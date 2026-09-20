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రష్యాపై విరుచుకుపడ్డ ఉక్రెయిన్‌- మాస్కో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద డ్రోన్‌ దాడి- పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ అటాక్​

రాత్రికి రాత్రే వెయ్యికిపైగా డ్రోన్లను ప్రయోగించిన ఉక్రెయిన్‌- ఈ దాడుల్లో ఇద్దరు మృతి, 20 మందికిపైగా గాయాలు- రాజధాని మాస్కో లక్ష్యంగా వందలాది డ్రోన్లు ప్రయోగం

Russia Ukraine War 2026
రష్యాపై విరుచుకుపడ్డ ఉక్రెయిన్‌ (Source: Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 3:50 PM IST

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Russia Ukraine War 2026 : రష్యా పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల చివరి దశ పోలింగ్‌ జరుగుతున్న వేళ ఉక్రెయిన్‌ విరుచుకుపడింది. రష్యా వ్యాప్తంగా రాత్రికి రాత్రే వెయ్యికిపైగా డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. వీటిలో వందలాది డ్రోన్లు రాజధాని మాస్కో లక్ష్యంగా దూసుకొచ్చాయి. ఈ దాడుల్లో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 20 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. మాస్కో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద డ్రోన్‌ దాడి ఇదేనని అధికారులు తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్‌ దాడుల్లో మాస్కోలోని ఓ ఆయిల్ రిఫైనరీతో పాటు, ఓ నివాస భవనం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రష్యాతో పాటు ఆక్రమిత ప్రాంతాలపై ప్రయోగించిన 1,100 డ్రోన్లను తమ బలగాలు కూల్చివేసినట్లు రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. మాస్కో మార్గంలో దూసుకొచ్చిన 450 డ్రోన్లను అడ్డుకున్నట్లు తెలిపింది. పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించే ఉద్దేశంతోనే మాస్కోపై భారీ దాడి జరిగిందని, ఇందులో ఉక్రెయిన్‌ విఫలమైందని అధికారులు తెలిపారు.

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RUSSIA UKRAINE WAR
UKRAINE FIRES DRONES AT RUSSIA
RUSSIA UKRAINE WAR

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