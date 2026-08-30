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రష్యా ఆయిల్ రిఫైనరీపై ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్‌ దాడి- పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవ్వాల్సి ఉండగానే అటాక్​!

గతంలో ఇదే కర్మాగారాన్ని కీవ్‌ తీవ్రంగా దెబ్బతీయడంతో తిరిగి పునరుద్ధరించిన రష్యా- కీవ్‌పై రష్యా దాడి చేయడంతో పేలుడు పదార్థాలు నిల్వ ఉంచిన గిడ్డంగిలో అగ్నిప్రమాదం- ఇప్పటివరకు 38మంది మృతి

Ukraine Attack on Russia Oil Refinery
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 7:02 PM IST

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Ukraine Attack on Russia Oil Refinery : రష్యాలోని పలు ప్రాంతాలపై ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. కిరిషి ప్రాంతంలోని ఒక చమురు శుద్ధి కర్మాగారంపై డ్రోన్‌ దాడి చేయడంతో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. గతంలో ఇదే కర్మాగారాన్ని కీవ్‌ తీవ్రంగా దెబ్బతీయడంతో మాస్కో తిరిగి పునరుద్ధరించింది. మరికొద్ది రోజుల్లోనే కర్మాగారంలో పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవ్వాల్సి ఉండగా ఈ దాడి జరగడం గమనార్హం. రోజుకు 4,00,000 బ్యారెళ్ల సామర్థ్యం గల ఈ ప్లాంట్ గ్యాసోలిన్, డీజిల్, ఫ్యూయల్ ఆయిల్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

ఉక్రెయిన్‌ ప్రయోగించిన దాదాపు 494 డ్రోన్లను విజయవంతంగా కూల్చేసినట్లు రష్యా ప్రకటించింది. ఈ నెలలో 20కి పైగా రిఫైనరీలపై ఉక్రెయిన్ దాడులు చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్‌కు సరఫరాను కొనసాగించడానికి డీజిల్ ఎగుమతులపై నిషేధాన్ని పొడిగిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఉక్రెయిన్ ఇంధన కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఉక్రెయిన్​ వరుస దాడులు చేస్తుండడంతో రష్యాలో గ్యాసోలిన్ కొరత ఏర్పడింది.

మరోవైపు శనివారం తెల్లవారుజామున కీవ్‌పై రష్యా దాడి చేయడంతో పేలుడు పదార్థాలు నిల్వ ఉంచిన గిడ్డంగిలో అగ్నిప్రమాదం జరిగిందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ వెల్లడించారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 38మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. శిథిలాల కింద పలువురు చిక్కుకుపోవడంతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వివరించారు. పేలుడు పరికరాలను గుర్తించి, నిర్వీర్యం చేయడానికి పైరోటెక్నిక్ బృందాలు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

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RUSSIA UKRAINE WAR
UKRAINE DRONE ATTACK ON RUSSIA
RUSSIA UKRAINE WAR OIL REFINERY
UKRAINE ATTACK RUSSIA OIL REFINERY

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