రష్యాలోని ఓరెన్‌బర్గ్‌ ప్రాంతాంలోని అతిపెద్ద గ్యాస్‌ ప్రాసెసింగ్‌ ప్లాంట్‌పై ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్ల దాడి- ప్లాంట్లలోని ఓ యూనిట్‌లో మంటలు

Published : October 19, 2025 at 5:04 PM IST

Ukrainian Attack On Russian Gas Plant: రష్యాలోని ఓరెన్‌బర్గ్‌ ప్రాంతాంలోని అతిపెద్ద గ్యాస్‌ ప్రాసెసింగ్‌ ప్లాంట్‌పై ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్లు విరుచుకుపడ్డాయి. కీవ్‌కు తూర్పువైపు 1,700 కిలోమీటర్ల దూరం చొచ్చుకొచ్చి మరీ ఈ దాడి చేయడం గమనార్హం. ఉక్రెయిన్‌ దీర్ఘశ్రేణి దాడుల శక్తిని గణనీయంగా పెంచుకొందనడానికి ఈ దాడి ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఈ దాడి వల్ల ప్లాంట్లలోని ఓ యూనిట్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. అనంతరం వీటిని అదుపులోకి తెచ్చినట్లు ఆ ప్రాంత గవర్నర్‌ వెల్లడించారు. కాగా ఘటనలో ఎవరూ గాయపడలేదని వెల్లడించారు. అయితే దాడి జరిగిన ప్రదేశం జనావాసాలకు అతి దగ్గరగా ఉందని చెప్పారు.

రష్యాలోని సుదూర ప్రాంతాల్లో కూడా ఉక్రెయిన్‌ దళాలు డ్రోన్ల దాడులు చేస్తున్నాయి. గత నెల దాదాపు 2,000 కిలోమీటర్ల మేరకు లోపలకు చొచ్చుకొచ్చి దాడికి తెగబడ్డ ఘటనలున్నాయి. రష్యా ఎయిర్‌ డిఫెన్స్‌ వ్యవస్థలకు ఇది సవాలుగా మారింది. సైబీరియా, ఊరల్‌ పర్వతాల్లో చమురు క్షేత్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకొంటున్నాయి. తాజాగా సమర రీజయన్‌లో కూడా డ్రోన్‌ దాడి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే స్థానికులు మాత్రం ఇది చమురు రిఫైనరీని లక్ష్యంగా చేసుకొన్నట్లు చెబుతున్నారు. కానీ ఈ దాడిపై గవర్నర్‌ మాత్రం ఎటువంటి సమాచారం వెల్లడించలేదు.

