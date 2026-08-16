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డ్రోన్లతో రష్యాపై ఉక్రెయిన్ దాడి- క్షిపణులతో రివర్స్ ఎటాక్ చేసిన మాస్కో

రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య హోరాహోరీగా సాగుతున్న యుద్ధం- ఉక్రెయిన్ దాడిలో రష్యాలో ఆరుగురు మృతి

Ukraine Attacks Russia
Ukraine Attacks Russia (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 8:36 PM IST

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Ukraine Attacks Russia : రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం హోరాహోరీగా సాగుతోంది. పరస్పర దాడులతో ఇరు దేశాలు దద్దరిల్లుతున్నాయి. వందలాది డ్రోన్లతో ఉక్రెయిన్ చేసిన దాడుల్లో రష్యాలో ఆరుగురు మృతిచెందారు. పలు పట్టణాల్లో భీకర నష్టం వాటిల్లింది. రాత్రికి రాత్రే ఉక్రెయిన్ రాజధానిపై మాస్కో క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. పుతిన్‌ సేనల దాడిలో భారీగా విధ్వంసం జరిగింది.

రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య దాదాపు నాలుగున్నరేళ్లుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధం మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ఆదివారం వందలాది డ్రోన్లతో రష్యా అంతటా ఉక్రెయిన్ దాడులు చేసింది. కీవ్ చేసిన అతిపెద్ద వైమానిక దాడుల్లో ఒకటైన ఈ ఘటనలో రష్యాలో ఆరుగురు మరణించారు. రాత్రికి రాత్రే ఉక్రెయిన్ ప్రయోగించిన 822 డ్రోన్‌లను తాము ధ్వంసం చేశామని రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. దాదాపు 600 డ్రోన్లు రాజధాని మాస్కో వైపు దూసుకురాగా, వాటిలో మూడింట ఒక వంతు డ్రోన్లను మాస్కో ప్రాంతంలోనే ధ్వంసం చేసినట్లు మేయర్ సెర్గీ సోబ్యానిన్ చెప్పారు. నైరుతి రష్యాలో రోస్టోవ్ ప్రాంతంలో 150కిపైగా డ్రోన్లతో 3 పట్టణాలపై ఉక్రెయిన్ చేసిన దాడిలో ఐదుగురు మరణించారని స్థానిక గవర్నర్ యూరీ స్ల్యూసర్ తెలిపారు. దాడిలో ఇళ్లు, రైల్వే స్టేషన్ దెబ్బతిన్నాయి. అడవిలో మంటలు చెలరేగాయి. మాస్కో ప్రాంతంలో ఒక డ్రోన్ ప్రైవేట్ ఇంటిని ఢీకొట్టి 83 ఏళ్ల వృద్ధుడు మరణించాడు. ఈ ఏడాది ఉక్రెయిన్ తన దాడుల తీవ్రతను పెంచింది. సైనిక, ఇంధన కేంద్రాలతో పాటు రష్యాకు చెందిన భారీ ఆన్‌లైన్ రిటైల్ సంస్థ 'వైల్డ్‌బెర్రీస్' గోదాములను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. పోడోల్స్క్ పట్టణంలో జరిగిన దాడి వల్ల బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్ల విలువైన సరుకు కాలి బూడిదైంది.

క్షిపణులతో విరుచుకుపడిన రష్యా
ఉక్రెయిన్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా రష్యా జరిపిన దాడుల్లో ఉక్రెయిన్‌లో ఐదుగురు పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. క్రివీ రిహ్ నగరంపై రష్యా జరిపిన క్షిపణి దాడిలో ఇద్దరు మృతిచెందారు. 14 మంది గాయపడ్డారని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్‌స్కీ వెల్లడించారు. సుమీ నగరంలో ఒకరు మృతిచెందగా, జపోర్‌ఝాజియాలో ఇల్లు ధ్వంసమై ఒక పురుషుడు, మహిళ మరణించారు. రాజధాని కీవ్‌లో జరిగిన దాడుల్లో మంటలు చెలరేగి ఆరుగురు గాయపడ్డారు. క్రివీ రిహ్‌లోని ఒక మెటలర్జికల్ ప్లాంట్‌, కీవ్‌లోని ఫ్లెమింగో క్షిపణుల తయారీ కేంద్రం వంటి సైనిక-పారిశ్రామిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది. ఉక్రెయిన్ దేశీయంగా తయారు చేసిన ఫ్లెమిగో క్షిపణులను రష్యాపై సుదూర దాడులకు ఉపయోగిస్తోంది. ఉక్రెయిన్ సరిహద్దు నుండి సుమారు 900 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రష్యాలోని సమారా రాకెట్ పరిశోధన కేంద్రంపై దాడికి ఈ ఆయుధాలనే వాడినట్లు జెలెన్‌స్కీ శనివారం ప్రకటించారు.

మరోవైపు రొమేనియా గగనతలంలోకి ప్రవేశించిన ఒక డ్రోన్‌ను స్పానిష్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌కు చెందిన ఎఫ్​-18 ఫైటర్ జెట్ ఆదివారం ఉదయం కూల్చివేసింది. మాల్డోవా సరిహద్దు సమీపంలోని తూర్పు నగరమైన గలాటికి ఉత్తరాన ఉదయం డ్రోన్ ప్రవేశాన్ని రాడార్లు గుర్తించాయి. అయితే ఇది ఏ దేశానికి చెందిన డ్రోన్ అనేది అధికారులు వెల్లడించలేదు.

గత నెలలో ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌పై బాలిస్టిక్, క్రూయిజ్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో రష్యా భీకర దాడులకు పాల్పడింది. రష్యా దాడులతో కీవ్ నగరం గంటల తరబడి బాంబుల మోతలతో దద్దరిల్లింది. పలు నివాస భవనాలు ధ్వంసం కాగా 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు గాయపడ్డారు. భయాందోళనలకు గురైన ప్రజలు బంకర్లు, మెట్రో స్టేషన్లలో తలదాచుకున్నారు. ఇది శత్రువులు చేస్తున్న అత్యంత క్రూరమైన దాడి అని కీవ్ మేయర్ అభివర్ణించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఉక్రెయిన్​ డ్రోన్లతో రష్యాపై విరుచుకుపడింది.

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