యూకే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్- ఆహారం, నగదు దాచుకోవాలని ప్రజలకు ఆదేశం- కారణమిదే!
అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు బ్రిటన్లో మూడేళ్లపాటు బీ రెడీ ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టింది. విద్యుత్, నీరు, ఆహార సరఫరా లేదా డిజిటల్ చెల్లింపులు నిలిచిపోయినా మూడు రోజులు తట్టుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించింది
Published : October 24, 2026 at 5:53 PM IST
UK Emergency Alert : ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అడవుల్లో కార్చిచ్చు, సైబర్ దాడులు ఇలా అనుకోని సంక్షోభాలు ఎదురైనప్పుడు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని బ్రిటన్ ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 'బీ రెడీ' పేరుతో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. అందులో భాగంగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆహారం, నీరు, విద్యుత్ లేదా డిజిటల్ చెల్లింపుల సేవలు అందుబాటులో లేకపోయినా కనీసం మూడు రోజులపాటు అవసరాలను తీర్చుకునేలా ఇళ్లలో ప్రాథమిక వస్తువులను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని సూచించింది.
అనూహ్య ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల్లో అత్యవసర సన్నద్ధతపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించిన సందర్భంగా యూకే ప్రధాని ఆండీ బర్న్హామ్ తెలిపారు. ఇళ్లలో కొన్ని ప్రాథమిక వస్తువులను అందుబాటులో ఉంచుకోవడం ద్వారా క్లిష్ట సమయాలను కొంతవరకు సులభంగా ఎదుర్కోవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఫ్రాన్స్, ఐర్లాండ్, నెదర్లాండ్స్ వంటి దేశాల్లోనూ ఇలాంటి ముందస్తు సన్నద్ధత సూచనలు ఉన్నాయి.
ఇంట్లో ఏయే వస్తువులు ఉంచుకోవాలి?
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్లడం సాధ్యం కాకపోయినా, దుకాణాలు పనిచేయకపోయినా కనీసం మూడు రోజులపాటు అవసరాలు తీర్చుకునేలా కొన్ని వస్తువులను ఇంట్లో సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు.
- తాగునీరు, నిల్వ ఆహారం: కనీసం మూడు రోజుల అవసరాలకు సరిపడా తాగునీరు, త్వరగా పాడవని ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేసుకోవాలి.
- బ్యాటరీ లేదా చేతితో తిప్పే రేడియో: విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోయినప్పుడు అత్యవసర సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఎఫ్ఎం రేడియో ఉపయోగపడుతుంది.
- నగదు: కార్డుల ద్వారా చెల్లింపులు, డిజిటల్ చెల్లింపు వ్యవస్థలు లేదా ఏటీఎంలు పనిచేయకపోతే నగదు అవసరం కావచ్చు. అందువల్ల కొంత మొత్తంలో నోట్లు, నాణేలు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
- టార్చ్, అదనపు బ్యాటరీలు: విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయినప్పుడు వెలుతురు కోసం టార్చ్, అవసరమైన బ్యాటరీలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- దుప్పట్లు, వెచ్చని పరుపులు: హీటింగ్ వ్యవస్థలు పనిచేయకపోతే చలి నుంచి రక్షణ పొందేందుకు దుప్పట్లు, స్లీపింగ్ బ్యాగులు ఉపయోగపడతాయి.
- వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత వస్తువులు: టూత్పేస్ట్, సబ్బు, ఇతర నిత్యావసర పరిశుభ్రత ఉత్పత్తులను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో దుకాణాలు, ఆన్లైన్ సేవలు లేదా ఇతర సౌకర్యాలపై పూర్తిగా ఆధారపడకుండా తాత్కాలికంగా జీవనం కొనసాగించేందుకు ఈ ఏర్పాట్లు ఉపయోగపడతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
అడవుల్లో మంటలను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు
ప్రజలకు ముందస్తు సన్నద్ధతపై అవగాహన కల్పించడంతోపాటు అడవుల్లో మంటలను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు కూడా బ్రిటన్ ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రకటించారు. అగ్నిమాపక చర్యల్లో సహకరించేందుకు సైనిక హెలికాప్టర్లు, విమానాలను ఉపయోగించేలా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. ఇంగ్లండ్లోని అగ్నిమాపక సేవలకు అదనపు ప్రత్యేక బృందాలను అందించడంతోపాటు తేలికపాటి వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను సమకూర్చనున్నారు. అడవుల్లో కార్చిచ్చు ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు గరిష్ఠంగా 45 మిలియన్ పౌండ్లు (సుమారు 60 మిలియన్ డాలర్లు) కేటాయించింది. ఏడాదిలోని కొన్ని కాలాల్లో వేడి, పొడి వాతావరణ పరిస్థితులు తీవ్రంగా మారే అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో అత్యవసర సేవలను మరింత బలోపేతం చేయడం ఈ చర్యల లక్ష్యమని పేర్కొంది.
ఈ ప్రచారం ప్రజల్లో భయాన్ని పెంచేందుకు కాదని, ఆచరణాత్మకమైన ముందస్తు ఏర్పాట్లను ప్రోత్సహించడమే ఉద్దేశమని రక్షణ మంత్రి వెస్ స్ట్రీటింగ్ పేర్కొన్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలే తప్ప భయాందోళనలకు గురికావద్దన్నది ప్రభుత్వ సందేశమని తెలిపారు. శత్రు దేశాల చర్యలు లేదా ఉగ్రవాద ముప్పు కారణంగా సరఫరా వ్యవస్థలు దెబ్బతింటే ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న విషయాన్ని కుటుంబాలు, వ్యాపార సంస్థలు ముందుగానే ఆలోచించాలని సూచించారు. స్థానిక సూపర్మార్కెట్లో చెల్లింపుల వ్యవస్థ అకస్మాత్తుగా పనిచేయకపోతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందన్న ప్రశ్నను ఆయన ప్రస్తావించారు.
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