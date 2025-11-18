'ఆ తీర్పు బాధితులకు చాలా కీలకం'- మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా మరణశిక్షపై యూఎన్
షేక్ హసీనాకు మరణశిక్ష విధించడంపై స్పందించిన యూఎన్- ఏమందంటే?
Published : November 18, 2025 at 11:43 AM IST
UN On Sheikh Hasina Death Penalty : మానవత్వానికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలపై బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు మరణశిక్ష విధించడంపై ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) స్పందించింది. ఈ తీర్పు బాధితులకు చాలా కీలకమని పేర్కొంది. అయితే షేక్ హసీనాకు మరణశిక్ష విధించడంపై విచారం వ్యక్తం చేసింది. మరోవైపు, షేక్ హసీనా ప్రకటనల గురించి బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం ఆ దేశ మీడియాకు కీలక సూచనలు చేసింది.
'మరణశిక్షను వ్యతిరేకిస్తున్నాం'
ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ మరణశిక్ష విధించడాన్ని తాము వ్యతిరేకిస్తున్నామని యూఎన్ చీఫ్ ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డుజారిక్ తెలిపారు. ఇదే వైఖరిని యూఎన్ చీఫ్ అంటోనియో గుటెర్రస్ సైతం వ్యక్తం చేశారని తెలిపారు. "సాధారణ వ్యక్తులైనా, నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నవారైనా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు జవాబుదారీగా ఉండాలి. ఎందులోనైనా జవాబుదారీతనం చాలా కీలకం. బంగ్లా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా కేసులో తీర్పు తర్వాత అక్కడి ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అందరూ సంయమనం పాటించాలి" అని యూఎన్ చీఫ్ ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డుజారిక్ పేర్కొన్నారు.
శశిథరూర్ ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, బంగ్లా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా మరణ శిక్ష విధించడంపై తిరువనంతపురం ఎంపీ, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శశిథరూర్ స్పందించారు. ఇది చాలా తీవ్రమైన పరిణామమని అభిప్రాయపడ్డారు. తాను దేశవిదేశాల్లో ఎక్కడైనా మరణిశిక్ష విధించడాన్ని సమర్థించనని అన్నారు. "మరొక దేశ న్యాయవ్యవస్థ తాలుక అంతర్గత విషయాలపై నేను వ్యాఖ్యానించడం సముచితం కాదు. అయితే షేక్ హసీనాకు మరణిశిక్ష విధించడం తీవ్ర పరిణామం" అని శశిథరూర్ వ్యాఖ్యానించారు.
మీడియాకు బంగ్లా సర్కార్ వార్నింగ్
తనకు మరణ శిక్ష విధించడాన్ని ఖండిస్తూ షేక్ హసీనా విడుదల చేసిన ప్రకటనను ప్రచురించవద్దని మీడియాను బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. దోషిగా తేలి, పరారీలో ఉన్న మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా జారీ చేసిన ప్రకటనలను నివేదించకుండా ఉండాలని అన్ని ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, ఆన్లైన్ మీడియా సంస్థలకు సూచించింది. హసీనా ప్రకటనలలో హింస, నేర కార్యకలాపాలను ప్రేరేపించి సామాజిక సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసే ఆదేశాలు ఉండవచ్చని నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ (NCSA) ఓ పత్రికా ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని మీడియాను కోరుతున్నట్లు తెలిపింది.
"కొన్ని మీడియా సంస్థలు దోషిగా తేలిన షేక్ హసీనా పై ప్రకటనలను ప్రచురిస్తున్నాయి. ఆ విషయం తెలిసి నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ తీవ్ర ఆందోళన చెందుతోంది. దోషులుగా నిర్ధారణ అయి పరారీలో ఉన్న వ్యక్తుల ప్రకటనలను ప్రసారం చేయడం లేదా ప్రచురించడం సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్డినెన్స్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడమే. జాతీయ సమగ్రత, మతపరమైన ద్వేషాన్ని, హింసను నేరుగా ప్రేరేపించే కంటెంట్ను తొలగించడానికి లేదా నిరోధించడానికి ఎన్సీఎస్ఏకు అధికారం ఉంది. ద్వేషపూరిత ప్రసంగం, హింసకు పాల్పడమని ఇచ్చిన ప్రకటనను ప్రచురించడం శిక్షార్హమైన నేరం. రెండేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష లేదా 10 లక్షల టాకాల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. మేము పత్రికా, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను గౌరవిస్తాం. అయితే దోషులుగా తేలిన వ్యక్తుల హింసాత్మక, రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలను మీడియా నివారించాలి. తమ చట్టపరమైన బాధ్యతలను గుర్తుంచుకోవాలి" అని నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ తెలిపింది.
షేక్ హసీనాకు మరణశిక్ష
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు హత్యానేరం కేసులో ఢాకాలోని ప్రత్యేక ట్రైబ్యునల్ సోమవారం మరణ శిక్ష విధించింది. ఇదే కేసులో బంగ్లాదేశ్ మాజీ హోంమంత్రి అసదుజ్జమాన్ ఖాన్కు కూడా మరణ శిక్ష విధించింది. అప్పటి పోలీస్ చీఫ్ చౌధురి అబ్దుల్లాకు ఐదేళ్ల కారాగార శిక్ష వేసింది. మానవత్వం లేకుండా నేరాలకు పాల్పడ్డారన్న అభియోగాల వాదనలు విన్న ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రైబ్యునల్ (ICT) సోమవారం ఈ తీర్పును వెల్లడించింది.
ఖండించిన షేక్ హసీనా
అయితే ఈ తీర్పును షేక్ హసీనా ఖండించారు. ఈ తీర్పు మోసపూరితమైనదని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా తనకు శిక్ష పడేలా చేసిందని విమర్శించారు. తనను తాను నిరూపించుకోవడానికి కోర్టు న్యాయమైన అవకాశం ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. న్యాయమూర్తులు పక్షపాతంగా వ్యవహరించారని అన్నారు. మరోవైపు, షేక్ హసీనాకు మరణశిక్ష విధిస్తూ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రైబ్యునల్ ఇచ్చిన తీర్పును బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ అధినేత మహమ్మద్ యూనస్ స్వాగతించారు. చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కారని అనే ప్రాథమిక సూత్రాన్ని ఈ తీర్పు ధ్రువీకరించిందని అన్నారు.
