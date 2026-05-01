ఒపెక్ నుంచి UAE ఎందుకు వైదొలిగింది? భారత్కు ప్లస్సా, మైనస్సా?
ఒపెక్, ఒపెక్ ప్లస్ కూటములకు యూఏఈ గుడ్బై- మే 1 నుంచే నిష్క్రమణ అమల్లోకి- సౌదీ ఆధిపత్యాన్ని తాళలేక కీలక నిర్ణయం- యూఏఈ నిర్ణయం భారత్కు కలిసొచ్చే ఛాన్స్
Published : May 1, 2026 at 1:51 PM IST
UAE Exited from OPEC : అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్కు 2026 మే 1వ తేదీ అత్యంత కీలకమైంది. ఎందుకంటే శుక్రవారం నుంచి ప్రపంచ చమురు ఎగుమతి దేశాల కూటములు ఒపెక్ (OPEC), ఒపెక్ ప్లస్ (OPEC+)లలో సభ్యదేశంగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) లేదు. వాస్తవానికి ఈ అంశంపై ఏప్రిల్ 28నే యూఏఈ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. అయితే ఈ ప్రకటన మే 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఒపెక్ కూటమి దేశాల చమురు ఉత్పత్తి కోటాల కేటాయింపు విషయంలో గత కొన్నేళ్లుగా యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. చమురు ధరల నియంత్రణ, ఉత్పత్తి తగ్గింపు విషయంలోనూ ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరడం లేదు. దీంతో ఒపెక్, ఒపెక్ ప్లస్ కూటములకు యూఏఈ గుడ్ బై చెప్పింది. ఈ పరిణామం ఆ రెండు చమురు కూటములపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది ? చమురు ధర పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా ? యూఏఈ నిర్ణయంపై ట్రంప్ ఎందుకు సంతోషిస్తున్నారు ? భారత్ ఎలా ప్రభావితమవుతుంది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
యూఏఈ ఎందుకు వైదొలగింది ?
- ఒపెక్, ఒపెక్ ప్లస్ కూటముల నుంచి యూఏఈ వైదొలగడానికి ప్రధానంగా ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక కారణాలు ఉన్నాయి.
- చమురు ఉత్పత్తి కోటాలపై ఒపెక్ కూటములు విధించే పరిమితుల వల్ల తన పూర్తి ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని యూఏఈ వాడుకోలేకపోతోంది. తమ చమురు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలంటే కూటముల నుంచి బయటకు రావడం తప్పనిసరి అని ఆ దేశం భావించింది.
- ఇకపై చమురు ఉత్పత్తిని మరింత పెంచుకోవాలనే లక్ష్యంతో యూఏఈ ఉంది. ప్రస్తుతం యూఏఈ రోజుకు సుమారు 5 మిలియన్ బారెళ్ల చమురును ఉత్పత్తి చేయగలదు.
- యూఏఈ 'విజన్ 2031'లో భాగంగా తమ ఆర్థిక వ్యవస్థను చమురుతో పాటు టెక్నాలజీ, టూరిజం లాంటి రంగాలకు విస్తరించాలని భావిస్తోంది. ఈ రంగాల ప్రాజెక్టులకు భారీగా నిధులు కావాలి. చమురును అధిక మొత్తంలో విక్రయిస్తేనే ఈ నిధులు సమకూరుతాయని యూఏఈ నిర్ణయించుకుంది.
- ఒపెక్ కూటమిలో సౌదీ అరేబియా ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉత్పత్తి తగ్గింపు విషయంలో సౌదీ నిర్ణయాలతో యూఏఈ గత కొంతకాలంగా విభేదిస్తోంది. తన సొంత ప్రయోజనాల కంటే కూటమి ప్రయోజనాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి రావడంపై యూఏఈ అసంతృప్తితో ఉంది.
- ఒపెక్, ఒపెక్ ప్లస్ కూటములలో ఉంటే ఇతర దేశాల (ముఖ్యంగా రష్యా-సౌదీ) రాజకీయ, ఆర్థిక నిర్ణయాలకు కట్టుబడి ఉండాలి. ఆ పరిమితుల నుంచి స్వేచ్ఛ పొందడానికి యూఏఈ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
యూఏఈ ఎఫెక్ట్ - చమురు ధరలు తగ్గుతాయా ?
