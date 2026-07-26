ఇరాన్ వాణిజ్య నౌకపై ఉక్రెయిన్ దాడి- ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని టెహ్రాన్ హెచ్చరిక
కాస్పియన్ సముద్రంలో ఇరాన్ వాణిజ్య నౌకపై ఉక్రెయిన్ దాడి- ఒక నావికుడు మృతి, మరొకరికి గాయాలు- జాతీయ ప్రయోజనాల రక్షణకు వెనుకాడబోమన్న విదేశాంగ మంత్రి అరాఘ్చీ
Published : July 26, 2026 at 8:50 AM IST
Ukraine Attacks Iranian Commercial Vessel : కాస్పియన్ సముద్రంలో ఇరాన్ వాణిజ్యనౌకపై ఉక్రెయిన్ అనూహ్యంగా దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో ఇరాన్ నౌక దెబ్బతినగా ఒక నావికుడు మృతిచెందాడు. మరో నావికుడికి గాయాలు అయ్యాయి. అయితే, కాస్పియన్ సీలోని రష్యన్ సైనిక సదుపాయాలు, సరఫరా గొలుసులను లక్ష్యంగా చేసుకునే తాము సుదూరదాడులు చేసినట్లు కీవ్ తెలిపింది. ఈ దాడిలో ఇరాన్తో సంబంధం గల సైనిక సరకు రవాణా నౌకలు సహా ఓ యుద్ధనౌకను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ప్రకటించారు.
తమ వాణిజ్య నౌకపై ఉక్రెయిన్ దాడి చేయడాన్ని ఇరాన్ తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ దాడిని ఐక్యరాజ్యసమితి నియమావళికి విరుద్ధమైన చర్యగా అభివర్ణించింది. ఈ దాడికి ఉక్రెయిన్ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. తమ జాతీయ ప్రయోజనాలు, భద్రతను కాపాడుకోవడానికి వెనుకాడేది లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ ఈ మేరకు ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ సంఘర్షణలో ఇరాన్ ఎన్నడూ జోక్యం చేసుకోలేదని గుర్తుచేసిన అరాఘ్చీ ఈ నేరపూరిత, రెచ్చగొట్టే చర్యకు ఉక్రెయిన్ పాలకలను జవాబుదారీగా నిలబెట్టాలని ఐరాస, ఐరోపా దేశాలను కోరారు.
ఈ దాడి చేయడం ద్వారా ఐక్యరాజ్యసమితి ఛార్టర్ ఆర్టికల్ 2(4)ను ఉక్రెయిన్ ప్రత్యక్షంగా ఉల్లంఘించిందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆరోపించింది. అలాగే, ఈ చర్య ప్రాంతీయ అస్థిరతకు దారి తీస్తుందని పేర్కొంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో తమ పాత్ర ఏమీ లేదని, తాము ఎప్పుడూ జోక్యం చేసుకోలేదని ఇరాన్ పునరుద్ఘాటించింది. ఉక్రెయిన్ చర్యలపై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలితో పాటు యూరోపియన్ యూనియన్, ఇతర ఇతర సభ్య దేశాలు ఖండించాలని ప్రకటనలో అబ్బాస్ అరాఘ్చీ పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్లో పరిస్థితి తీవ్రతరమైతే ఉక్రెయిన్, దానికి మద్దతు ఇస్తున్న దేశాలే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.
యూరోపియన్ యూనియన్తో చర్చలు
ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ, యూరోపియన్ యూనియన్ విదేశాంగ విధాన చీఫ్ కజా కల్లాస్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్ దాడిపై ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై అంతర్జాతీయ సమాజం కఠినంగా స్పందించాలని కోరారు. అలాగే, పర్షియన్ గల్ఫ్, హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు దౌత్యపరమైన చర్చల అవసరంపై ఇరువురు చర్చించారు. దౌత్యపరమైన పరిష్కారాల ద్వారానే పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావాలని అరాఘ్చీ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఉక్రెయిన్ వివరణ ఇదే
ఇరాన్ నౌకపై దాడిని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ ధ్రువీకరించారు. రష్యాకు సైనిక సరుకులు, ఆయుధాలు చేరవేసే మార్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సుదూర ప్రాంతాలపై దాడులు చేసినట్లు జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. రష్యా వ్యతిరేకంగా ఉక్రెయిన్ దళాలు సుదూర దాడులను కొనసాగిస్తున్నాయని చెప్పారు. రష్యాలోని కిరోవ్ ప్రాంతంలోని ఆయుధ కర్మాగారం, త్యూమెన్లోని ఆయిల్ రిఫైనరీ, యెకాటెరిన్బర్గ్లోని లాజిస్టిక్స్ సదుపాయంతో పాటు క్యాస్పియన్ సముద్రంలో రష్యాకు సైనిక సరుకులను రవాణా చేసే నౌకలు, ఒక యుద్ధనౌకపై తాము దాడులు చేసినట్లు జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ నౌకల్లో ఇరాన్కు చెందిన నౌక కూడా ఉండటం గమనార్హం.
ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం
కాస్పియన్ సముద్రంలో జరిగిన ఈ ఘటనతో ఇప్పటికే రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం చుట్టూ ఉన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ ప్రత్యక్షంగా ప్రతీకార హెచ్చరికలు జారీ చేయడం, అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఉక్రెయిన్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేయడం పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది.
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