు ఉన్నప్పటికీ, భద్రతా మండలి శాశ్వత సభ్యత్వంలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఇప్పటివరకు 8 సార్లు తాత్కాలిక సభ్యదేశంగా సేవలందించిన భారత్ తన జనాభా, ఆర్థిక బలం, ఐరాస శాంతి పరిరక్షణ దళాలకు అందిస్తున్న సహకారం ఆధారంగా శాశ్వత సభ్యత్వానికి తమకు వందశాతం అర్హత ఉందని స్పష్టం చేస్తోంది. భారత్ వాదనను G4లో మిగతా దేశాలైన బ్రెజిల్, జర్మనీ, జపాన్ కూడా గట్టిగా సమర్థిస్తున్నాయి. 80 ఏళ్లుగా భద్రతా మండలి కూర్పు మారలేదని, ఆఫ్రికా, ఆసియా-పసిఫిక్, లాటిన్ అమెరికా ప్రాంతాలకు శాశ్వత ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని 2026 ఫిబ్రవరిలో G4 దేశాలు డిమాండ్ చేశాయి. భారత్ అభ్యర్థిత్వానికి ఇప్పటికే ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్, అమెరికా, రష్యా తమ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించాయి. తాజాగా యూరోపియన్ దేశాలైన V4 గ్రూప్ కూడా మద్దతు తెలపడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఐరాస చార్టర్ సవరణకు చైనా ఆమోదం తప్పనిసరి
అయితే ఈ ప్రక్రియలో చైనా అతిపెద్ద అవరోధంగా మారింది. మిగతా నాలుగు శాశ్వత సభ్యదేశాల మాదిరిగా చైనా, భారత్కు స్పష్టమైన మద్దతు ఇవ్వడం లేదు. భద్రతా మండలి సంస్కరణలపై విస్తృత ఏకాభిప్రాయం అవసరమంటూ దాటవేస్తోంది. ఐరాస చార్టర్ సవరణకు చైనా ఆమోదం కూడా తప్పనిసరి కాబట్టి ఇది అత్యంత కీలకాంశంగా మారింది. ఆఫ్రికా సమాఖ్య కూడా తమ ఖండానికి శాశ్వత ప్రాతినిధ్యం కావాలని కోరుతుండటం వల్ల సంస్కరణల తుది నమూనాపై దేశాల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. భారత్కు శాశ్వత సభ్యత్వం లభిస్తే అంతర్జాతీయ శాంతిభద్రతలు, ఆంక్షలు వంటి కీలక వ్యవహారాల్లో కీలక పాత్ర ఉంటుంది. ఐరాస చార్టర్లోని ఆర్టికల్ 108 ప్రకారం కొత్తగా ఏ దేశమైనా శాశ్వత సభ్యత్వం పొందాలంటే సర్వప్రతినిధి సభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న ఐదు శాశ్వత సభ్యదేశాల ఆమోదం తప్పనిసరి. పదిహేనేళ్లుగా ఈ సంస్కరణల చర్చలు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. V4 దేశాల మద్దతు భారత్ వాదనకు నైతిక బలాన్ని చేకూర్చినప్పటికీ, ఈ మద్దతును చార్టర్ సవరణగా మార్చుకోవడం భారత్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది.
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