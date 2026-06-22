10ఏళ్లలో బ్రిటన్కు ఏడో ప్రధాని- వరుస PMల రాజీనామాలకు కారణాలేంటి?
ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసిన కీర్ స్టార్మర్- గత పదేళ్లలో బ్రిటన్లో ఆరుగురు ప్రధానుల మార్పు- బ్రెగ్జిట్ నుంచి ఆర్థిక సంక్షోభాల వరకు వెంటాడిన సమస్యలు- కొత్త ప్రధాని రేసులో ఆండీ బర్న్హామ్ పేరు!
Published : June 22, 2026 at 6:04 PM IST
Britain PMs Resign Reasons : ఒక దశలో ఐదేళ్లు, పదేళ్లు ప్రధానిగా కొనసాగిన నాయకులను చూసిన బ్రిటన్ ప్రజలు, ఇప్పుడు దాదాపు ప్రతి రెండేళ్లకోసారి కొత్త ప్రధానిని చూడాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా కీర్ స్టార్మర్ రాజీనామా ప్రకటించడంతో గత పదేళ్లలో దేశానికి ఏడో ప్రధాని రానున్నారు. బ్రెగ్జిట్ నుంచి జీవన వ్యయ సంక్షోభం వరకు వరుస సమస్యలు బ్రిటన్ రాజకీయాలను కుదిపేస్తుండగా, ప్రధానుల మార్పు కూడా అదే స్థాయిలో కొనసాగుతోంది.
లేబర్ పార్టీ నేత, బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ తన పదవికి తాజాగా రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో గత పదేళ్లలో బ్రిటన్కు ఏడో ప్రధాని వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పటికే వరుస రాజకీయ సంక్షోభాలు, బ్రెగ్జిట్ ప్రభావం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రజల అసంతృప్తి కారణంగా బ్రిటన్లో ప్రధానులు తరచూ మారుతుండగా, స్టార్మర్ రాజీనామా ఆ జాబితాలో మరో అధ్యాయంగా నిలిచింది. లండన్లోని 10 డౌనింగ్ స్ట్రీట్ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడిన కీర్ స్టార్మర్, లేబర్ పార్టీ నాయకత్వానికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
సొంత పార్టీ ఎంపీల నుంచే తీవ్ర వ్యతిరేకత
కొత్త నాయకుడి ఎంపిక పూర్తయ్యే వరకు తాను ప్రధానిగా కొనసాగుతానని చెప్పారు. అధికార బదిలీ ప్రశాంతంగా జరిగేలా సహకరిస్తానని వెల్లడించారు. తన జీవితంలో ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం అత్యంత గర్వకారణమని పేర్కొన్న స్టార్మర్, దేశ ప్రతిష్ఠను అంతర్జాతీయంగా పెంచేందుకు కృషి చేశానని తెలిపారు. అయితే ఆయనపై కొంతకాలంగా సొంత పార్టీ ఎంపీల నుంచే తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. ఇటీవల జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల్లో లేబర్ పార్టీ ఘోరంగా వెనుకబడటం, ప్రజాదరణ తగ్గిపోవడం, ప్రభుత్వ విధానాలపై అసంతృప్తి పెరగడం స్టార్మర్పై ఒత్తిడిని పెంచాయి.
సంక్షేమ పథకాల సంస్కరణలు, ఆర్థిక విధానాలపై పార్టీ అంతర్గతంగా విభేదాలు తలెత్తాయి. అంతేకాకుండా అమెరికా రాయబారిగా పీటర్ మండెల్సన్ నియామకం కూడా వివాదాస్పదమైంది. ఆ పరిణామాలన్నీ కలిసి స్టార్మర్ పదవిని బలహీనపరిచాయి. 2024 సాధారణ ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో లేబర్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన స్టార్మర్, రెండేళ్లు కూడా పూర్తి కాకముందే పదవి వీడాల్సి రావడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజా సర్వేల్లో కూడా ఆయన నాయకత్వంపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరిగినట్లు వెల్లడైంది. ఇప్పుడు స్టార్మర్ స్థానంలో ఎవరు వస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
సవాల్ విసరగల సామర్థ్యం ఉన్న నేత
గ్రేటర్ మాంచెస్టర్ మాజీ మేయర్ ఆండీ బర్న్హామ్ పేరు ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన ప్రత్యేక ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన ఆయన, లేబర్ పార్టీలో బలమైన నాయకుడిగా ఎదిగారు. పార్టీ నాయకత్వానికి సవాల్ విసరగల సామర్థ్యం ఉన్న నేతగా భావిస్తున్నారు. మాజీ ఆరోగ్య మంత్రి వెస్ స్ట్రీటింగ్ పేరు కూడా చర్చలో ఉంది. అయితే తదుపరి నాయకుడి ఎంపికపై లేబర్ పార్టీ అధికారిక ప్రక్రియ చేపట్టాల్సి ఉంది.
