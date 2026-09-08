ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలో సాంకేతిక సమస్య- 300 విమానాలు రద్దు!
వివరాలు వెల్లడించిన ఫ్లైట్ మానిటరింగ్ వెబ్సైట్ ఫ్లైట్రాడార్24 - లండన్, బర్మింగ్హామ్ తదితర నగరాల్లోని ఎయిర్పోర్ట్లపై ప్రభావం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : September 8, 2026 at 10:00 PM IST
Flight Cancellations UK : యూకే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్య కారణంగా మంగళవారం దాదాపు 300 విమానాలు రద్దు అయినట్లు ఫ్లైట్ మానిటరింగ్ వెబ్సైట్ ఫ్లైట్రాడార్24 నివేదించింది. లండన్లోని హీత్రూ, స్టాన్స్టెడ్ విమానాశ్రయాలతో పాటు మాంచెస్టర్, బర్మింగ్హామ్ తదితర నగరాల్లోని ఎయిర్పోర్ట్లపై దీని ప్రభావం పడింది. సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఇంజినీర్లు ప్రయత్నిస్తున్నారని, సేవల పునరుద్ధరణకు కొంత సమయం పడుతుందని 'నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ సర్వీసెస్' పేర్కొంది