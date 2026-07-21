బ్రిటన్ కేబినెట్లో భారతీయుడు- తొలి AI మంత్రిగా కనిష్క నారాయణ్
బ్రిటన్ కేబినెట్లో భారత సంతతి కనిష్క నారాయణ్కు కీలక పదవి
Kanishka Narayan (X@AshwiniVaishnaw)
Published : July 21, 2026 at 4:03 PM IST
Britain AI Minister : బ్రిటన్ కొత్త ప్రధాని ఆండీ బర్న్హామ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్ది గంటల్లోనే తన కేబినెట్ను ఖరారు చేశారు. అందులో భారత్ సంతతికి చెందిన వ్యక్తికి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. కేబినెట్ హోదాతో కూడిన కృత్రిమ మేధ (AI) మంత్రిగా కనిష్క నాారాయణ్కు పదోన్నతి కల్పించారు. బిహార్లోని ముజఫర్పుర్కు చెందిన కనిష్క నారయణ్ చిన్నతనంలో వేల్స్కు వెళ్లారు. ఆక్స్ఫర్డ్ , స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు. 2024లో వేల్స్ నుంచి ఎన్నికైన తొలి భారత సంతతి ఎంపీగా గుర్తింపు పొందారు. స్టార్మర్ ప్రభుత్వంలో జూనియర్ ఏఐ మంత్రిగా పనిచేసిన ఆయనకు ఇప్పుడు పూర్తి కేబినెట్ హోదా లభించింది.