కీర్ స్టార్మర్ రాజీనామాతో బ్రిటన్లో గత పదేళ్ల రాజకీయ చరిత్ర మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. 2016లో బ్రెగ్జిట్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ తర్వాత మొదలైన రాజకీయ అస్థిరత ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. యూరోపియన్ యూనియన్లో కొనసాగాలని ప్రచారం చేసిన డేవిడ్ కామెరాన్, ప్రజలు బ్రెగ్జిట్కు అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వడంతో ప్రధానిగా రాజీనామా చేశారు. 2010 నుంచి 2016 వరకు ప్రధానిగా పనిచేసిన కామెరాన్, బ్రెగ్జిట్ ఫలితాల తర్వాత పదవి వీడాల్సి వచ్చింది.
పార్టీ గేట్ వివాదంతో!
ఆ తర్వాత థెరిసా మే బాధ్యతలు చేపట్టారు. యూరోపియన్ యూనియన్తో కొత్త ఒప్పందం కుదుర్చుకునేందుకు ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. బ్రెగ్జిట్ ఒప్పందాన్ని బ్రిటన్ పార్లమెంట్ పలుమార్లు తిరస్కరించడంతో ఆమె 2019లో పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. మే తర్వాత బోరిస్ జాన్సన్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. బ్రెగ్జిట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందినప్పటికీ, కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించి పార్టీలు నిర్వహించిన పార్టీగేట్ వివాదం ఆయన రాజకీయ జీవితాన్ని దెబ్బతీసింది. మంత్రుల వరుస రాజీనామాలతో 2022లో ఆయన కూడా పదవి వీడాల్సి వచ్చింది.
జాన్సన్ తర్వాత లిజ్ ట్రస్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. కానీ ఆమె ప్రతిపాదించిన పన్ను కోతల ప్రణాళిక మార్కెట్లలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. బ్రిటన్ ప్రభుత్వ బాండ్లపై ఒత్తిడి పెరగడంతో పాటు పౌండ్ విలువ కూడా పడిపోయింది. దీంతో కేవలం 50 రోజుల్లోనే ఆమె రాజీనామా చేశారు. బ్రిటన్ చరిత్రలో అత్యల్ప కాలం ప్రధానిగా పనిచేసిన నేతగా లిజ్ ట్రస్ నిలిచారు. ఆ తర్వాత భారత సంతతి నేత రిషి సునాక్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. అధిక ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయ సంక్షోభం, వలసల సమస్యల మధ్య ఆయన ప్రభుత్వం పనిచేసింది. ఉక్రెయిన్ యుద్ధ ప్రభావం కూడా బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడింది.
సునాక్ది కూడా ఇదే పరిస్థితి
చివరకు 2024 ఎన్నికల్లో లేబర్ పార్టీ విజయం సాధించడంతో సునాక్ అధికారాన్ని కోల్పోయారు. తర్వాత భారీ ఆశలతో అధికారంలోకి వచ్చిన కీర్ స్టార్మర్ కూడా ప్రజల అంచనాలను అందుకోలేకపోయారని విమర్శలు వచ్చాయి. ఆర్థిక వృద్ధి, జీవన వ్యయ నియంత్రణ, ప్రజా సేవల మెరుగుదల వంటి అంశాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు కనిపించకపోవడంతో ఆయనపై ఒత్తిడి పెరిగింది. చివరకు సొంత పార్టీ నుంచే వ్యతిరేకత పెరగడంతో రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది.
బ్రెగ్జిట్తో ప్రారంభమైన రాజకీయ అస్థిరత, ఆర్థిక సవాళ్లు, ప్రజల పెరుగుతున్న అసంతృప్తి బ్రిటన్ రాజకీయాలను ఇంకా వెంటాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏడో ప్రధాని ఎవరు అవుతారు? ఆండీ బర్న్హామ్ అధికార పగ్గాలు చేపడతారా? లేక మరో కొత్త నాయకుడు తెరపైకి వస్తారా? అన్నది త్వరలో తేలనుంది. అయితే ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రపంచంలో అత్యంత స్థిరమైన ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో ఒకటిగా పేరున్న బ్రిటన్లో గత పదేళ్లుగా రాజకీయ స్థిరత్వం పెద్ద సవాలుగా మారింది.
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