ETV Bharat / international

16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియాపై నిషేధం- కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న బ్రిటన్

16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా వినియోగంపై నిషేధం ప్రకటించిన బ్రిటన్ ప్రభుత్వం- పిల్లల భద్రత, మానసిక ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసమే నిర్ణయమని ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ వ్యాఖ్య

UK Social Media Ban Under 16
UK Social Media Ban Under 16 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UK Social Media Ban Under 16 : డిజిటల్ యుగంలో పిల్లలపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న తరుణంలో బ్రిటన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా యాప్‌లను ఉపయోగించకుండా నిషేధం విధించనున్నట్లు బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ సోమవారం ప్రకటించారు. పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యం, భద్రత, కుటుంబ జీవనంపై సోషల్ మీడియా వ్యసనం వంటివి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. లండన్‌లోని ప్రధానమంత్రి అధికార నివాసం 10 డౌనింగ్ స్ట్రీట్ నుంచి దేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన స్టార్మర్, ఇది ప్రధానమంత్రిగా మాత్రమే కాకుండా ఇద్దరు చిన్న పిల్లల తండ్రిగా కూడా తాను తీసుకున్న బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయమని చెప్పారు.

TAGGED:

UK SOCIAL MEDIA BAN UNDER 16
SOCIAL MEDIA BAN CHILDREN
UK SOCIAL MEDIA BAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.