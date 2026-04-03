పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు- వెంటనే యుద్ధం ఆపాలని ఐక్యరాజ్యసమితి పిలుపు

యుద్ధం మరింత విస్తరించే ప్రమాదం ఉందని యూఎన్ హెచ్చరిక- హర్మూజ్ జలసంధి సమస్యతో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు యుద్ధం ఆపాలని, ఇరాన్‌కు దాడులు నిలిపేయాలని సూచన

UN chief Guterres
UN chief Guterres (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST

UN Chief On West Asia Tensions : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు రోజురోజుకూ తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న నేపథ్యంలో ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. న్యూయార్క్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, పశ్చిమాసియా యుద్ధం మరణం- విధ్వంసం చక్రంలా మారుతోందని పేర్కొన్నారు. వెంటనే యుద్ధాన్ని నిలిపివేయాలని అన్ని పక్షాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ప్రభావం
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఘర్షణల కారణంగా మానవీయ నష్టం విపరీతంగా పెరుగుతోందని ఆంటోనియో గుటెరస్ చెప్పారు. రోజూ నిరపరాధ ప్రజలపై దాడులు పెరుగుతున్నాయని, పౌర మౌలిక వసతులు ధ్వంసమవుతున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే మొత్తం పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో మునిగిపోతుందని, దాని ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

ఆర్థిక వ్యవస్థకు గట్టిదెబ్బ
ప్రపంచం ఒక పెద్ద యుద్ధ అంచున నిలిచిందని గుటెరస్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఆ ఘర్షణల ప్రభావం ప్రాంతీయ పరిమితులను దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ముఖ్యంగా సముద్ర మార్గాల అంతరాయం వల్ల అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం దెబ్బతింటోందని తెలిపారు. ఆ తర్వాత హర్మూజ్ జలసంధి సమస్యపై ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఆ కీలక సముద్ర మార్గం నిలిచిపోతే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గట్టి దెబ్బ తగులుతుందని అన్నారు.

సమస్యలను శాంతియుతంగా, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు!
హర్మూజ్ జలసంధి మూసుకుపోతే పేద దేశాల ప్రజలు శ్వాస తీసుకోలేరని గుటెరస్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పటికే ఇంధన, ఆహార ధరలు పెరిగి ఫిలిప్పీన్స్ నుంచి శ్రీలంక, మొజాంబిక్ వరకు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు. యుద్ధంలో పాల్గొంటున్న దేశాలకు గుటెరస్ స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వెంటనే యుద్ధాన్ని ఆపాలని, ఇరాన్ తన పొరుగు దేశాలపై దాడులు నిలిపివేయాలని సూచించారు. సమస్యలను శాంతియుతంగా, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా పరిష్కరించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఈ పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి యూఎన్ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. గుటెరస్ తన వ్యక్తిగత ప్రతినిధి జీన్ ఆర్నాల్ట్‌ను పశ్చిమాసియాకు పంపుతున్నట్లు ప్రకటించారు. శాంతి చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో గల్ఫ్ సహకార మండలి (GCC) కూడా ఇరాన్ చర్యలను తీవ్రంగా ఖండించింది. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ కీలక మౌలిక వసతులపై దాడులు జరుపుతోందని పేర్కొంది. విమానాశ్రయాలు, చమురు కేంద్రాలు, నివాస ప్రాంతాలు, దౌత్య కార్యాలయాలు లక్ష్యంగా మారుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

సార్వభౌమత్వానికి విరుద్ధం
జీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి జాసిమ్ అల్‌బుదైవీ, ఈ దాడులను సార్వభౌమత్వానికి విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. గల్ఫ్ దేశాలు యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదని, శాంతి, భద్రత, స్థిరత్వమే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ఇక బహ్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్దుల్లతీఫ్ అల్-జయానీ, ఇరాన్ దాడులు ముందస్తుగా ప్రణాళికతో నిర్వహించనవని ఆరోపించారు. అయితే గల్ఫ్ దేశాల రక్షణ వ్యవస్థలు సమర్థంగా పనిచేసి మిస్సైల్, డ్రోన్ దాడులను అడ్డుకున్నాయని తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ కూడా తనవైపు నుంచి స్పందించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల వల్ల తమ దేశంలోని సాంస్కృతిక వారసత్వ ప్రాంతాలు నష్టపోయాయని ఆరోపించింది. ఈ అంశంపై అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించాలని యునెస్కోను కోరింది. మొత్తంగా చూస్తే పశ్చిమాసియా పరిస్థితి వేగంగా క్షీణిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. యుద్ధం కొనసాగితే మానవీయ సంక్షోభం మరింత తీవ్రమవుతుందని, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గుటెరస్ మరోసారి ప్రపంచ నాయకులను సంభోదిస్తూ కీలక సందేశం ఇచ్చారు. "ఘర్షణలు స్వయంగా ముగియవు. నాయకులు విధ్వంసం కన్నా సంభాషణను ఎంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే అవి ముగుస్తాయి. ఆ నిర్ణయం ఇప్పటికీ ఉంది. వెంటనే తీసుకోవాలి" అని ఆయన అన్నారు.

భారత్ విజయవంతంగా వికసిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ- ఏఐ సదస్సుకు అదే సరైన చోటు : ఐరాస చీఫ్

బంగ్లాదేశ్‌లో హింసపై స్పందించిన ఐరాస- పౌరుల భద్రతపై ఆందోళన

