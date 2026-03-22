ETV Bharat / international

పశ్చిమాసియా యుద్ధంలోకి మా దేశాన్ని లాగేది లేదు- ట్రంప్ వార్నింగ్​పై యూకే మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు

దేశ జాతీయ, ప్రాంతీయ భద్రతా ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉంటామని మంత్రి స్పష్టం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 22, 2026 at 8:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UK on Iran Israel War : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలోకి తమ దేశాన్ని లాగేది లేదని యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (యూకే) మంత్రి స్టీవ్ రీడ్ ఆదివారం తేల్చి చెప్పారు. కానీ తమ దేశ జాతీయ, ప్రాంతీయ భద్రతా ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లోగా తెరవాలని ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన అల్టిమేటంపై ఓ విలేకరి ప్రశ్నించగా స్టీవ్ రీడ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి ఆయననే ప్రశ్నిస్తే బాగుంటుందని విలేకరికి సూచించారు. జాతీయ, ప్రాంతీయ భద్రతతో పాటు ఫిబ్రవరి 28న పశ్చిమాసియాలో మొదలైన సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంపైనే యూకే ప్రభుత్వం ఫోకస్ ఉంటుందన్నారు. ఇందుకోసం తమ మిత్రదేశాలతో కలిసి పనిచేస్తామని స్టీవ్ రీడ్ చెప్పారు. యూకే భద్రత, ఆర్థిక ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడమే ఉత్తమ మార్గమని తాము భావిస్తున్నామని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా పశ్చిమాసియా సైనిక ఉద్రిక్తతలను ఆపాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని బ్రిటీష్ జాతీయుల భద్రత, బ్రిటీష్ ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు అవసరమైన చర్యలను చేపట్టడంపై తాము దృష్టి పెట్టామని ఆయన వెల్లడించారు. ఒకవేళ యూకే ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగే పరిస్థితే తలెత్తితే స్పందించేందుకు సర్వసన్నద్ధంగా ఉంటామన్నారు.

TAGGED:

MIDDLE EAST CRISIS 2026
UK ON IRAN ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.