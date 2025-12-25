'మాకున్న కోరిక ఆదొక్కటే'- పుతిన్ మరణంపై జెలెన్స్కీ పరోక్ష వ్యాఖ్యలు
క్రిస్మస్ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన వీడియోలో వ్యాఖ్యలు
Published : December 25, 2025 at 6:07 PM IST
Zelensky Comments on Putin : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్పై పరోక్షంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ. పుతిన్ పేరు ప్రస్తావించకుండానే ఆయన మరణాన్ని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన వీడియోలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. "రష్యా ఎన్ని బాధలు తెచ్చినా, అత్యంత ముఖ్యమైన వాటిని ఆక్రమించడం లేదా బాంబు దాడి చేయడం సాధ్యం కాదు. అదే మన ఉక్రెయిన్ హృదయం. ఈ రోజు మనమందరం ఒకే కలను కంటున్నాము. అందరికీ ఒకే కోరిక ఉంది. అదే అతడు నశించిపోవాలి. అందరూ ఇదే కోరుకుంటున్నారు. కానీ మనం ఆ దేవుడిని అంతకంటే గొప్పదాన్ని అడుగుతాం. ఉక్రెయిన్కు శాంతిని అడుగుదాం. మనం దాని కోసమే పోరాడుదాం, ప్రార్థిస్తాం అందుకు అర్హులం." అని జెలెన్స్కీ అన్నారు.
మంగళవారం ఉక్రెయిన్పై రష్యాకు చెందిన క్షిపణులు, డ్రోన్లు చేసిన దాడుల్లో ముగ్గురు మరణించడంతో పాటు విద్యుత్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలోనే క్రిస్మస్ సందర్భంగా జెలెన్స్కీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్రిస్మస్ సందర్భంగా రష్యన్లు వారి నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని మరోసారి చూపించారని అన్నారు. భారీ షెల్లింగ్, వందలాది బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్తో దాడులు చేశారని గుర్తు చేశారు. రష్యా నిరంతరం దాడులు చేస్తున్నా, ఈ క్రిస్మస్ సమయంలో అందరూ ఐక్యంగా ఉన్నారని అన్నారు. "ఉక్రెయిన్లోని కుటుంబాలన్ని ఒకే చోట సమావేశమై ఆనందంగా క్రిస్మస్ పండగ జరుపుకొనేది. చివరకు ఒకరినొకరు హత్తుకుని బాగోగులు తెలుసుకునేవారు. ఇదంతా ఒకప్పుడు మన క్రిస్మస్ పండగలో భాగంగా ఉండేది. కానీ నాలుగేళ్లుగా జరుగుతున్న ఈ యుద్ధంలో వీటన్నింటిని మనకు దూరం చేస్తున్నారు." అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025
మరోవైపు రష్యాతో యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా అమెరికా, ఉక్రెయిన్ల మధ్య జరుగుతున్న చర్చలు కీలక పురోగతి సాధించాయి. పలు కీలక అంశాల్లో వాటి మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. ఒక ప్రాంత నియంత్రణతోపాటు జపోరిజియా అణు విద్యుత్తు ప్లాంటు నిర్వహణపైనే ఏకాభిప్రాయం సాధించాల్సి ఉంది. తాము చాలా అంశాలకు అంగీకరించామని, ఇక రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కోర్టులోనే బంతి ఉందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ స్పష్టం చేశారు. దీంతో నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధం ముగిసే అవకాశాలకు మార్గం సుగమమైందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
స్వేచ్ఛా ప్రాంతంగా
డాన్బాస్ అని పిలిచే డొనెట్స్క్, లుహాన్స్క్ ప్రాంతాల ఆధిపత్యంపైనే వివాదం ఉందని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. ఇది అత్యంత క్లిష్టమైన అంశమని, నేతల స్థాయిలోనే చర్చిస్తామని చెప్పారు. అయితే ఈ ప్రాంతంపై పూర్తి ఆధిపత్యం కావాలని రష్యా డిమాండు చేస్తోంది. ఇందులో కొంత ప్రాంతం ఇంకా ఉక్రెయిన్ ఆధీనంలోనే ఉంది. ఈ కారణంగా రష్యా డిమాండును ఉక్రెయిన్ తిరస్కరిస్తోంది. అయితే, దీనికి అమెరికా ఒక పరిష్కారం సూచిస్తోంది. స్వేచ్ఛా ఆర్థిక ప్రాంతంగా దీనిని మారుద్దామని సలహా ఇచ్చింది. అయితే దానిని రెఫరెండం ఆధారంగా నిర్ణయించాలని, ఉక్రెయిన్ ప్రజలు వారి భవిష్యత్తును వారే నిర్ణయించుకుంటారని జెలెన్స్కీ పట్టుపడుతున్నారు.
ఐరోపాలోనే అతి పెద్దదైన జపోరిజియా అణు విద్యుత్తు కేంద్రాన్ని రష్యా, ఉక్రెయిన్ల కన్సార్షియం ఏర్పాటు చేసి నిర్వహిద్దామని అమెరికా ప్రతిపాదించింది. దీనిపై ఇద్దరికీ సమాన భాగస్వామ్యం ఉండేలా చూస్తామని చెప్పింది. కానీ ప్రస్తుతం రష్యా ఆధీనంలో ఉన్న ఈ విద్యుత్తు కేంద్రంపై కన్సార్షియాన్ని ఉక్రెయిన్ వ్యతిరేకిస్తోంది. ఈ రెండు ఆంశాలపై ఏకాభిప్రాయం రాలేదని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. ఇవి తప్ప మిగిలిన అన్ని అంశాల్లో దాదాపు ఏకాభిప్రాయం సాధించామని వెల్లడించారు.