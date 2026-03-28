హర్మూజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు- మానవతా అవసరాల కోసం UN ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్
Published : March 28, 2026 at 12:58 PM IST
UN Task Force On Hormuz Crisis : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు రోజురోజుకీ తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత ప్రాధాన్యమైన హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా సముద్ర వాణిజ్యం అంతరాయం కలగడం వల్ల మానవతా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ ఆదేశాల మేరకు ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆయన ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డుజారిక్ వెల్లడించారు. ఈ బృందానికి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ సర్వీసెస్ (UNOPS) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ జోర్జ్ మోరైరా డా సిల్వా నాయకత్వం వహించనున్నారు.