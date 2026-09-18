మోదీకి యూఏఈ అధ్యక్షుడు ఫోన్- బర్త్డే విషెస్ చెప్పి పశ్చిమాసియా పరిణామాలపై చర్చ!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 76వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఫోన్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన యూఏఈ అధ్యక్షుడు- పశ్చిమాసియా పరిణామాలు సహా ఇతర అంశాలపై ఇరువురు నేతల చర్చ- ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతంపైనా దృష్టి!
Published : September 18, 2026 at 6:54 PM IST
PM Modi UAE Phone Call : యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి శుక్రవారం రోజు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ప్రధాని మోదీ 76వ పుట్టిన రోజు (సెప్టెంబర్ 17) సందర్భంగా ఆయనకు యూఏఈ అధ్యక్షుడు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఫోన్ కాల్లో ఇరువురు నేతలు పశ్చిమాసియా ప్రాంత పరిణామాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఇదే సమయంలో భారత్- యూఏఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే అంశాలపైనా చర్చించారు. ఈ మేరకు భారత ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం (PMO) ఒక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
మోదీ గురువారం రోజు 76వ ఏట అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా ఇరు నేతల మధ్య ఈ ప్రత్యేక సంభాషణ జరిగింది. పీఎంఓ ప్రకారం, ఈ సంభాషణ సందర్భంగా పశ్చిమాసియాలోని తాజా పరిస్థితులపై ఇరువురు నేతలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి, భద్రత, స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహించడానికి అవసరమైన అన్ని ప్రయత్నాలలో తమ నిరంతర సహకారం, సమన్వయాన్ని కొనసాగించడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు నేతలు పునరుద్ఘాటించారు.
Grateful to my brother, the President of UAE, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, for his call and birthday wishes.— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2026
We discussed measures to further deepen our bilateral Comprehensive Strategic Partnership and exchanged views on efforts to promote regional peace, security…
ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసిన మోదీ!
ఇక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన యూఏఈ అధ్యక్షుడికి ప్రధాని మోదీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ ఫోన్ కాల్ గురించి మోదీ కూడా ట్విట్టర్(ఎక్స్)లో పోస్ట్ చేశారు. 'నా సోదరసమానుడు, యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ ఫోన్ చేసినందుకు, నాకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు. మా ద్వైపాక్షిక సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించాం' అని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇంధనం, రక్షణ, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను విస్తరించడంపైనా దృష్డి సారించినట్లు పీఎంఓ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది.
ఇంకా భారత్ బ్రిక్స్ అధ్యక్షత హోదాలో శిఖరాగ్ర సదస్సును విజయవంతంగా నిర్వహించిందని యూఏఈ అధ్యక్షుడు మోదీకి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సమిట్లో యూఏఈ ప్రిన్స్ షేక్ ఖలీద్ స్వయంగా పాల్గొనడం పట్ల ప్రధాని మోదీ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సదస్సు విజయవంతం కావడంలో యూఏఈ అందించిన సహకారాన్ని, భాగస్వామ్యాన్ని కూడా మోదీ కొనియాడారు. ఒకవైపు పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితి నెలకొన్న వేళ, రాజకీయ భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో భారత్- యూఏఈ నేతల మధ్య నిరంతరం జరుగుతున్న ఈ సంభాషణలు పశ్చిమాసియాలో శాంతి భద్రతల పునరుద్ధరణకు, అందరికీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూర్చేందుకు తోడ్పడతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
భారత్ మండపంలో విజయవంతంగా బ్రిక్స్ సదస్సు
భారత్ అధ్యక్షత వహిస్తూ ఆతిథ్యం ఇచ్చిన బ్రిక్స్ 18వ శిఖరాగ్ర సదస్సు సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీల్లో దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరిగింది. బిల్డింగ్ ఫర్ రెసిలెన్స్, ఇన్నోవేషన్, కో-ఆపరేషన్, సస్టైనబులిటీ థీమ్తో బ్రిక్స్ సమిట్ నిర్వహించారు. ఇక్కడ బ్రిక్స్ సభ్య దేశాలు, ఆహ్వానం అందిన ఇతర దేశాల నాయకులు, ప్రతినిధులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. చివరి రోజున సభ్యుదేశాలు ఏకగ్రీవంగా దిల్లీ డిక్లరేషన్ను కూడా ఆమోదించాయి. ఇందులో ప్రధానంగా విచ్చలవిడిగా సుంకాలు విధిస్తూ ఇతర దేశాల ప్రయోజనాల్ని దెబ్బతీస్తున్న అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ గురించి పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు. మరోవైపు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో అమెరికన్ డాలరుపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, స్థానిక కరెన్సీల వినియోగం పెంచడానికి కూడా బ్రిక్స్ దేశాలు అంగీకరించాయి.
ఈ బ్రిక్స్ సదస్సుకు చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, అబుదాబి ప్రిన్స్ షేక్ ఖలీద్ సహా ఇతర దేశాలకు చెందిన పలువురు కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. బ్రిక్స్ సమిట్ సైడ్లైన్స్లో ఆయా దేశాల ప్రతినిధులు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపైనా చర్చించుకున్నారు. భారత ప్రధాని మోదీ- పుతిన్, జిన్పింగ్ సహా ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్తోనూ వేర్వేరుగా సమావేశమయ్యారు. బ్రిక్స్లో యూఏఈ, ఇరాన్ కూడా సభ్యదేశాలుగా ఉండగా- ఇదే సమయంలో యూఏఈ ప్రిన్స్ ఖలీద్- ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్ కూడా ద్వైపాక్షిక చర్చలు కొనసాగించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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