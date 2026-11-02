ఉక్రెయిన్- రష్యా వార్ వేళ కీలక పరిణామం- ఆ రెండు దేశాల ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్స్పై సైబర్ దాడులు
Ukraine Russia Cyber Attacks : ఉక్రెయిన్, రష్యాలు రెండూ తమ దేశ అత్యవసర హెచ్చరిక వ్యవస్థలపై సైబర్ దాడి జరిగినట్లు ప్రకటించాయి. బాహ్య శక్తుల జోక్యం ఉన్నట్లు కన్పిస్తోందని ఉక్రెయిన్ ఆరోపించింది.
Published : November 2, 2026 at 10:52 AM IST
ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య భీకర యుద్ధం జరుగుతున్న తరుణంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఉక్రెయిన్, రష్యాలు రెండూ తమ దేశ అత్యవసర హెచ్చరిక వ్యవస్థలే (ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సిస్టమ్స్) లక్ష్యంగా సైబర్ దాడులు జరిగినట్లు వెల్లడించాయి. ఈ దాడుల వల్ల మొబైల్ ఫోన్లకు రసాయన, రేడియేషన్ ముప్పులు ఉన్నాయని నకిలీ హెచ్చరికలు ఉక్రెయిన్ అంతటా వ్యాపించాయి. ఈ నకిలీ హెచ్చరికలను ఉక్రెయిన్ వైమానిక దళం ఖండించింది. ఫోన్లకు రేడియేషన్, రసాయన ముప్పు ఏమీ లేదని ఉక్రెయిన్ వాసులకు భరోసా ఇచ్చింది. మరోవైపు, తమ ప్రభుత్వ మొబైల్ అప్లికేషన్పై భారీ సైబర్ దాడి జరిగిందని రష్యా పేర్కొంది. తత్ఫలితంగా ప్రజలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందనే తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందిందని స్పష్టం చేసింది. అప్లికేషన్లోని లోపాన్ని తొలగించి, దాని సాధారణ పనితీరును పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పింది.