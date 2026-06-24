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'ఇరాన్ అణు కేంద్రాల్లో మళ్లీ తనిఖీలు'- యూఎన్ అణుశక్తి సంస్థ చీఫ్ కీలక ప్రకటన

ఇరాన్ అణుకేంద్రాలను ఐఏఈఏ తనిఖీ చేయనున్నట్లు రఫెల్ గ్రోస్సీ స్పష్టం- అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక ఒప్పందంలో కీలక అంశంగా తనిఖీలు- అధిక శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలపై ప్రపంచ దేశాల ఆందోళన

IAEA On Nuclear Sites Inspection
International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi speaks during a meeting with Tokyo Electric Power Company Holdings officials at Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma, Fukushima pferfecture, Japan Wednesday, June 24, 2026. (AP) (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 4:35 PM IST

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IAEA On Nuclear Sites Inspection : ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరపడేలా ఐక్యరాజ్యసమితి అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) డైరెక్టర్ జనరల్ రఫెల్ మారియానో గ్రోస్సీ కీలక ప్రకటన చేశారు. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఇటీవల కుదిరిన తాత్కాలిక ఒప్పందం ప్రకారం ఇరాన్‌లోని అణు ఇంధన శుద్ధి కేంద్రాలను ఐఏఈఏ తనిఖీ చేయనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. అణు కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణలో ఐఏఈఏ పాత్ర అత్యంత కీలకమని, తనిఖీలు తప్పనిసరిగా జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు.

జపాన్‌లోని ఫుకుషిమా దైచీ అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన గ్రోస్సీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై తనిఖీల విషయంలో అమెరికా, ఇరాన్ నుంచి విభిన్న ప్రకటనలు వస్తున్నప్పటికీ, ఒప్పందంలోని నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ అణు కేంద్రాల తనిఖీలపై వస్తున్న సందేహాలకు గ్రోస్సీ సమాధానం ఇచ్చారు. రాజకీయ నాయకుల ప్రకటనలు వాస్తవ పరిస్థితులకు భిన్నంగా ఉండవచ్చని, అయితే అధికారిక ఒప్పందంలోని అంశాలే ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు.

అమెరికా, ఇరాన్ అధ్యక్షులు సంతకం చేసిన అవగాహన ఒప్పందంలో అణు పదార్థాలు, అణు కేంద్రాలకు సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలు ఐఏఈఏ పర్యవేక్షణలోనే జరగాలని స్పష్టంగా ఉందన్నారు. "తనిఖీలు జరగకుండా పర్యవేక్షణ సాధ్యం కాదు. రెండు రోజుల్లోనా, వారం రోజుల్లోనా, పది రోజుల్లోనా అనేది ముఖ్యం కాదు. కానీ తనిఖీలు మాత్రం తప్పకుండా జరుగుతాయి" అని గ్రోస్సీ స్పష్టం చేశారు.

యురేనియం నిల్వలే ప్రధాన ఆందోళన
ఇరాన్ వద్ద ప్రస్తుతం అధిక స్థాయిలో శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయని పాశ్చాత్య దేశాలు భావిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ అంచనాల ప్రకారం, ఆ నిల్వలు అవసరమైతే దాదాపు 10 అణు బాంబులు తయారు చేయడానికి సరిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే తమ అణు కార్యక్రమం పూర్తిగా శాంతియుత అవసరాల కోసమేనని ఇరాన్ ఎప్పటినుంచో చెబుతోంది. అయినప్పటికీ ప్రపంచంలో అణ్వాయుధ కార్యక్రమం లేకుండానే 60 శాతం వరకు యురేనియం శుద్ధి చేసిన ఏకైక దేశంగా ఇరాన్ ఉండటం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. దీంతో ఐఏఈఏ తనిఖీలకు మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.

యుద్ధం తర్వాత నిలిచిపోయిన తనిఖీలు
2025లో ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య 12 రోజుల పాటు జరిగిన యుద్ధం తర్వాత ఐఏఈఏ తనిఖీలకు తీవ్ర ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయి. ముఖ్యంగా యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాలకు ఐఏఈఏ అధికారులను అనుమతించలేదు. అక్కడే అధిక శుద్ధి చేసిన యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. అయితే బుషెహర్ అణు విద్యుత్ కేంద్రం వంటి ఇతర ప్రాంతాలను ఐఏఈఏ సందర్శించగలిగింది. కానీ ప్రధాన శుద్ధి కేంద్రాలకు ప్రవేశం లేకపోవడంతో యురేనియం నిల్వల స్థితి, సెంట్రిఫ్యూజ్‌ల పనితీరుపై స్పష్టత లేకుండా పోయింది. ఐఏఈఏ, ఇరాన్ రెండూ ప్రస్తుతం యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమం కొనసాగడం లేదని చెబుతున్నప్పటికీ, అణు వ్యాప్తి నిరోధక నిపుణులు మాత్రం ఆ నిల్వలను రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అమెరికా-ఇరాన్ ఒప్పందం ఏమిటి?
గత వారం అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఒక తాత్కాలిక ఒప్పందం కుదిరింది. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఇరాన్ వద్ద ఉన్న అధిక శుద్ధి యురేనియాన్ని తక్కువ స్థాయికి తగ్గించాలి. దీనిని "డౌన్‌బ్లెండింగ్" ప్రక్రియగా పిలుస్తారు. దీనికి ప్రతిగా ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులపై ఉన్న అమెరికా మద్దతు గల కొన్ని ఆంక్షలను సడలించేందుకు అంగీకారం కుదిరింది. అలాగే రెండు దేశాలు 60 రోజుల వ్యవధిలో విస్తృత ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చలను కొనసాగించనున్నాయి. ఈ ఒప్పందం విజయవంతం కావాలంటే ఐఏఈఏ తనిఖీలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. అందుకే గ్రోస్సీ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

ఇరాన్ నుంచి భిన్న ప్రకటనలు
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఇటీవల ఇరాన్ అణు కేంద్రాల్లో ఐఏఈఏ తనిఖీలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయీ మాత్రం అమెరికా గత ఏడాది దాడి చేసిన అణు కేంద్రాలను యూఎన్ పరిశీలకులు సందర్శించే ప్రణాళిక లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ విభిన్న ప్రకటనలపై స్పందించిన గ్రోస్సీ, ప్రస్తుతం మాటల యుద్ధం జరుగుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే అధికారిక ఒప్పందంలోని నిబంధనలు అమలవుతాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య మరోసారి చర్చలు వచ్చే వారంలో స్విట్జర్లాండ్‌లోని బర్గెన్‌స్టాక్ రిసార్ట్‌లో పునఃప్రారంభం కానున్నట్లు సమాచారం.

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