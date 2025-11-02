ETV Bharat / international

రైలులో కత్తిపోట్ల కలకలం: 10మందిపై విచక్షణారహితంగా దుండగుల దాడి- ఇద్దరు అరెస్టు

లండన్ నుంచి హంటింగ్‌డన్‌కు వెళ్తున్న రైలులో కత్తులతో ప్రయాణికులపై దుండగులు దాడి- 9మంది పరిస్థితి విషమం- ఆస్పత్రికి తరలింపు

Emergency personnel inspect a train at the Huntingdon, England, train station in Cambridgeshire after people were stabbed Saturday, Nov. 1, 2025
Emergency personnel inspect a train at the Huntingdon, England, train station in Cambridgeshire after people were stabbed Saturday, Nov. 1, 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 8:45 AM IST

Uk Train Stabbing Attack: బ్రిటన్‌లోని కేంబ్రిడ్జ్‌షైర్‌లో శనివారం అర్ధరాత్రి లండన్ నుంచి హంటింగ్‌డన్‌కు వెళ్తున్న రైలులో కత్తులతో దుండగులు వీరంగం సృష్టించారు. రైలులో ప్రయాణిస్తున్న వారిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో 10 మంది గాయపడ్డారు, వారిని చికిత్స నిమిత్తం పోలీసులు వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే గాయపడిన వారిలో 9మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు కేంబ్రిడ్జ్‌షైర్ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన శనివారం సాయంత్రం 6:25 గంటల ప్రాంతంలో జరిగినట్లు వెల్లడించారు.

లండన్‌కు 75 మైళ్ల దూరంలో ఉన్న కేంబ్రిడ్జ్‌షైర్‌లోని హంటింగ్‌డన్‌కు వెళ్తున్న రైలులో ఈ దాడి జరిగింది. కత్తిపోట్ల ఘటనతో రైలు కంపార్ట్‌మెంట్లలో పెద్ద ఎత్తున ఆర్తనాదాలు, అరుపులు రావడంతో ఒక ప్రయాణీకుడు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. సమాచారం అందుకున్న కేంబ్రిడ్జ్‌షైర్ పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి, హంటింగ్‌డన్ స్టేషన్‌లో రైలును ఆపివేశారు. దాడికి పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్న ఇద్దరు యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

బ్రిటిష్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ పోలీస్‌ ప్రకారం
ఇంగ్లాండ్‌లోని కేంబ్రిడ్జ్‌షైర్‌ కౌంటీలో శనివారం సాయంత్రం జరిగిన దారుణ ఘటనలో 10 మంది గాయపడ్డారు. అందులో తొమ్మిది మందికి తీవ్ర గాయాలు అయినట్లు బ్రిటిష్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ పోలీస్‌ (BTP) ప్రకటించింది. "కేంబ్రిడ్జ్‌షైర్‌లోని ట్రైన్‌లో కత్తిపోట్ల ఘటనలో పదిమందికి గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆస్పత్రికి తరలించాం. అందులో తొమ్మిది మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. కౌంటర్‌ టెర్రరిజం పోలీస్‌ విభాగం కూడా దర్యాప్తులో భాగమైంది" అని BTP అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.

BTP చీఫ్‌ సూపరింటెండెంట్‌ క్రిస్‌ కేసీ మాట్లాడుతూ, "ఇది అత్యంత షాకింగ్‌ ఘటన. గాయపడినవారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా సానుభూతి. ఈ ఘటన వెనుక ఉన్న కారణాలను తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు వేగంగా కొనసాగిస్తున్నాం. దీనికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాము " అని తెలిపారు.

రైల్వే స్టేషన్‌ పరిసరాల్లో పోలీసులు బారికేడ్లు​ ఏర్పాటు చేసి, రహదారిని అన్నివైపులా మూసివేశారు. ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో ట్రైన్‌ సర్వీసులు నిలిపివేశారు. ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ దాడి సంబంధించిన కారణాలు ఇంకా పూర్తిగా తెలియాల్సి ఉందని , దర్యాప్తు జరిగిన తర్వాతే మరిన్ని వివరాలు చెప్పగలుగుతామని BTP అధికారులు వెల్లడించారు.

ప్రధాని, హోంమంత్రి దిగ్భ్రాంతి
ఈ భయంకరమైన ఘటనపై బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి కిర్ స్టార్మర్, హోం సెక్రటరీ షబానా మహమూద్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. రైలులో జరిగిన భయంకరమైన ఘటన గురించి తెలిసి చాలా బాధపడినట్లు కిర్ స్టార్మర్ పేర్కొన్నారు. 'ఈ చర్యను నేను ఖండిస్తున్నాను. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తున్నాను. బాధితులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ప్రజలు పోలీసుల సూచనలను పూర్తిగా పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా' అని ప్రధాని అన్నారు.

కత్తిపోట్ల ఘటనతో తాను తీవ్రంగా కలత చెందినట్లు హోం సెక్రటరీ షబానా మహమూద్ చెప్పారు. పోలీసులు ఇద్దరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారని, ఎవరూ పుకార్లు నమ్మవద్దని సూచించారు. ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

