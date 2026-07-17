బోల్తా పడిన స్కూలు బస్సు- 20 మంది చిన్నారులు మృతి!
నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న రాయిని ఢీకొని బోల్తా పడిన బస్సు- పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఘటన
Representational Image () (IANS)
Published : July 17, 2026 at 2:15 PM IST
School Bus Crash Uganda : స్కూలు బస్సు బోల్తా పడిన ఘటనలో 20 మంది పిల్లలు, ఒక వృద్ధుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న రాయి ఢీకొట్టి బోల్తా పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన తూర్పు ఆఫ్రికా దేశమైన ఉగాండాలో గురువారం రాత్రి జరిగింది. ఉగాండాలోని కప్చోర్వా జిల్లాలో ప్రాంతంలోని జలపాతాల పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ఉగాండా పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
At least 20 children and 1 adult were killed in a school bus crash in Uganda, AP reports, quoting police pic.twitter.com/uGemoaQYBo— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026