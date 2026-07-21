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బ్రిటన్ కేబినెట్​లో భారతీయుడు- తొలి AI మంత్రిగా కనిష్క నారాయణ్

బ్రిటన్ కేబినెట్‌లో భారత సంతతి క‌నిష్క నారాయణ్‌కు కీలక పదవి

Britain AI Minister
Kanishka Narayan (X@AshwiniVaishnaw)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 4:03 PM IST

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Britain AI Minister : బ్రిటన్ కొత్త ప్రధాని ఆండీ బర్న్‌హామ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్ది గంటల్లోనే తన కేబినెట్‌ను ఖరారు చేశారు. అందులో భారత్​ సంతతికి చెందిన వ్యక్తికి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. కేబినెట్ హోదాతో కూడిన కృత్రిమ మేధ (AI) మంత్రిగా కనిష్క నాారాయణ్​కు పదోన్నతి కల్పించారు. బిహార్​లోని ముజఫర్​పుర్​కు చెందిన కనిష్క నారయణ్ చిన్నతనంలో వేల్స్​కు వెళ్లారు. ఆక్స్​ఫర్డ్ , స్టాన్‌ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు. 2024లో వేల్స్ నుంచి ఎన్నికైన తొలి భారత సంతతి ఎంపీగా గుర్తింపు పొందారు. స్టార్మర్ ప్రభుత్వంలో జూనియర్ ఏఐ మంత్రిగా పనిచేసిన ఆయనకు ఇప్పుడు పూర్తి కేబినెట్ హోదా లభించింది.

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BRITAIN AI MINISTER
BRITAIN AI MINISTER

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