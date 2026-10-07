చమురు ట్యాంకర్పై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడి- నౌకలో 23 మంది భారతీయులు
Oil Tanker Carrying Indians Attacked : లైబీరియా జెండా కలిగిన చమురు ట్యాంకర్పై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడి చేసినట్లు రష్యా అధికారులు తెలిపారు. ఈ దాడి కారణంగా ట్యాంకర్లో మంటలు చెలరేగాయని వెల్లడించారు.
Published : October 7, 2026 at 8:40 AM IST
Oil Tanker Carrying Indians Attacked : నల్ల సముద్రంలోని రష్యా తీరంలో ఉన్న ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్పై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. ఆ సమయంలో నౌకలో 23 మంది భారతీయులు ఉన్నారు. ప్రసిద్ధ సోచి నగర తీరంలో జరిగిన ఈ దాడితో లైబీరియా జెండాతో ఉన్న ఆ నౌకలో భారీగా మంటలు చెలరేగి సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ఐతే అంతకుముందే నౌకలో ఉన్న 23 మంది భారతీయ సిబ్బందిని రష్యా సహాయక బృందాలు రక్షించాయి.
నౌకలో భారీగా చమురు ఉండటంతో ఆకాశమంతా దట్టమైన నల్లటి పొగలు కమ్ముకోవడంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు సోచి నగర తీరంలోని బీచ్లను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. గాలి, నీటి కాలుష్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ప్రజలంతా కిటికీలు మూసుకుని ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తాజా దాడి జరిగింది.
Ukraine Drone Attack On Russia : మరోవైపు రష్యా రాజధాని మాస్కో లక్ష్యంగా ఉక్రెయిన్ భారీ స్థాయిలో డ్రోన్ దాడులు చేసింది. గత 24 గంటల్లో సుమారు 823 డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. మాస్కో సమీపంలోని ఓ ఇంధన డిపోలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి ఇద్దరు మృతిచెందినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. రష్యాకు చెందిన చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు, ఇంధన నిల్వ కేంద్రాల లక్ష్యంగా ఉక్రెయిన్ దీర్ఘశ్రేణి డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తోంది. తాజా దాడులతో రష్యా చమురు శుద్ధి సామర్థ్యంలో 51 శాతాన్ని దెబ్బతీసినట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తెలిపారు.
అయితే ఉక్రెయిన్ దాడులకు రష్యా కూడా దీటుగా బదులిస్తోంది. రాజధాని కీవ్ సహా జపోరిజియాలో కీలక వంతెనలపై దాడులు చేసింది. ఫలితంగా ఆ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జపోరిజియాలో రష్యా జరిపిన దాడుల్లో ఓ నివాస భవనం దెబ్బతిని ఐదుగురు పౌరులు గాయపడ్డారు. నల్ల సముద్రం ద్వారా ఉక్రెయిన్ సాగిస్తున్న ధాన్యం ఎగుమతులను రష్యా అడ్డుకుంటోంది. పోర్టు నగరం ఒడెసా ప్రాంతంపై జరిపిన దాడుల్లో మందుగుండు సామగ్రి డిపో సహా ఓ భారీ నౌక దెబ్బతిన్నట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ తెలిపింది.
నల్ల సముద్రంలో నౌకాయానానికి ముప్పు
2022లో రష్యా ఉక్రెయిన్పై పూర్తి స్థాయి దండయాత్ర ప్రారంభించినప్పటి నుంచి నల్ల సముద్రం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య నైకాయానానికి ముప్పు పెరుగుతోంది. ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన దాడుల్లో వాణిజ్య నౌకలు ఎక్కువగా చిక్కుకుంటున్నాయి. రష్యా, ఉక్రెయిన్ దళాలు రెండూ ఈ ప్రాంతంలోని మౌలిక సదుపాయాలు లక్ష్యంగా దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. మంగళవారం నల్ల సముద్రంలో మార్షల్ దీవుల జెండాను ఎగురవేస్తున్న ఒక వాణిజ్య నౌకపై రష్యా విడిగా దాడి చేసింది. ఆవాల నూనెను తీసుకువెళ్తున్న ఆ నౌక పైకప్పు దెబ్బతినడంతో మంటలు చెలరేగాయి. నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఘటనలో ఒకరు మరణించగా పలువురు గాయపడ్డారు.
అలాగే బల్గేరియా తీరానికి సుమారు 112 కిలోమీటర్ల దూరంలో, టోగో జెండా కలిగిన ఆల్ఫా వతన్, పలావు జెండా కలిగిన ఏబుల్ అనే మరో రెండు వాణిజ్య నౌకలపై కూడా డ్రోన్లు దాడి చేసినట్లు సమాచారం. ఈ దాడులకు ఉక్రెయిన్ దళాలు బాద్యత వహించాయన్న ఆరోపణలను ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ ఖండించారు. ప్రపంచ వాణిజ్య నౌక రవాణా పరిశ్రమలో పెద్ద సంఖ్యలో భారతీయులు పనిచేస్తున్నందున, అఫ్రామాక్స్ రియోకు సంబంధించిన ఘటన భారతదేశానికి కూడా చాలా ముఖ్యమైంది. ప్రధాన అంతర్జాతీయ నౌకా మార్గాలలో వాణిజ్య నౌకలపై ఇటీవల జరిగిన పలు దాడులలో భారతీయ నావికులు పాల్గొన్న ఘటనల నేపథ్యంలో ఇది జరిగింది.
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