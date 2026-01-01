రష్యాతో శాంతి ఒప్పందానికి 10 శాతం దూరంలోనే ఉన్నాం: జెలెన్స్కీ
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రష్యా చేతిలోకి ఉక్రెయిన్ భూభాగాల్ని వదిలేది లేదని తేల్చి చెప్పిన ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు
Published : January 1, 2026 at 9:18 AM IST
Zelenskyy On Deal : రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించే ఒప్పందానికి తమ దేశం కేవలం 10 శాతం దూరంలో ఉందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ ప్రకటించారు. అయితే కొన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలకు ఇంకా పరిష్కారాల్ని కనుగొనాల్సి ఉందని ఆయన వెల్లడించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రష్యా చేతిలోకి ఉక్రెయిన్ భూభాగాల్ని వదిలేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో రష్యా - ఉక్రెయిన్ శాంతి ఒప్పందం 90 శాతం సిద్ధమైందని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. పలు ముఖ్య అంశాలపై ఇరుదేశాలు ప్రస్తుతం చర్చలు జరుపుతున్నాయని, శాంతి ఒప్పందం భవితవ్యాన్ని ఈ అంశాలే నిర్ణయిస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్ సహా ఐరోపా దేశాల భవితవ్యం ఈ ముఖ్యమైన అంశాలపైనే ఆధారపడి ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈమేరకు ఆయన టెలిగ్రామ్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు.