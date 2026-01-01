ETV Bharat / international

న్యూఇయర్ వేడుకలపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్​ దాడి- రష్యాలో కనీసం 24 మంది​ మృతి

రష్యాలోని ఖేర్సన్​లో నూతన సంవత్సర వేడుకలపై డ్రోన్స్​తో దాడి చేసిన ఉక్రెయిన్​- భారీగా ప్రాణనష్టం

Published : January 1, 2026 at 2:39 PM IST

Ukrainian Drone Strike On Russia : నూతన సంవత్సరం ప్రారంభంలో పెను విషాధం నెలకొంది. రష్యాలోని ఖేర్సన్​ ప్రాంతంలో ఒక కేఫ్​, హోటల్​పై ఉక్రెయిన్ బుధవారం​ మూడు డ్రోన్​లతో దాడి చేసింది. ఈ దాటిలో కనీసం 24 మంది మరణించగా, 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.

