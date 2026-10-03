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'భారత్ సీజ్​ఫైర్​ డీల్​ను పరిశీలించడానికి మేం సిద్ధం- రష్యాతో యుద్ధం వేళ ఉక్రెయిన్ ప్రకటన

భీకరంగా సాగుతోన్న ఉక్రెయిన్- రష్యా వార్- పరస్పర దాడులతో విరుచుకుపడుతున్న ఇరు దేశాలు- కాల్పుల విరమణ కోసం భారత్ ప్రపోజల్- దాన్ని పరిశీలిస్తామని ఉక్రెయిన్ వెల్లడి

Ukraine On India Proposal
ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రీ సిబిహా (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 7:48 PM IST

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Ukraine On India Proposal : రష్యాతో యుద్ధం ముగింపు కోసం భారత్ చేసిన కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను పరిశీలించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఉక్రెయిన్ తెలిపింది. రష్యాతో కాల్పుల విరమణ కోసం కీవ్‌కు అందిన నాలుగు ప్రతిపాదనలలో భారత్ చేసిన ప్రతిపాదన అత్యంత విస్తృతమైనదని పేర్కొంది. ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, నల్ల సముద్రం విషయంలో కూడా కాల్పుల విరమణను పరిశీలించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు కీవ్‌లో విలేకరులతో ఉక్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆండ్రీ సిబిహా వ్యాఖ్యానించారు.

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