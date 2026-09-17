AI ముప్పులపై ఐరాస చీఫ్ గుటెరస్ ఆందోళన- ప్రపంచ దేశాలు కలిసి పనిచేయాలని పిలుపు
ఏఐ వల్ల ఎదురయ్యే ముప్పులపై ఐరాస ప్రధాన కార్యదర్శి గుటెరస్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఈ ముప్పులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచ దేశాలు కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని సూచన
Published : September 17, 2026 at 12:06 PM IST
UN Secretary General On AI Threats : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) భద్రత విషయంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏఐ సాంకేతికత వల్ల ఎదురయ్యే ముప్పులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పోటీదారులు పరస్పరం సహకరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఏఐ భద్రత విషయంలో ప్రపంచ దేశాల మధ్య పోటీ ఎవరికి వారే అన్నట్లుగా కాకుండా (రేస్ టు ది బాటమ్) అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని కోరారు. ఏఐ సాంకేతికత అభివృద్ధి, దాని వల్ల కలిగే నష్టాలపై మనకున్న అవగాహన కంటే చాలా వేగంగా దూసుకుపోతోందని టెక్నాలజీ రంగానికి చెందిన నిపుణులు వ్యక్తపరుస్తున్న ఆందోళనలను మనం విస్మరించలేమని అన్నారు. ఏఐ ముప్పుల నుంచి పౌరులను రక్షించే బాధ్యతను మొదట ప్రభుత్వాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే ప్రపంచ దేశాల సమన్వయం కూడా తప్పనిసరని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు మీడియా సమావేశంలో ఐక్యరాజ్యసమితి చీఫ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఆ చర్చలో ఏఐ ప్రధానాంశంగా ఉంటుంది : ఐరాస చీఫ్
ఏఐ అభివృద్ధి వేగాన్ని తగ్గించాలని ఆంత్రోపిక్ సీఈఓ డారియో అమోడెయ్ సహా ప్రముఖ టెక్ కంపెనీలు, ప్రభుత్వాలు ఇటీవలే చేసిన ప్రతిపాదనను ఐరాస చీఫ్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. ఆర్థిక అభివృద్ధి, విద్యా రంగం, ఆరోగ్య వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం వంటి వాటిల్లో ఏఐకి ఉన్న అపారమైన సామర్థ్యాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. కానీ అదుపు తప్పిన కృత్రిమ మేధస్సు వల్ల కలిగే మానవ అస్తిత్వ ముప్పు గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే వారం ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య ఉన్నత స్థాయి సమావేశం కోసం జరిగే వార్షిక సమావేశంలో ప్రపంచ నాయకులతో తాను జరిపే చర్చలలో ఏఐ ఒక ప్రధాన అంశంగా ఉంటుందని అన్నారు.
"రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఏఐ విషయంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ఆచరణాత్మక ఆలోచనలు, విధానాలను అన్వేషించడం కొనసాగిస్తుంది. ఏఐ భద్రత, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడానికి మనకు ఒక ఉమ్మడి అవగాహన అవసరం. సరైన సమయంలో కృత్రిమ మేధపై ఒక అంతర్జాతీయ శిఖరాగ్ర సమావేశం నిర్వహించడం చాలా సమంజసమని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రభుత్వాలు, కంపెనీలు, శాస్త్రవేత్తలు, పౌర సమాజం ఇలా ప్రతిఒక్కరినీ భాగస్వాములను చేయడం అత్యంత అవసరం. అది సాధ్యమవుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. "
-- ఆంటోనియో గుటెర్రెస్, ఐరాస చీఫ్
'అంతర్జాతీయ సహకారం గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత అవసరం'
ఏఐ విషయంలో చైనా, అమెరికాల మధ్య ఉన్న పోటీని పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు ఐరాస చీఫ్ గుటెర్రెస్. భౌగోళిక రాజకీయ విభజన ఏఐ అభివృద్ధిలో తీవ్రమైన ప్రమాదాలను సృష్టించగలదని హెచ్చరించారు. అధునాతన ఏఐ సామర్థ్యాలు కలిగిన దేశాల మధ్య మరింత చర్చలు, సమాచార మార్పిడి, ఉమ్మడి రక్షణ చర్యలు అవసరమని పిలుపునిచ్చారు. అంతర్జాతీయ సహకారం గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. తన సుదీర్ఘ ప్రసంగంలో ఐరాస సహా ప్రపంచ సంస్థలను సంస్కరించాల్సిన అవసరాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి అధిపతి అంగీకరించారు. అలాగే శాంతిని కాపాడటం, మానవ హక్కులను పరిరక్షించడం వంటి ఐక్యరాజ్యసమితి వాగ్దానాలు మారవని నొక్కి చెప్పారు.
గతంలోనూ ఏఐ ముప్పులపై కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇటీవలే జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఏఐ ముప్పులపై ఐరాస చీఫ్ గుటెర్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ మానవాళికి ఒకవైపు సరికొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతున్నప్పటికీ, మరోవైపు పెను ముప్పుగా పరిణమిస్తోందని అన్నారు. ఏఐ వినియోగంలో భద్రతను పాటించేలా ప్రపంచ దేశాల నేతలు, సాంకేతిక దిగ్గజ కంపెనీలు, శాస్త్రవేత్తలు తక్షణమే కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని కోరారు. సరైన నియంత్రణ లేకపోతే, ఈ సాంకేతికత సుస్థిర అభివృద్ధికి బదులుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అసమానతలను మరింత పెంచుతుందని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం నియంత్రణ లేని ఏఐ వినియోగం సమాజంలోని అనేక సున్నితమైన రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా చిన్నారుల భద్రత, పర్యావరణ సమతుల్యత ప్రశ్నార్థకమవుతున్నాయని చెప్పారు. ఏఐని బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించాలంటే ప్రభుత్వాలు, ప్రైవేట్ కంపెనీలు, శాస్త్రవేత్తల మధ్య సమన్వయం అత్యంత అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
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