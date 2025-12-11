కొత్త శాంతి ప్రతిపాదనలను అమెరికా చేతికి ఇచ్చేందుకు సిద్ధం: జెలెన్ స్కీ
ఉక్రెయిన్ శాంతి ప్రణాళికపై జెలెన్స్కీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Trump Russia Ukraine Peace Plan : యుద్ధాన్ని ముగింపునకు సంబంధించిన కొత్త శాంతి ప్రతిపాదనలను అమెరికాకు అందించేందుకు ఉక్రెయిన్ సిద్ధమైందని అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. యుద్ధం తర్వాత ఉక్రెయిన్ పునర్నిర్మాణం, ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించిన విస్తృత ప్రణాళికపై ఇరు దేశాలు చర్చిస్తాయని అన్నారు. అలాగే యుద్ధం ముగించే దిశగా 20 పాయింట్ల ప్రణాళికకు చివరి మెరుగులు దిద్దుతున్నామని, త్వరలోనే అమెరికాకు అందజేస్తామని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. గురువారం జరగనున్న 30 దేశాల నాయకుల వీడియో సమావేశానికి ముందు ఈ చర్చలు అత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి.
ఇదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జర్మనీ చాన్సలర్ ఫ్రిడ్రిచ్ మెర్జ్, బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ మాట్లాడి పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు యూరప్ నేతలతో ఉక్రెయిన్ అంశంపై బలమైన చర్చలు జరిగాయాని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. జెలెన్స్కీ వాస్తవ పరిస్థితులను అర్ధం చేసుకోవాలని అన్నారు. ఈ వారాంతంలో అమెరికా, యూరప్, ఉక్రెయిన్ నేతలు సమావేశం జరగొచ్చని తెలిపారు. వారు ఏం చెబుతారు అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని వైట్హౌస్లో జరిగిన విలేకర్ల సమావేశంలో పేర్కొన్నారు.
ఉక్రెయిన్లో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగాలని, వాటిని ఆపేందుకు యుద్ధాన్ని సాకుగా వాడుకుంటున్నారని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై జెలెన్స్కీ స్పందించారు. మిత్ర దేశాలు తమ భద్రతకు హామీ ఇస్తే, రానున్న 60-90 రోజుల్లో ఉక్రెయిన్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఉక్రెయిన్లో మార్షల్ లా అమల్లో ఉందని అన్నారు. మరోవైపు రష్యా దాడులు కొనసాగుతుండగా, ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తాం? సైనికులు ఎలా ఓటు వేస్తారు? ఆక్రమిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఎలా పాల్గొంటారు? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలని జెలెన్స్కీ ప్రశ్నించారు. రష్యా సుమారు 20 శాతం భూభాగాన్ని ఇప్పటికీ ఆక్రమించి ఉండటంతో ఎన్నికల నిర్వహణ పెద్ద సవాల్గా ఉంది.