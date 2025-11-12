దిల్లీ పేలుడుపై ఐక్యరాజ్యసమితి చీఫ్ దిగ్భ్రాంతి- సమగ్ర విచారణకు పిలుపు
ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు మృతులకు యూఎన్ చీఫ్ సంతాపం
Published : November 12, 2025 at 9:33 AM IST
UN Chief On Delhi Blast : దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన ఉగ్ర పేలుడుపై ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ అంటోనియో గుటెరస్ స్పందించారు. భయానక పేలుడుపై ఐరాసా చీఫ్ విచారం వ్యక్తం చేసినట్లు సెక్రటరీ జనరల్ డిప్యూటీ ప్రతినిధి ఫర్హాన్ హక్ తెలిపారు. ఈ ఘటనలో చనిపోయిన కుటుంబాల పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని భారత ప్రభుత్వానికి సూచించినట్లు తెలిపారు. హింస, ఉగ్రవాద చర్యలను సెక్రటరీ జనరల్ తీవ్రంగా ఖంఢించినట్లు హక్ పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదానికి పాల్పడిన వారందరినీ బాధ్యులను చేయాలని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
రోజూవారీ మీడియా బ్రీఫింగ్లో భాగంగా మంగళవారం(స్థానిక కాలామానం ప్రకారం) దిల్లీ పేలుడు గురించి విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు సెక్రటరీ జనరల్ డిప్యూటీ ప్రతినిధి ఫర్హాన్ హక్ సమాధానం చెప్పారు. "భారత ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు కూడా సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాము. దానిపై కూడా పూర్తి విచారణ జరపాలి" అని ఫర్హాన్ హక్ తెలిపారు.
అలాగే, హక్ను ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిపై కూడా ఫర్హాన్ హక్ స్పందించారు. 'ఆత్మాహుతి దాడిపై సెక్రటరీ జనరల్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాధితుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియజేస్తూ, గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు' అని వెల్లడించారు.
అలాగే ఈ దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై పలువురు దేశాధినేతలు కూడా సంఘీభావం వ్యక్తం చేశారు. మృతులు కుటుంబాలకు సంతాపం వ్యక్తం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"దిల్లీలోని ఎర్ర కోట సమీపంలో జరిగిన భయంకరమైన కార్ పేలుడు వార్త విని నేను తీవ్రంగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యా. ఈ ఘోర ఘటనలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు నా హృదయపూర్వక సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా. ఈ దుఃఖ సమయంలో దిల్లీ, భారత ప్రజలకు కెనడా అండగా నిలుస్తుంది" --మార్క్ కార్నీ, కెనడా ప్రధాని
I was shocked to hear of the devastating car blast near the Red Fort in Delhi last evening.— Mark Carney (@MarkJCarney) November 11, 2025
I offer my deepest condolences to the loved ones of those who were killed in this horrific explosion, and wish a fast and full recovery to all who were injured. Canada stands with the…
"దిల్లీలో జరిగిన ఘోర పేలుడు ఘటనపై గయానా ప్రభుత్వం, ప్రజల తరఫున సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తున్నా. మేం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పాటు భారత ప్రజలకు అండగా నిలుస్తాం" --ఇర్ఫాన్ అలీ, గయానా అధ్యక్షుడు
On behalf of the Government and people of Guyana, I express solidarity with the Government and people of India following the horrific blast in New Delhi. We stand with Prime Minister @narendramodi and all those affected by this incident.— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) November 11, 2025
"భారత్లోని దిల్లీలో జరిన పేలుడు ఘటనలో విలువైన ప్రాణాలు కోల్పోయినే వార్త నాకు తీవ్ర దుఃఖాన్ని కలిగించింది. బాధితుల కుటుంబాలకు జపాన్ ప్రభుత్వం, ప్రజల తరఫున నా హృదయపూర్వక సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను" --సనాయీ తకాయిచీ, జపాన్ ప్రధాని
I am in deep sorrow to learn that many precious lives were lost in the explosion that occurred in Delhi, India.— 高市早苗 (@takaichi_sanae) November 11, 2025
On behalf of the Government and people of Japan, I would like to express my heartfelt condolences to the victims and their bereaved families. I also offer my sincere…
"దిల్లీ నగరంలోని జరిగిన పేలుడు ఘటనలో మరణించిన అమాయక బాధితుల కుటుంబాలకు నేను, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు సంతాపం తెలియజేస్తున్నాము. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. ఉగ్రవాదంపై పోరాటంలో ఇజ్రాయెల్ ఎల్లప్పుడూ భారత్తో ఉంది" -- గిడియోన్ సర్, ఇజ్రాయెల్ విదేశాంగ మంత్రి
I extend my & Israel’s deepest condolences to the People of India and especially to the families of the innocent victims killed in the blast at the heart of Delhi. Wishing speedy recovery to the wounded.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 11, 2025
Israel stands with India in its fight against terror.
ఇదిలా ఉండగా ఇస్లామాబాద్లోని కోర్టు వెలుపల పోలీసు వాహనం సమీపంలో మంగళవారం ఒక ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో 12 మంది మరణించగా, 36 మంది గాయపడ్డారు. ఆత్మాహుతి దాడి జరిగిన కొద్ది గంటల తర్వాత పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ స్పందించారు. ఈ దాడిలో భారత మద్దతుతో పనిచేస్తున్న గ్రూపులకు ప్రమేయం ఉందని ఆరోపించారు.