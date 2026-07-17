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బోల్తా పడిన స్కూలు బస్సు- 20 మంది చిన్నారులు మృతి!

నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న రాయిని ఢీకొని బోల్తా పడిన బస్సు- పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఘటన

School Bus Crash Uganda
Representational Image () (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 2:15 PM IST

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School Bus Crash Uganda : స్కూలు బస్సు బోల్తా పడిన ఘటనలో 20 మంది పిల్లలు, ఒక వృద్ధుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న రాయి ఢీకొట్టి బోల్తా పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన తూర్పు ఆఫ్రికా దేశమైన ఉగాండాలో గురువారం రాత్రి జరిగింది. ఉగాండాలోని కప్చోర్వా జిల్లాలో ప్రాంతంలోని జలపాతాల పర్యటన ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ఉగాండా పోలీసులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

TAGGED:

SCHOOL BUS CRASH INCIDENT
SCHOOL BUS CRASH UGANDA

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