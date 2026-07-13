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ఐరోపా రక్షణకు కొత్త కూటమి- బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ముప్పుకు చెక్- ఉక్రెయిన్‌తో కలిసి 10 దేశాల కీలక ప్రకటన

యూరప్ రక్షణ కోసం ఉక్రెయిన్‌తో కలిసి 10 దేశాల కొత్త కూటమి- బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ముప్పును ఎదుర్కోవడమే ప్రధాన లక్ష్యం- పారిస్‌లో కీలక నిర్ణయం

French President Emmanuel Macron- Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy
French President Emmanuel Macron- Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (SOurce : Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 9:31 PM IST

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European Countries Missile Shield : రష్యాతో కొనసాగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో యూరప్ (ఐరోపా) భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఉక్రెయిన్‌తో పాటు మరో 9 యూరోపియన్ దేశాలు కలిసి బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు కొత్త రక్షణ కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సోమవారం ప్రకటించాయి. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్‌స్కీ సమక్షంలో ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్‌లో జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సమావేశం అనంతరం విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో 'ఐరోపా కోసం ఉమ్మడి బాలిస్టిక్ క్షిపణి రక్షణ సామర్థ్యాన్ని నిర్మించడమే మా లక్ష్యం' అని సభ్య దేశాలు స్పష్టం చేశాయి. రష్యాతో కొనసాగుతున్న యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ సంపాదించిన విశేష అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకొని ఐరోపా భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ కూటమి ప్రధాన లక్ష్యంగా పేర్కొన్నాయి.

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BALLISTIC MISSILE DEFENCE COALITION
ZELENSKYY EUROPE SECURITY COALITION
UKRAINE RUSSIA WAR MISSILE DEFENCE
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