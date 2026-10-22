'కశ్మీర్ భారతదేశానిదే'- యూకే పార్లమెంటులో తీర్మానం- ఎంపీల 'ఎర్లీ డే మోషన్'!
జమ్మూకశ్మీర్ విలీన దినోత్సవానికి ముందు బ్రిటన్ పార్లమెంటులో భారత సార్వభౌమత్వం, ప్రాదేశిక సమగ్రతను ప్రస్తావిస్తూ అక్కడి ఎంపీలు ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు.
Published : October 22, 2026 at 7:02 PM IST
UK Parliament JK Motion : జమ్మూకశ్మీర్ భారత యూనియన్లో (భారత సమాఖ్య) అధికారికంగా విలీనమైన చారిత్రక ఘట్టాన్ని గుర్తుచేసే విలీన దినోత్సవం సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో బ్రిటన్ పార్లమెంటులో ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జమ్మూకశ్మీర్పై భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, ప్రాదేశిక సమగ్రతను బలపరుస్తూ యూకే పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒక ప్రత్యేక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఇదే సమయంలో ఆ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదం కొనసాగుతుండటంపైనా తీర్మానంలో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అక్టోబర్ 26న జరగనున్న జమ్మూకశ్మీర్ విలీన దినోత్సవానికి ముందు ఈ తీర్మానం యూకే పార్లమెంట్ ముందుకు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. జమ్మూకశ్మీర్ యాక్సెషన్ డే పేరుతో ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానం- 1947 అక్టోబర్ 26న అప్పటి జమ్మూకశ్మీర్ పాలకుడు మహారాజా హరి సింగ్ విలీన పత్రంపై (ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సెషన్) సంతకం చేసిన తేదీ ప్రాముఖ్యతను గుర్తుచేసింది. ఆ సంతకం ద్వారానే జమ్మూకశ్మీర్ భారత సమాఖ్యలో విలీనమైన సందర్భాన్ని ఈ ఎర్లీ డే మోషన్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. విలీన దినోత్సవం వేళ అక్కడి ప్రజలకు కూడా ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైనదని తీర్మానంలో పేర్కొంది.
ఉగ్రదాడులపై ఆందోళన
జమ్మూకశ్మీర్లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు, చర్యల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన, గాయపడిన పౌరుల పట్ల ఈ తీర్మానంలో ఎంపీలు సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు. పాక ఆక్రమిత కశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఘటనల్ని కూడా ప్రస్తావించారు. ఇలాంటి ఉగ్ర దాడుల వల్ల పౌరులతో పాటు భద్రతా సిబ్బంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇంకా కశ్మీరీ పండిట్లే లక్ష్యంగా జరిగిన హత్యల్ని కూడా ఈ తీర్మానంలో ప్రస్తావించారు. జమ్మూకశ్మీర్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పండిట్ సమాజానికి చెందిన ప్రజలు ఇప్పటికీ ఉగ్రవాదం, బెదిరింపుల ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, వారికి తగిన రక్షణ కల్పించాల్సిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు.
భారత్- బ్రిటన్ సంబంధాలకు ప్రాధాన్యం
భారత్, బ్రిటన్ మధ్య దీర్ఘకాలికంగా బలమైన, నిర్మాణాత్మక ద్వైపాక్షిక సంబంధాల ప్రాముఖ్యతను కూడా ఈ తీర్మానం నొక్కి చెప్పింది. బ్రిటన్ సాంస్కృతిక, సామాజిక, పౌర జీవనంలో అక్కడ నివసిస్తున్న జమ్ముకశ్మీర్ సంతతి ప్రజల సహకారాన్ని యూకే పార్లమెంట్ తీర్మానంలో కొనియాడింది. బ్రిటన్లో శాంతియుతంగా నిర్వహించే జమ్మూకశ్మీర్ విలీన దినోత్సవ కార్యక్రమాల్ని కూడా తీర్మానం స్వాగతించింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చరిత్రపై భవిష్యత్ తరాలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఉపయోగపడతాయని వివరించింది. చివరగా జమ్మూకశ్మీర్ అంశంపై అంతర్జాతీయ నిబంధనల్ని, సార్వభౌమ సరిహద్దులను పరస్పరం గౌరవిస్తూ, సమాజంలో సామరస్యం పెంపొందించేలా నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరగాలని ఈ తీర్మానం పిలుపునిచ్చింది.
ఈ తీర్మానానికి యూకేలో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ఎంపీ బాబ్ బ్లాక్మన్ ప్రధాన స్పాన్సర్గా (తీర్మానం ప్రతిపాదకుడు) ఉన్నారు. ఆయన హారో ఈస్ట్ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. డెమొక్రటిక్ యూనియనిస్ట్ పార్టీ ఎంపీ జిమ్ షానన్, లేబర్ పార్టీ ఎంపీ గిల్ ఫర్నిస్ కూడా ఈ తీర్మానంపై సంతకాలు చేశారు. పార్లమెంట్ రికార్డ్స్ ప్రకారం బాబ్ బ్లాక్మన్ 2026, అక్టోబర్ 12న ఈ తీర్మానంపై సంతకం చేయగా, జిమ్ షానన్, గిల్ ఫర్నిస్ అక్టోబర్ 13న సంతకాలు చేశారు. జమ్మూకశ్మీర్ విలీన దినోత్సవానికి ముందు బ్రిటన్ పార్లమెంటులో ఈ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో భారత సార్వభౌమత్వం, ఉగ్రవాద సమస్య, భారత్- బ్రిటన్ సంబంధాలు వంటి అంశాలు మరోసారి చర్చకు వచ్చాయి.
ఇక ఇది పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన ఒక ఎర్లీ డే మోషన్. ఇలాంటి తీర్మానాలు సాధారణంగా ఎంపీలకు ఏదైనా అంశంపై తమ అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ బ్రిటిష్ పార్లమెంటులో వేర్వేరు ఎంపీలు తమ భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, బ్రిటన్ సర్కార్ మాత్రం ఎప్పుడూ ఈ విషయం తటస్థ వైఖరిని అవలంబిస్తోంది. జమ్మూకశ్మీర్ అనేది భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సమస్య అని, ఇరు దేశాలు శాంతియుత చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలని చెబుతూ వస్తోంది. ఇక ఇదే జమ్మూకశ్మీర్ చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎప్పటికీ భారత్లో అంతర్భాగమేనని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది. ఇందులో ఎలాంటి సందేహాలకు తావులేదని ఎన్నో అంతర్జాతీయ వేదికల్లోనూ పునరుద్ఘాటించింది. జమ్మూకశ్మీర్ వివాదానికి సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఇరు దేశాలు చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలని, మధ్యవర్తిత్వానికి చోటు లేదని భారత్ చెబుతోంది.
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