ప్రపంచ చమురు ఉత్పత్తిలో తొలి 3 స్థానాల్లో అమెరికా, రష్యా, సౌదీ అరేబియా ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో యూఏఈ 7వ స్థానంలో ఉంది. అయినప్పటికీ ఒపెక్ కూటముల నుంచి యూఏఈ వైదొలగిన ప్రభావం చమురు ధరలపై వెంటనే కనిపించే ఛాన్స్ లేదని మార్కెట్ వర్గాలు అంటున్నాయి. ఒపెక్ ప్లస్ కూటమిలో ఉండగా కేటాయించిన కోటా ప్రకారం యూఏఈలోని అబుదాబి నేషనల్ ఆయిల్ కంపెనీ (అడ్నాక్) రోజుకు 3.4 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును ఉత్పత్తి చేసేది. ఇక నుంచి కూటమిలో లేనందున, అది రోజుకు 4.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును ఉత్పత్తి చేయగలదు. మార్కెట్లోకి యూఏఈ చమురు సప్లై పెరిగితే ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. యూఏఈ తన మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవడానికి తక్కువ ధరకే చమురును విక్రయిస్తే, ఇతర దేశాలూ ధరలు తగ్గించాల్సి రావచ్చు. కానీ ప్రస్తుతం అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల సముద్ర మార్గంలో చమురు సప్లైలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పటికిప్పుడు యూఏఈ చమురు ఉత్పత్తిని పెంచినా, చమురు సప్లైలలో పెద్దగా తేడా ఏదీ రాకపోవచ్చు. యూఏఈ ఉత్పత్తిని పెంచే ప్రభావం చమురు ధరలపై కనిపించడానికి మరో 12 నుంచి 18 నెలల టైం పడుతుందని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఒపెక్ నుంచి దేశాలు వైదొలగడం ఇదే తొలిసారా ?
ఒపెక్ (OPEC) కూటమి 1960 సెప్టెంబరు 14న ఏర్పడింది. దీని సంస్థాపక దేశాలు సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, ఇరాక్, కువైట్, వెనెజువెలా. 1967లో ఈ కూటమిలో యూఏఈ చేరింది. ఇప్పుడు ఆ దేశం వైదొలగడంతో, ప్రస్తుతం ఒపెక్లోని సభ్య దేశాల సంఖ్య 11కు చేరింది. ఒపెక్లోని ఇతర సభ్య దేశాల్లో అల్జీరియా, కాంగో, ఈక్వటోరియల్ గినియా, గాబన్, లిబియా, నైజీరియా ఉన్నాయి. ఒపెక్ కూటమి నుంచి సభ్యదేశాలు వైదొలగడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. 2016లో ఇండోనేషియా, 2019లో ఖతార్, 2020లో ఈక్వెడార్, 2024లో అంగోలా దేశాలు ఒపెన్ నుంచి తప్పుకున్నాయి. ఒపెక్పై సౌదీ అరేబియా ఆధిపత్యం ఎక్కువగా ఉండటం, ఆ సమయంలో తమపై ఇతర అరబ్ దేశాలు విధించిన దౌత్యపరమైన ఆంక్షల కారణంగా ఈ కూటమి నుంచి ఖతార్ వైదొలిగింది. ఇప్పుడు యూఏఈ సైతం సౌదీ అరేబియా ఆధిపత్యాన్ని తాళలేకే కూటమికి అల్ విదా చెప్పింది.
ఒపెక్ ప్లస్లోనూ లెక్క మారింది
ఒపెక్ ప్లస్ (OPEC+) కూటమి 2016 డిసెంబర్ 10న అధికారికంగా ఏర్పడింది. 13 ఒపెక్ దేశాలు, 11 ఒపెక్ యేతర (Non-OPEC) దేశాలు కలిసి ఈ కూటమిని ఏర్పాటు చేశాయి. దీని సంస్థాపక దేశాల్లో సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, ఇరాక్, కువైట్, యూఏఈ, వెనెజువెలా ఉన్నాయి. ఒపెక్ యేతర దేశాలకు రష్యా సారథ్యం వహించింది. ఒపెక్ ప్లస్ కూటమిలోని ఒపెక్ యేతర దేశాలలో రష్యా, మెక్సికో, కజకిస్తాన్, ఒమన్, అజర్ బైజాన్, మలేషియా, బహ్రయిన్, బ్రూనై, సూడాన్, దక్షిణ సూడాన్, ఈక్వటోరియల్ గినియా ఉన్నాయి. ఈ కూటమి నుంచి 2019లో ఖతార్, 2020లో ఈక్వెడార్, 2024లో అంగోలా వైదొలిగాయి. అయితే 2024లో బ్రెజిల్ ఈ కూటమిలో చేరింది. యూఏఈ వైదొలగడంతో ఒపెక్ ప్లస్ కూటమిలోని దేశాల సంఖ్య 21కి చేరింది. ఇందులో 11 ఒపెక్ దేశాలు, 10 బయటి దేశాలు (Non-OPEC) భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
ఒపెక్ కూటములపై పడే ప్రభావమెంత ?
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చమురు నిల్వల్లో సింహభాగం ఒపెక్, ఒపెక్ ప్లస్ కూటముల దగ్గరే ఉన్నాయి.
- ప్రస్తుతం ఒపెక్ కూటమిలోని 11 దేశాల వద్ద దాదాపు 1,210 బిలియన్ బారెళ్ల చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని మొత్తం ముడి చమురు నిల్వల్లో ఇవి 70 నుంచి 75 శాతానికి సమానం. వీటిలోనూ వెనెజువెలా, సౌదీ అరేబియా వద్దే అత్యధిక నిల్వలు ఉన్నాయి.
