'ఫ్లైదుబాయ్' విమానంలో భయానక దాడి- ఉగ్రవాద కోణం ఉందా? ముందస్తు కుట్రేనా?
ఫ్లైదుబాయ్ విమానంపై కో-పైలట్ దాడి ఘటనపై యుఏఈ ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు- నిందితుడి ఛాందసవాద నేపథ్యంపై వెలుగులోకి వస్తున్న దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు
Published : October 1, 2026 at 6:40 PM IST
Israel Flight Incident Probe : దుబాయ్ నుంచి ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్కు 174 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న 'ఫ్లైదుబాయ్' విమానంలో చోటుచేసుకున్న భయానక దాడి ఉదంతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. విమానాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా కూల్చివేసేందుకు ఒమన్ పౌరుడైన కో-పైలట్ చేసిన కుట్రను, భారతీయ కెప్టెన్, ఇజ్రాయెల్ ప్రయాణికులు తమ ప్రాణాలకు తెగించి తిప్పికొట్టారు. అయితే, ఈ ఘోర ఘటన వెనుక ఏదైనా ఉగ్రవాద కోణం ఉందా? ఇది ముందస్తుగా పన్నిన కుట్రేనా? అనే దిశగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అధికారికంగా ఉన్నత స్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది.
దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్ వెళ్తున్న ఫ్లైదుబాయ్ విమానం 34,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రశాంతంగా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో కాక్పిట్లో ఒక్కసారిగా భయానక దృశ్యం జరిగింది. ఒమన్ దేశానికి చెందిన కో-పైలట్ అకస్మాత్తుగా భారతీయ ప్రధాన పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్పై కత్తితో విచక్షణారహితంగా దాడికి దిగాడు. విమానాన్ని నేలకూల్చే ఉద్దేశంతో కంట్రోల్ స్టిక్ను కిందకు నెట్టడంతో విమానం ఏకంగా 18,000 అడుగుల కిందకు పడిపోయింది. విమానంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ఈ అత్యవసర సమయంలో రక్తమోడుతున్న స్థితిలోనూ ధైర్యం వీడని కెప్టెన్ మచ్చర్, తక్షణమే '7500' హైజాకింగ్ డిస్ట్రెస్ కోడ్ను జారీ చేశారు. ఆపై తన శక్తులన్నింటినీ కూడగట్టుకుని కాక్పిట్ తలుపును అన్లాక్ చేశారు. వెంటనే విమానంలో ఉన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రయాణికుడు యానిక్ కాక్పిట్లోకి దూసుకెళ్లి దాడి చేస్తున్న కో-పైలట్ను వెనక నుంచి పట్టుకుని లాగాడు. ఇతర ప్రయాణికులు, సిబ్బంది సాయంతో నిందితుడిని బంధించి, విమానంలో ఉన్న మరొక జత పైలట్ల సాయంతో సౌదీ అరేబియాలోని తబుక్ ఎయిర్పోర్ట్లో విమానాన్ని అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేశారు.
యుఏఈ ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తు
ఈ భయానక ఘటనపై యుఏఈ న్యాయస్థానాలు పూర్తి అధికార పరిధిని కలిగి ఉన్నాయని యుఏఈ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. విమానం యుఏఈ పతాకంతో నమోదై ఉన్నందున, విదేశీ గగనతలంలో నేరం జరిగినప్పటికీ తమ చట్టాలే వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం సౌదీ అరేబియా పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని తొలిదశ విచారణ జరుపుతున్నారు. విచారణ పూర్తయిన తర్వాత అతడిని యుఏఈకి అప్పగించనున్నారు.
అమెరికా వార్తా సంస్థ ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ దాడి వెనుక ఇరాన్ హస్తం ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి ఇది చాలా తొందరపాటు అవుతుందని, నిందితుడికి ఇజ్రాయెలీలపై తీవ్రమైన ద్వేషం, మత ఛాందసవాదం ఉందనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ దర్యాప్తులో ఇజ్రాయెల్ కూడా నేరుగా భాగస్వామ్యమయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు.
నిందితుడి ఛాందసవాద నేపథ్యంపై వెలుగులోకి వస్తున్న దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు
అటు ఈ దాడికి పాల్పడిన ఒమన్ కో-పైలట్ గురించి దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ ఛానల్ 16కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అతడితో పనిచేసిన సహచర ఫ్లైదుబాయ్ పైలట్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. నిందితుడు కేవలం 8 నెలల క్రితమే కంపెనీలో చేరాడని, అతడు తీవ్రమైన మతాచారాలు పాటించే ఛాందసవాది అని తెలిపారు. రోజులో అధిక సమయం ప్రార్థనల్లో గడిపేవాడని, మహిళలతో కరచాలనం చేయడానికి కూడా తిరస్కరించేవాడని పేర్కొన్నారు.
దౌత్య ఒప్పందాల ఉల్లంఘనపై ఇజ్రాయెల్ ఆగ్రహం
మరోవైపు ఈ ఘటన ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ మధ్య దౌత్యపరమైన వివాదానికి దారితీసింది. ఇజ్రాయెల్తో అధికారిక దౌత్య సంబంధాలు లేని ఒమన్ దేశ పౌరుడిని ఇజ్రాయెల్కు వెళ్లే విమానం నడిపేందుకు ఎలా అనుమతిస్తారని ఇజ్రాయెల్ రవాణా శాఖ మంత్రి మిరీ రెగెవ్ ప్రశ్నించారు. ఇది ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న విమానయాన ఒప్పందాన్ని స్పష్టంగా ఉల్లంఘించడమేనని ఆరోపిస్తూ విచారణకు ఆదేశించారు. అయితే, ఆ ఒమన్ పైలట్కు ద్విపౌరసత్వం ఉండి ఉండవచ్చని, అందుకే సాంకేతికంగా విమానం నడిపే అవకాశం లభించి ఉండవచ్చని కొందరు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ప్రస్తుతం తీవ్రంగా గాయపడిన భారత కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్, నిందితుడైన కో-పైలట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. విమానానికి చెందిన బ్లాక్ బాక్స్ డేటా, ప్రయాణికులు రికార్డ్ చేసిన వీడియోలను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. ఈ దారుణ కుట్ర వెనుక ఏమైనా అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థల మాస్టర్మైండ్ ఉందా లేదా అనే నిజాలు యూఏఈ జరిపే సమగ్ర దర్యాప్తులో తేలనున్నాయి.
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