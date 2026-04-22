హర్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతలు- కంటైనర్ నౌకపై ఇరాన్ కాల్పులు
హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి వెళ్తున్న కంటైనర్ నౌకపై ఐఆర్జీసీ కాల్పులు- ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండానే కంటైనర్ నౌకపై బుల్లెట్ల వర్షం
Published : April 22, 2026 at 12:49 PM IST
Iran Attack On Container Ship : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. అటు పాకిస్థాన్ వేదికగా జరగాల్సిన చర్చలు విఫలం, ఇటు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సీజ్ఫైర్ను ప్రకటించిన కొద్ది గంటలకే హర్ముజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతల నెలకొన్నాయి. హర్మూజ్ నుంటి వెళ్తున్న ఒక కంటైనర్ నౌకపై ఇరాన్ కాల్పులు జరిపింది. హర్మూజ్ జలసంధి గుండా వెళ్తున్న ఒక కంటెయినర్ నౌకపై ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) కాల్పులు జరిపింది. ఈ విషయాన్ని బ్రిటిష్ సైన్యానికి చెందిన యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ (యూకేఎంటీఓ) ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
'ఉదయం 7:55 గంటల సమయంలో ఒమాన్కు ఈశాన్య దిశలో సుమారు 15 నాటికల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న కంటైనర్ నౌకపై ఐఆర్జీసీ ఒక కాల్పులు జరిపింది. ఐఆర్జీసీకి చెందిన గన్బోట్ ఎలాంటి ముందస్తు హెచ్చరిక చేయకుండానే కంటెయినర్ నౌకపై కాల్పులకు దిగింది. ఈ దాడిలో నౌక పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ దాడిలో ఎలాంటి అగ్ని ప్రమాదం లేదా పర్యావరణ నష్టం సంభవించలేదు. నౌకలోని సిబ్బంది అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు. భద్రతా పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, ఆ ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తున్న నౌకలు అనుమానాస్పద కదలికలను వెంటనే తెలియజేయాలి' అని యూకేఎంటీఓ పేర్కొంది.