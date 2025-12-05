ఉక్రెయిన్ కోసం రష్యా భద్రతను బలి చేయాలా?: NATO విస్తరణపై పుతిన్ ఫైర్
ఉక్రెయిన్ కోసం రష్యా భద్రతను విఘాతం కలిగించే ఎలాంటి నిర్ణయాన్ని ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదన్న పుతిన్
Published : December 5, 2025 at 7:03 AM IST
Putin On Ukraine War : ఉక్రెయిన్–రష్యా యుద్ధం, క్రెమ్లిన్ భద్రత, జెలెన్స్కీ విధానాలు, నాటో విస్తరణ, శాంతి చర్చలు, అందులో అమెరికా పాత్ర, డొనాల్డ్ ట్రంప్ చొరవ వంటి అంశాలపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉక్రెయిన్ కోసం రష్యా భద్రతను విఘాతం కలిగించే ఎలాంటి పనినైనా ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. రష్యా భద్రతను బలి చేయడం ఎన్నటీకీ తమకు ఆమోదయోగ్యం కాదని అని స్పష్టం చేశారు. భారత పర్యటన వేళ ఆయన జాతీయ మీడియాకు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ నాయకత్వంపై పుతిన్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. జెలెన్స్కీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు శాంతి వాగ్దానాలు చేశారని, ఏది ఏమైనా సరే, తన పదవి పోయినా శాంతి కోసం నిలబడుతానని హామీ ఇచ్చారని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. కానీ, ఇప్పుడు ఆయన విధానం మారిపోయిందని, ఆయన ప్రజల ప్రయోజనాల కంటే రాడికల్ నేషనలిస్టులు అనే ఒక చిన్న వర్గం ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ వైఖరిని నయా నాజీ పాలనతో పుతిన్ పోల్చారు.
సమస్యలను పరిష్కరించడానికి శాంతియుత చర్చలే ఉత్తమ మార్గం అని ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వం గుర్తించడం లేదని, బదులుగా సైనిక పరిష్కారాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని పుతిన్ అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే, 2022లోనే రష్యా చర్చలకు ప్రయత్నించిన విషయాన్ని ఆయన అని గుర్తు చేశారు. "జెలెన్స్కీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు శాంతి తీసుకొస్తానని ప్రమాణం చేశారు. తన పదవికి ప్రమాదం వచ్చినా శాంతి కోసం పనిచేస్తానన్నారు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే అతను తన ముందున్న నాయకుల్లాగే తీవ్ర జాతీయవాద గ్రూపుల ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు" అని పుతిన్ తెలిపారు.
అసలు కారణం నాటో విస్తరణే
తూర్పు దేశాల్లో నాటో విస్తరణపై పుతిన్ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. నాటో విస్తరణ విషయం రష్యా భద్రతకు ప్రధాన సమస్యగా మారిందన్నారు. ఉక్రెయిన్ సహా ప్రతీ దేశానికి తమ రక్షణ కోసం ఏ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలనే స్వతంత్ర హక్కు ఉందని, దాన్ని రష్యా ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించలేదన్నారు. కానీ, ఆ హక్కు ఇతర దేశాలకు హానీ చేసేలా ఉండకూడదన్నారు. ఉక్రెయిన్ భద్రత అంశం రష్యా సెక్యూరిటీకి ముప్పు కలిగించే విధంగా ఉండకూడదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అలా జరిగితే దాన్ని అంగీకరించలేమని పుతిన్ స్పష్టంగా చెప్పారు. నాటో విస్తరణ విషయంలో 1990లలో రష్యాకు కొన్ని హామీలు ఇచ్చారని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. నాటో కూటమి తూర్పు వైపు విస్తరించబోమని హామీ ఇచ్చారు. కానీ, ఆ తర్వాత నాటో అనేక సార్లు ఆ హామీని ఉల్లంఘించినట్లు పుతిన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఉక్రెయిన్ను కూడా నాటో కూటమిలోకి లాగడం అనేది రష్యాకు తీవ్రమైన ముప్పుగా భావిస్తున్నట్లు పుతిన్ స్పష్టం చేశారు.
"ఉక్రెయిన్ తన భద్రత కోసం ఎలాంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఆ హక్కును మేం ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించలేదు. కానీ అది రష్యా భద్రతకు ముప్పుగా ఉండకూడదు. నాటో తూర్పు దిశగా విస్తరించబోమని 1990ల్లో హామీ ఇచ్చారు. కానీ ఆ హామీని పదేపదే తుంగలో తొక్కుతూ వస్తున్నారు"
- పుతిన్, రష్యా అధ్యక్షుడు
ట్రంప్ ప్రయత్నంలో నిజాయతీ
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నిస్తున్నారని తాను నమ్ముతున్నట్లు పుతిన్ అన్నారు. ట్రంప్ నష్టాలను తగ్గించాలని కోరుకుంటున్నారని, ఆయన ఉద్దేశాలు నిజాయితీగా ఉన్నాయని చెప్పారు. అమెరికాకు ఈ సమస్యను పరిష్కరించడంలో కొన్ని రాజకీయపరమైన, ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయని పుతిన్ ఈ సందర్భంగా చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే, రష్యా ఇప్పటికీ చర్చలకు సిద్ధంగానే ఉందని, అయితే, తమ భద్రతకు హాని కలిగించే ఏ షరతులను అంగీకరించబోమని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు.
ఉక్రెయిన్ మొదట్లో 28 అంశాలతో ఒక శాంతి ప్రణాళికను ఇచ్చిందని, తర్వాత దాన్ని 27 అంశాలుగా మార్చి, నాలుగు ప్యాకేజీలుగా చర్చలకు ప్రతిపాదించిందన్నారు. కానీ, ఆ 27 అంశాలు పాతకాలం నాటివని, అందులో కొత్త విషయాలు లేవని పుతిన్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్ స్వాతంత్య్రంపై కూడా పుతిన్ మాట్లాడారు. కీవ్ స్వతంత్ర దేశంగా ఏర్పడినప్పుడు మొదటి రాజ్యాంగ ప్రకటనలో ఉక్రెయిన్ ఒక తటస్థ దేశంగా ఉంటుందని స్పష్టంగా చెప్పినట్లు పుతిన్ గుర్తు చేశారు. అయితే కాలక్రమంలో ఈ అంశాన్ని చాలా మంది ఉక్రెయిన్ పాలకులు విస్మరించారని పుతిన్ దుయ్యబట్టారు.
