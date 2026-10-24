స్టార్లింక్ ఆంక్షలపై జెలెన్స్కీ ఫైర్- ఉక్రెయిన్ సాయంపై మస్క్ సంచలన ఆరోపణలు
ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడులు కొనసాగుతున్న వేళ స్టార్లింక్, స్టార్షీల్డ్ ఇంటర్నెట్ సేవల వేగంపై పరిమితులు ఇంకా ఉన్నాయని అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తెలిపారు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్కు అందుతున్న అమెరికా సాయంపై మస్క్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
Published : October 24, 2026 at 7:12 AM IST
Ukraine Starlink Musk : ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వేళ, స్టార్లింక్ ఇంటర్నెట్ సేవలపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ఆ సేవలపై వేగ పరిమితులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. పరిమితుల వల్ల యుద్ధంలో తమకు ఇబ్బందులు పెరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్కు అమెరికా అందిస్తున్న వందల బిలియన్ల డాలర్ల సాయం వల్ల సంపన్నులు మరింత ధనవంతులవుతున్నారని టెస్లా, స్పేస్ఎక్స్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ ఆరోపించారు.
స్టార్లింక్ వేగంపై పరిమితులు
రష్యాతో యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్కు స్టార్లింక్ ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ సేవలు కీలకంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సైనిక కార్యకలాపాలు, డ్రోన్ల నిర్వహణలో ఈ సేవలు ఉపయోగపడుతున్నాయి. అయితే స్టార్లింక్, స్టార్షీల్డ్ సేవలపై వేగ పరిమితులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. ఈ సేవల వేగాన్ని పూర్తిగా పునరుద్ధరించలేదని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం ఉక్రెయిన్కు స్టార్షీల్డ్ సేవల వినియోగంపై ఉన్న పరిమితులను మస్క్ తొలగించినట్లు గతంలో పేర్కొన్నారు.
దీనికి భిన్నంగా జెలెన్స్కీ తాజా వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. హడ్సన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో వర్చువల్గా పాల్గొన్న ఆయన, ఇంటర్నెట్ సేవలపై పరిమితుల వల్ల యుద్ధ పరిస్థితులు మరింత కష్టంగా మారాయని చెప్పారు. అయితే రష్యా దాడులను ఎదుర్కొంటూ తమ సైన్యం ముందువరుసలో నిలబడుతోందని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. తమ సైనికులు ధైర్యంగా పోరాడుతున్నారని ప్రశంసించారు. పరిస్థితులు కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ రక్షణ చర్యలను కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
క్షిపణి రక్షణ పరికరాల కోసం ఎదురుచూపులు
రష్యా నుంచి బాలిస్టిక్ క్షిపణుల దాడులు పెరుగుతున్న సమయంలో రక్షణ పరికరాల సరఫరాలో జాప్యం జరుగుతోందని జెలెన్స్కీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రష్యా క్షిపణులను అడ్డుకునేందుకు అవసరమైన ఇంటర్సెప్టర్లను అందించడంలో ఆలస్యం అవుతోందని తెలిపారు. ఇప్పటికే అంగీకరించిన ఒప్పందాల ప్రకారం ఆ పరికరాలు అందాల్సి ఉన్నా ఇంకా రాలేదని చెప్పారు. దాదాపు ప్రతిరోజూ రష్యా దాడులు జరుగుతున్నాయని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రక్షణ పరికరాలు సకాలంలో అందకపోవడం సమస్యగా మారిందని పేర్కొన్నారు. ఒకవైపు ఇంటర్నెట్ సేవలపై పరిమితులు, మరోవైపు రక్షణ పరికరాల సరఫరాలో జాప్యం, ఉక్రెయిన్కు సవాళ్లుగా మారుతున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యలను బట్టి అర్థమవుతోంది.
అమెరికా సాయంపై మస్క్ ఆరోపణలు
మరోవైపు, ఉక్రెయిన్కు అమెరికా అందిస్తున్న ఆర్థిక సాయిపై ఎలాన్ మస్క్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉక్రెయిన్కు వెళ్తున్న వందల బిలియన్ల డాలర్లతో అక్కడి సంపన్నులు మరింత సంపద కూడబెట్టుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. సామాన్య ప్రజల పిల్లలు మాత్రం యుద్ధంలో పోరాడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని విమర్శించారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన మస్క్, ఉక్రెయిన్లోని సంపన్న వర్గాలకు, సాధారణ ప్రజలకు మధ్య ప్రయోజనాల్లో చాలా తేడా ఉందని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బులో కొంత భాగం పలు మార్గాల ద్వారా తిరిగి అమెరికాకు చేరుతోందని, అక్కడ రాజకీయ నాయకుల ప్రచార కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడుతోందని ఆరోపించారు. అందుకే కొందరు రాజకీయ నాయకులు అమెరికా ప్రయోజనాల కంటే ఉక్రెయిన్ విషయంలో ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. మస్క్ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ ఆయనకు మద్దతుగా మాట్లాడారు. మస్క్ చాలా తెలివైన వ్యక్తి అని, స్టార్లింక్ వంటి సేవలను రూపొందించిన వ్యక్తి తప్పు చేయరని అన్నారు. ఆయన న్యాయంగా వ్యవహరించే వ్యక్తి అంటూ ప్రశంసించారు.
నవంబర్లో మూడు దేశాల మధ్య చర్చలు
ఇదిలా ఉండగా, యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా, ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య చర్చలు జరిపే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయని జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్తో తన బృందం మాట్లాడిందని తెలిపారు. నవంబర్ తొలి అర్ధభాగంలో మూడు దేశాల ప్రతినిధుల స్థాయిలో సమావేశం నిర్వహించేందుకు అంగీకారం కుదిరిందని చెప్పారు. ఈ సమావేశం జరగడం రష్యా నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉందని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.
అక్టోబర్లోనే ఇలాంటి చర్చలు జరగాలని భావించినా, రష్యా నుంచి వచ్చిన కారణాలతో అవి సాధ్యం కాలేదని తెలిపారు. ఇక సాంకేతిక స్థాయి చర్చల నుంచి దేశాధినేతల సమావేశం దిశగా ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కీలక సమస్యలకు పరిష్కారం లభించాలంటే నాయకుల స్థాయిలోనే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా ఒత్తిడి లేకుండా రష్యాతో చర్చలు ముందుకు సాగడం కష్టమని జెలెన్స్కీ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికాతో పాటు ఐరోపా దేశాలు, ఇతర భాగస్వాములు కూడా శాంతి ప్రయత్నాలకు సహకరించాలని కోరారు. ఉక్రెయిన్, అమెరికా మధ్య సంబంధాలు బలంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
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