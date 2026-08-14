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3 బిలియన్ డాలర్ల క్యాష్​, 2 టన్నుల బంగారం- ఇరాన్​కు యూఏఈ అందజేసిందా? తెరవెనుక వ్యూహం అదేనా?

ఇరాన్ ఆస్తులు విడుదల చేసిన యూఏఈ- 15 విమానాలు కూడా ఇచ్చేందుకు సిద్ధం- యుద్ధం భయమే కారణమా?

Representative Image
Representative Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 2:24 PM IST

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UAE Gold To Iran : యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) తన దేశ బ్యాంకుల్లో స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను భారీ మొత్తంలో విడుదల చేసినట్లు సమాచారం. ఇందులో రెండు టన్నుల బంగారం కూడా ఉందని టెహ్రాన్‌కు చెందిన అధికారిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య చర్చలు, దౌత్య ప్రయత్నాలు నిలిచిపోవడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇప్పట్లో చల్లారే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఈ తరుణంలో యూఏఈ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. భవిష్యత్తులో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం జరిగితే, ఇరాన్ తమ దేశంపై ఎలాంటి దాడులు చేయకుండా ఉండేందుకే యూఏఈ ఈ వ్యూహాత్మక చర్యలు చేపట్టినట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

అబుదాబి నుంచి ఇరాన్‌కు చేరిన ఆస్తుల
ఖతార్, టెహ్రాన్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆగస్టు 11, 12 తేదీల్లో అబుదాబి నుంచి ప్రత్యేక విమానాలు ఇరాన్‌లోని మెహరాబాద్ విమానాశ్రయం, కరాజ్ పయామ్ విమానాశ్రయాలకు వెళ్లాయి. ఈ విమానాలు అక్కడ కేవలం ఒక గంట మాత్రమే ఉండి, తిరిగి యూఏఈకి చేరుకున్నాయి. అందులో ఒక విమానం జూన్ 8న కూడా అబుదాబి నుంచి మెహరాబాద్‌కు వెళ్లింది. ఆ సమయంలో దాదాపు 3 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.25వేల కోట్లు) నగదును ఇరాన్‌కు బదిలీ చేసినట్లు ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీ రాయిటర్స్ పేర్కొంది. తాజాగా పంపిన బంగారం (సుమారు రూ.2,300 కోట్ల విలువైనది), నగదు కూడా యూఏఈ బ్యాంకుల్లో లాక్ అయిన ఇరాన్ సొత్తేనని తెలుస్తోంది. అమెరికా విధించిన కఠినమైన ఆంక్షల వల్ల ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో యూఏఈ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో నగదు, బంగారం అందడం ఇరాన్‌కు పెద్ద ఊరటనిచ్చే విషయమేనని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఇరాన్‌కు విమానాలు కూడా?
ఇదే సమయంలో ఇరాన్ విమానయాన సంస్థలకు 15 సెకండ్‌హ్యాండ్ విమానాలను విక్రయించేందుకు యూఏఈ అంగీకరించినట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు వెల్లడించాయి. ఇప్పటికే పాత బోయింగ్ 777-268ఈఆర్​ విమానం, స్కైసోర్స్ ఎఫ్‌జెడ్ చెందిన రెండు కాండార్ ఎయిర్‌బస్ A320 విమానాలను ఇరాన్‌కు పంపారు. ఇవికాకుండా రానున్న రోజుల్లో మరో 14 ప్రయాణికుల విమానాలను ఇరాన్‌కు తిరిగి ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో రెండు ఎయిర్‌బస్ విమానాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో తమకు చెందిన 30 ప్యాసింజర్ విమానాలు ధ్వంసమైనట్లు ఇరాన్ గతంలో ప్రకటించింది. యూఏఈ నుంచి అందే విమానాలు ఆ లోటును కొంత వరకు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది.

ప్రతీకార దాడుల భయం
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఒకవేళ యుద్ధం వస్తే, తమ దేశంలోని చమురు నిల్వలు, వ్యాపార సంస్థలపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు చేయకుండా ఉండేందుకు, యూఏఈ వ్యూహాత్మకంగా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. పైకి ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా యూఏఈ కఠినంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, తెరవెనుక మాత్రం తమ దేశ రక్షణ కోసం ఇరాన్‌తో చర్చలు జరుపుతూ, ఆస్తులను విడుదల చేస్తూ శాంతియుత మార్గాన్ని ఎంచుకుందని స్పష్టమవుతోంది.

గల్ఫ్ దేశాల ఆందోళన
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఘర్షణ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో గల్ఫ్ దేశాలు తమ భద్రతపై ఆందోళన చెందుతున్నాయి. అమెరికా సైనిక స్థావరాలు, కీలక మౌలిక వసతులు తమ ప్రాంతంలో ఉండటంతో ఇరాన్ తమ భూభాగాలపై ప్రతీకార దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని అవి భావిస్తున్నాయి. అందుకే ఒకవైపు అమెరికాతో సంబంధాలను కొనసాగిస్తూనే, మరోవైపు ఇరాన్‌తో దౌత్య సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకునేందుకు గల్ఫ్​ దేశాలు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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