ఇరాన్కు రష్యా ఇంటెలిజెన్స్ సాయం- మా వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయ్ : జెలెన్ స్కీ
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు- ఇరాన్కు గూఢచర్య సమాచారం అందించడానికి రష్యా సహాయం చేస్తోందంటున్న ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ
Published : March 24, 2026 at 7:40 AM IST
Zelensky On Russia Intelligence : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, రష్యాపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా ఇరాన్కు గూఢచర్య సమాచారాన్ని అందిస్తోందనడానికి తమ వద్ద ఆధారాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ సహాయం యుద్ధాన్ని మరింత పొడిగిస్తోందని జెలెన్స్కీ అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి రష్యా గూఢచర్య సహాయాన్ని కొనసాగిస్తోందనడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక విధ్వంసకర చర్యగా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీన్ని తప్పక ఆపాలి. ఎందుకంటే ఇది మరింత అస్థిరతకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. యుద్ధం కారణంగా మార్కెట్లు ఇప్పటికే ప్రతికూలంగా స్పందిస్తున్నాయి. యుద్ధం అనేక దేశాల్లో ఇంధన పరిస్థితిని గణనీయంగా క్లిష్టతరం చేస్తోంది. ఇరాన్ ప్రభుత్వం నిలదొక్కుకోవడానికి, మరింత కచ్చితంగా దాడులు చేయడానికి, రష్యా చేస్తున్న సహాయం యుద్ధాన్ని మరింత పొడిగిస్తోంది." అని జెలెన్ స్కీ తెలిపారు.
There is growing evidence that the Russians continue to provide the Iranian regime with intelligence support. This is clearly destructive activity, and it must be stopped, as it only leads to further destabilization. All decent states are interested in guaranteeing security and… pic.twitter.com/tg1WwPnb6n— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2026
సోమవారం రోజు రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ తన ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దురాక్రమణ కారణంగా పర్షియన్ గల్ఫ్లో నెలకొన్న క్షీణత గురించి మంత్రులు చర్చించారు. ఈ సంఘర్షణ కాస్పియన్ ప్రాంతంలోకి ప్రమాదకరంగా విస్తరించడంపై కూడా వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.