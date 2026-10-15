'రష్యా ఆయిల్ రిఫైనరీలపై మళ్లీ దాడులు చేస్తాం'- ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ప్రకటన
అమెరికా ప్రకటించిన "ఇంధన కాల్పుల విరమణ"ను మాస్కో ఉల్లంఘించిందని ఆరోపిస్తూ రష్యా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను తిరిగి చేపట్టనున్నట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాద్లిమిర్ జెలెన్ స్కీ ప్రకటించారు.
Published : October 15, 2026 at 3:57 PM IST
Ukraine Lift Energy Ceasefire : రష్యా ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాద్లిమిర్ జెలెన్స్కీ ప్రకటించారు. అమెరికా ప్రకటించిన "ఇంధన కాల్పుల విరమణ"ను మాస్కో ఉల్లంఘించిందని ఆరోపిస్తూ రష్యా చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలపై దాడులను పునఃప్రారంభిస్తామని స్పష్టం చేశారు. "రిఫైనరీలపై దాడుల నిలివేత నిర్ణయాన్ని ఎత్తివేస్తున్నాం. ఇక ఆగేదే లేదు" అంటూ ఓ అంతర్జాతీయ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జెలెన్స్కీ వ్యాఖ్యానించారు. అటు రష్యా దాడులు తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా గూఢచార సమాచార మార్పిడికి, స్టార్లింక్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీకి అంతరాయం కలుగుతోందని ఆరోపించారు.
అమెరికాపై జెలెన్స్కీ అసంతృప్తి
అమెరికా విజ్ఞప్తి మేరకు తాము మూడు రోజుల పాటు రష్యా ఇంధన కేంద్రాలపై దాడులను ఆపామని, కానీ రష్యా మాత్రం ఉక్రెయిన్ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తూనే ఉందని జెలెన్స్కీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా రష్యా దాడుల నేపథ్యంలో అమెరికా నిఘా సమాచారాన్ని (ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్) పంచుకోవడాన్ని నిలిపివేసిందని, స్టార్లింక్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీకి ఆటంకం కలిగించిందని ఆయన ఆరోపించారు. రష్యా రిఫైనరీలపై దాడులు ఆపకపోతే నిఘా సమాచారాన్ని నిలిపివేస్తామని అమెరికా అధికారులు హెచ్చరించినట్లు పేర్కొన్నారు. స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ సేవల్లో అంతరాయాలు సాంకేతిక లోపం కాదని, అది కావాలనే చేశారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ట్రంప్ ఎనర్జీ సీజ్ఫైర్ విఫలం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అక్టోబర్ 11న సోషల్ మీడియా వేదికగా రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య తక్షణ "ఇంధన కాల్పుల విరమణ"ను ప్రకటించారు. రెండు దేశాలూ ఇంధన కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదని అందులో పేర్కొన్నారు. అయితే, రష్యా రాత్రికి రాత్రే ఉక్రెయిన్ ఇంధన వ్యవస్థలపై భారీ ఎత్తున బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి చేయడంతో ఈ ఒప్పందం ముక్కలైంది. ఈ దాడుల వల్ల కీవ్, ఖార్కీవ్ ప్రాంతాల్లోని 26 విద్యుత్ కేంద్రాలు, 4 ఆయిల్, గ్యాస్ కేంద్రాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని, దాదాపు 6 లక్షల మంది ప్రజలు విద్యుత్ లేక అంధకారంలో మునిగిపోయారని జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. బుధవారం అర్ధరాత్రి నుంచి గురువారం ఉదయం 9 గంటల వరకు రష్యా రికార్డు స్థాయిలో 850కి పైగా 'షాహెద్' డ్రోన్లతో ఉక్రెయిన్ అంతటా విరుచుకుపడిందని జెలెన్ స్కీ తెలిపారు. ఈ దాడుల్లో కిరోవోహ్రాడ్, ద్నిప్రో రీజియన్లలో ఆరుగురు పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని పేర్కొన్నారు. డజన్ల కొద్దీ ఉక్రెనియన్ నగరాలు, కమ్యూనిటీల్లో అత్యవసర సేవలు, మరమ్మతు బృందాలు స్పందిస్తూనే ఉన్నాయని వివరించారు. ఉక్రెయిన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు కొన్ని డ్రోన్లను కూల్చివేసినప్పటికీ, డజన్ల కొద్దీ డ్రోన్లు లక్ష్యాలను ఛేదించగలిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రష్యాకు ఆంక్షల నుంచి ఉపశమనం లభించడం, ఉక్రెయిన్పై ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నాలు జరగడం వల్లే రష్యా కావాలనే దాడులను తీవ్రం చేసిందని ఆయన విమర్శించారు. "ఆంక్షల సడలింపు పొందిన తర్వాత ఉక్రెయిన్పై రష్యా ఉద్దేశపూర్వకంగా దాడులు తీవ్రతరం చేసిందన్నది స్పష్టం. రష్యా ఇటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది. అది చేసే పనులకు జవాబుదారీగా ఉండాలి." అని ఆయన అన్నారు.
ఇలా రష్యా చమురు మౌలిక సదుపాయాలపై కీవ్ తన దాడులను గణనీయంగా ముమ్మరం చేసిన తరుణంలోనే ఉక్రెయిన్ దాడులను పునఃప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. ఉక్రెయిన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, ఒక్క సెప్టెంబరులోనే ఉక్రెయిన్ దళాలు 12 ప్రధాన రష్యన్ రిఫైనరీలపై దాడి చేశాయి. అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (IEA) నివేదిక ప్రకారం, ఆగస్టు చివరి నాటికి రష్యాకు చెందిన 32 ప్రధాన రిఫైనరీల్లో కేవలం ఐదు మాత్రమే ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడుల నుంచి తప్పించుకున్నాయి.
ఉక్రెయిన్ దాడులకు ఈయూ మద్దతు
మరోవైపు రష్యా ఆయిల్ రిఫైనరీలపై ఉక్రెయిన్ చేస్తున్న దాడులను యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) విదేశాంగ విధాన అధిపతి కాజా కల్లాస్ సమర్థించారు. అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం ఉక్రెయిన్ తన ఆత్మరక్షణ కోసమే ఈ దాడులు చేస్తోందని ఆమె అన్నారు. రష్యాకు యుద్ధం చేయడానికి అవసరమైన నిధులు ఈ చమురు విక్రయాల ద్వారానే లభిస్తున్నాయని, కాబట్టి వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం సరైనదేనని ఆమె పేర్కొన్నారు. అమెరికా కూడా ఉక్రెయిన్పై కాకుండా రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచాలని, తాము ఉక్రెయిన్కు తమ మద్దతును కొనసాగిస్తామని కల్లాస్ స్పష్టం చేశారు.
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