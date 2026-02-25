రష్యా-ఉక్రెయిన్ కాల్పుల విరమణపై ఐరాసలో తీర్మానం- ఓటింగ్కు భారత్ దూరం
రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం మొదలై నాలుగేళ్లు పూర్తి- కాల్పుల విరమణ కోసం ఐరాసలో ఉక్రెయిన్ తీర్మాణం
Published : February 25, 2026 at 7:18 AM IST
Russia Ukraine Ceasefire Bharat : రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి నాలుగేళ్లు పూర్తైన వేళ ఇరు దేశాల మధ్య తక్షణ, పూర్తిగా ఎలాంటి షరతులు లేని కాల్పుల విరమణ తీర్మానాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. భారత్ ఈ ఓటింగ్కు దూరంగా ఉంది. ఉక్రెయిన్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానానికి 107 దేశాలు మద్దతు తెలిపాయి. భారత్ సహా 51 దేశాలు ఓటింగ్కు దూరంగా ఉండగా. మరో 12 దేశాలు వ్యతిరేకించాయి.
ఐరాసలో తీర్మానం ఆమోదం
'సపోర్ట్ ఫర్ లాస్టింగ్ పీస్ ఇన్ ఉక్రెయిన్' అనే శీర్షికతో ఐరాసలో కీవ్ ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఉక్రెయిన్పై దాడి చేసి నాలుగేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఈ తీర్మానానికి ఐరాసలో ఆమోదం పొందింది. 193 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో ఉక్రెయిన్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానానికి 107 దేశాలు మద్దతు తెలపడంతో ఆమోదం లభించింది. భారత్తో సహా బహ్రెయిన్, బంగ్లాదేశ్, బ్రెజిల్, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా, శ్రీలంక, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, అమెరికా వంటి దేశాలు ఓటింగ్కు దూరంగా నిలిచాయి.
మద్దతు తెలిపిన దేశాలకు జెలెన్స్కీ కృతజ్ఞతలు
ఈ తీర్మానానికి మద్దతు తెలిపిన 107 దేశాలకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పూర్తి స్థాయి కాల్పుల విరమణతో పాటు ఉక్రెయిన్ పౌరులను తిరిగి రప్పించాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. దీర్ఘకాలిక శాంతి సాధనలో ఈ తీర్మానం కీలకమైన అడుగు అని పేర్కొన్న ఆయన, శాంతి సాధన కోసం ప్రపంచ భాగస్వాములతో కలిసి పని చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
'ఈ రోజు ఐక్యరాజ్యసమితిలో జీవన హక్కును కాపాడే దిశగా ఉక్రెయిన్కు మద్దతుగా నిలిచిన 107 దేశాలకు నేను కృతజ్ఞుడిని. సంపూర్ణ కాల్పుల విరమణతో పాటు మా ప్రజలను తిరిగి రప్పించాలనే స్పష్టమైన పిలుపుతో సాధారణ సభ మా తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఇవి సరైనవి, అవసరమైన చర్య. భాగస్వామ్య దేశాలతో కలిసి శాంతి సాధన కోసం మేం చురుకుగా పని చేస్తూనే ఉంటాం' అని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.
యుద్ధం అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘన: ఐరాస చీఫ్
ఇదిలా ఉండగా, రష్యా పూర్తి స్థాయి దాడి ప్రారంభించి నాలుగేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరెస్ స్పందించారు. ఈ యుద్ధం అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘనగా, ప్రపంచ శాంతికి ముప్పుగా ఉందని ఆయన అభివర్ణించారు. 'ఫిబ్రవరి 24న రష్యా ఉక్రెయిన్పై పూర్తి స్థాయి దాడి ప్రారంభించి నాలుగేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఇది ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధం. ఈ వినాశకర యుద్ధం మన సమష్టి మనసాక్షికి మచ్చ. ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలకు ఇది ఇంకా ముప్పుగానే ఉంది. యుద్ధం ఎంతకాలం కొనసాగితే అంత ఎక్కువ ప్రాణనష్టం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా పౌరులే తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. 2025లో ఉక్రెయిన్లో పౌర మృతుల సంఖ్య గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది.' అని గుటెరెస్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
న్యాయసమ్మతమైన, శాశ్వత శాంతి సాధనకు తొలి అడుగుగా తక్షణ, సంపూర్ణ, ఎలాంటి షరతులు లేని కాల్పుల విరమణ అవసరమని గుటెరెస్ పునరుద్ఘాటించారు. 'ఇది పూర్తిగా అంగీకరించలేనిది. న్యాయబద్ధమైన, శాశ్వత, సమగ్ర శాంతి సాధన దిశగా తక్షణ, సంపూర్ణ, ఎలాంటి షరతులు లేని కాల్పుల విరమణకు నేను మళ్లీ పిలుపునిస్తున్నా. శాంతి న్యాయబద్ధంగా ఉండాలంటే అది అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఉక్రెయిన్ స్వాతంత్ర్యం, సార్వభౌమత్వం, భౌగోళిక సమగ్రతకు గౌరవం ఇవ్వడం ద్వారానే న్యాయసమ్మతమైన, శాశ్వత శాంతి సాధ్యమవుతుంది' అని గుటెరెస్ పేర్కొన్నారు.
రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య పూర్తి స్థాయి యుద్ధం మొదలై మంగళవారం నాటికి నాలుగేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన ఇంతవరకు పరిష్కారం కాలేదు. ఇరు దేశాల మధ్య కాల్పుల విమరణ కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రయత్నించినా ఫలితం కనిపించలేదు. దీంతో యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది.