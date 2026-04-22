హర్మూజ్​ వద్ద ఉద్రిక్తతలు- కంటైనర్ నౌకపై ఇరాన్​ కాల్పులు

హర్మూజ్‌ జలసంధి నుంచి వెళ్తున్న కంటైనర్‌ నౌకపై ఐఆర్‌జీసీ కాల్పులు- ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండానే కంటైనర్‌ నౌకపై బుల్లెట్ల వర్షం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 22, 2026 at 12:49 PM IST

Iran Attack On Container Ship : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. అటు పాకిస్థాన్ వేదికగా జరగాల్సిన చర్చలు విఫలం, ఇటు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సీజ్​ఫైర్​ను ప్రకటించిన కొద్ది గంటలకే హర్ముజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతల నెలకొన్నాయి. హర్మూజ్​ నుంటి వెళ్తున్న ఒక కంటైనర్​ నౌకపై ఇరాన్ కాల్పులు జరిపింది. హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా వెళ్తున్న ఒక కంటెయినర్‌ నౌకపై ఇస్లామిక్‌ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్‌ కార్ప్స్​ (ఐఆర్​జీసీ) కాల్పులు జరిపింది. ఈ విషయాన్ని బ్రిటిష్ సైన్యానికి చెందిన యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (యూకేఎంటీఓ) ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

'ఉదయం 7:55 గంటల సమయంలో ఒమాన్​కు ఈశాన్య దిశలో సుమారు 15 నాటికల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న కంటైనర్ నౌకపై ఐఆర్​జీసీ ఒక కాల్పులు జరిపింది. ఐఆర్​జీసీకి చెందిన గన్‌బోట్ ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక చేయకుండానే కంటెయినర్‌ నౌకపై కాల్పులకు దిగింది. ఈ దాడిలో నౌక పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ దాడిలో ఎలాంటి అగ్ని ప్రమాదం లేదా పర్యావరణ నష్టం సంభవించలేదు. నౌకలోని సిబ్బంది అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు. భద్రతా పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, ఆ ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తున్న నౌకలు అనుమానాస్పద కదలికలను వెంటనే తెలియజేయాలి' అని యూకేఎంటీఓ పేర్కొంది.

