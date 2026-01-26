పాకిస్థాన్కు షాకిచ్చిన UAE అధ్యక్షుడు - భారత పర్యటన తర్వాత ఎయిర్పోర్టు ఒప్పందం రద్దు!
ఇటీవలే భారత పర్యటనకు వచ్చిన యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్- ఆ తర్వాత పాక్తో కుదుర్చుకోవాల్సిన ఒప్పందం రద్దు
Published : January 26, 2026 at 12:35 PM IST
Pakistan UAE Islamabad Airport Deal : పాకిస్థాన్కు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) షాకిచ్చింది. ఇస్లామాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని నిర్వహించే ప్రణాళికను యూఏఈ రద్దు చేసుకుంది. యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ భారత్లో అకస్మికంగా పర్యటించిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. దీంతో పాకిస్థాన్కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ మేరకు పాక్ పత్రిక ది ఎక్స్ప్రెస్ ట్రిబ్యూన్ తన కథనంలో పేర్కొంది.
యూఏఈ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ అకస్మిత భారత పర్యటన దక్షిణాసియా భౌగోళిక రాజకీయ సమీకరణాలపై ప్రభావాన్ని చూపింది. ఇస్లామాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని నిర్వహించే ఒప్పందం గురించి గతేడాది ఆగస్టు నుంచి యూఏఈ, పాక్ మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అయితే యూఏఈ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ భారత పర్యటన తర్వాత పాక్కు యూఏఈ షాక్ ఇచ్చింది.
