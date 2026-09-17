ఇరాన్పై వైమానిక దాడిలో అమెరికా 'యుద్ధ నేరం'- చిన్నారులు సహా 178 మంది మృతి: ఐరాస బృందం
ఇరాన్లో రెండు వైమానిక దాడులపై యూఎన్ బృందం కీలక వ్యాఖ్యలు- మినాబ్లోని పాఠశాలపై దాడిలో పెద్ద సంఖ్యలో పౌరులు మృతి- లామెర్డ్లో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్, నివాస ప్రాంతంపై మరో దాడి
Published : September 17, 2026 at 4:10 PM IST
US Iran War : ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల విషయంలో మరో కీలక అంశం తెరపైకి వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన జరిగిన రెండు వైమానిక దాడుల్లో అమెరికా యుద్ధ నేరానికి పాల్పడి ఉండొచ్చని ఐరాస మానవ హక్కుల సంస్థ (UNHRC) నియమించిన అంతర్జాతీయ నిజనిర్ధరణ బృందం తెలిపింది. ఆ దాడుల్లో 178 మంది పౌరులు చనిపోయినట్లు పేర్కొంది. మృతుల్లో మహిళలు, చిన్నారులు కూడా ఉన్నారని వెల్లడించింది.
పాఠశాలపై క్షిపణి దాడి
ఆ ఆరోపణల్లో ప్రధానంగా దక్షిణ ఇరాన్లోని మినాబ్ నగరంలో జరిగిన దాడి ఉంది. అక్కడి షజరెహ్ తయ్యెబెహ్ పాఠశాలను అమెరికాకు చెందిన కనీసం ఒక క్షిపణి తాకినట్లు ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ గతంలో నిర్వహించిన దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఆ ఘటనలో 168 మంది చనిపోయినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా అప్పట్లో తెలిపింది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది చిన్నారులేనని పేర్కొంది. అయితే ఆ దాడికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు పూర్తి స్థాయి అధికారిక లెక్కలు బయటకు రాలేదు. అమెరికా ట్రంప్ ప్రభుత్వం కూడా పాఠశాలపై జరిగిన దాడికి బాధ్యతను నేరుగా అంగీకరించలేదు.
అలాగే ఆ ఘటనపై పెంటగాన్ నిర్వహించిన దర్యాప్తు నివేదికను కూడా ఇప్పటివరకు బహిరంగం చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలో నిజనిర్ధరణ బృందం తాజాగా పలు వ్యాఖ్యలు చేసింది. పాఠశాల స్పష్టంగా గుర్తించగలిగే పౌర ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ దానిపై టోమాహాక్ క్షిపణులతో దాడి జరిగినట్లు బృందం పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై అందుబాటులో ఉన్న ఆధారాలను పరిశీలించిన తర్వాత అమెరికా విచక్షణారహిత దాడికి పాల్పడిందని భావించడానికి కారణాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.