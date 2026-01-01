న్యూఇయర్ వేడుకలపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడి- రష్యాలో కనీసం 24 మంది మృతి
రష్యాలోని ఖేర్సన్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలపై డ్రోన్స్తో దాడి చేసిన ఉక్రెయిన్- భారీగా ప్రాణనష్టం
Ukrainian Drone Strike On Russia (Associated Press(Representative Image))
Published : January 1, 2026 at 2:39 PM IST
Ukrainian Drone Strike On Russia : నూతన సంవత్సరం ప్రారంభంలో పెను విషాధం నెలకొంది. రష్యాలోని ఖేర్సన్ ప్రాంతంలో ఒక కేఫ్, హోటల్పై ఉక్రెయిన్ బుధవారం మూడు డ్రోన్లతో దాడి చేసింది. ఈ దాటిలో కనీసం 24 మంది మరణించగా, 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.