- యూఏఈ నిష్క్రమణతో ఒపెక్ కూటమి తన చమురు ఉత్పత్తి సామర్థ్యంలో సుమారు 15 శాతాన్ని కోల్పోతుంది.
- ఒపెక్ ప్లస్ కూటమిలోని మొత్తం దేశాల వద్ద దాదాపు 1,350 నుంచి 1,400 బిలియన్ బారెళ్ల చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి. ప్రపంచ మొత్తం నిల్వల్లో ఇది 80శాతానికి సమానం. ఒపెక్ కూటమిలోని దేశాలూ ఇందులో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
- రష్యా చేరికతో ఈ కూటమి చమురు సరఫరాపై అపారమైన నియంత్రణను కలిగి ఉంది.
- యూఏఈ వద్ద దాదాపు 113 బిలియన్ బారెళ్ల చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి. అది వైదొలగడం వల్ల ఒపెక్ ప్లస్ నియంత్రణలో ఉన్న నిల్వలు దాదాపు 8 నుంచి 9 శాతం తగ్గాయి.
ట్రంప్ సంతోషం - సౌదీ, రష్యాలకు షాక్
ఒపెక్ కూటముల నుంచి యూఏఈ వైదొలగడంపై ఏప్రిల్ 29న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యూఏఈ నిర్ణయం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు, గ్యాస్ ధరలు తగ్గుతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ పశ్చిమాసియాలో సైనిక సంక్షోభం తీవ్రరూపు దాలిస్తే యూఏఈకి ఆర్థిక, సైనిక సహాయాన్ని అందిస్తామని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఒపెక్ నుంచి బయటకు రావడం వల్ల యూఏఈపై ఎలాంటి ఒత్తిడి పడకుండా అమెరికా చూసుకుంటుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. ఇందులో భాగంగా అమెరికా, యూఏఈ కేంద్ర బ్యాంకులు కరెన్సీలను సమాన మొత్తంలో మార్పిడి చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ పరిణామం ఒపెక్ కూటములకు సారథ్యం వహిస్తున్న సౌదీ అరేబియా, రష్యాలకు షాకిచ్చింది. వాస్తవానికి మొదటి నుంచే ఒపెక్పై ట్రంప్ పెదవి విరుస్తున్నారు. ప్రపంచాన్ని ఒపెక్ దోపిడీ చేస్తోందని 2018 సెప్టెంబర్ 25న ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం వేదికగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. సౌదీ అరేబియా, ఇతర ఒపెక్ దేశాలు చమురు ధరలను తగ్గించాలని ఆనాడు ఆయన డిమాండ్ చేశారు. చమురు ధరలను తగ్గించకుంటే సుంకాలు విధిస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
భారత్కు ప్లస్సా, మైనసా ?
యూఏఈ భారత్కు మూడో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి. ఒపెక్ కూటమి నుంచి యూఏఈ వైదొలగడం భారత్కు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే 2027 నాటికి తన చమురు ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని రోజుకు 5 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు పెంచుకోవాలని యూఏఈ యోచిస్తోంది. మార్కెట్లో యూఏఈ చమురు లభ్యత పెరిగితే ముడి చమురు ధరలు తగ్గొచ్చు. బ్యారెల్కు 5 నుంచి 10 డాలర్ల వరకు ధర తగ్గినా భారత్కు బిలియన్ల రూపాయలు ఆదా అవుతాయి. భారత్ ఇప్పుడు రాయితీ ధరలపై నేరుగా యూఏఈ నుంచి చమురు కొనొచ్చు. అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు వరకు, భారత్ ఎల్పీజీ దిగుమతులలో ఎక్కువ భాగం హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా యూఏఈ నుంచే వచ్చేవి. భారత్లోని ప్రభుత్వ రంగ రిఫైనరీలు ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం ప్రధాన రిఫైనింగ్ ప్రాజెక్టులపై యూఏఈకి చెందిన అడ్నాక్, ఇతర కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. చమురు అన్వేషణ, మూల్యాంకనం కోసం అడ్నాక్ ఈ భారతీయ రిఫైనరీలతో ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసింది. ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియంలు ఏర్పాటుచేసిన సంయుక్త భాగస్వామ్య సంస్థ అడ్నాక్ ద్వారా అబుదాబిలోని ఆన్షోర్ బ్లాక్ 1లో చమురు అన్వేషణ హక్కులను పొందింది. మొత్తం మీద ఒపెక్ కూటముల నుంచి యూఏఈ వైదొలగడం అనే అంశం చమురు రంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఈ పరిణామం ప్రభావం చమురు మార్కెట్లలో కనిపించే సూచనలు ఉన్నాయి.