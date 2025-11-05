ఫిలిప్పీన్స్లో తుపాను బీభత్సం- 85 మంది మృతి- మరో 75 మంది గల్లంతు
విధ్వంసం సృష్టించిన కల్మేగీ తుపాను- వరదల కారణంగా 85కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
Published : November 5, 2025 at 7:34 PM IST
Philippines Typhoon Death Toll : ఫిలిప్పీన్స్లో కల్మేగీ తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ విధ్వసంలో మృతులు సంఖ్య 85కు చేరింది. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. దాదాపు 75 మంది అదృశ్యమయ్యారు. వారి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నారు. తుపాను ధాటికి చాలా ప్రాంతాలను వరదలు ముంచెత్తాయి. అధిక సంఖ్యలో వాహనాలు నీటమునిగాయి. తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్తగా సుమారు 4 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. 186 దేశీయ విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. తుపాను కారణంగా దీవుల మధ్య నడిచే నౌకలు, చేపల పడవలు నిలిపివేశారు. 3,500 మందికి పైగా ప్రయాణికులు, ట్రక్ డ్రైవర్లు 100 పోర్టుల్లో ఇరుక్కుపోయారు. తీవ్ర వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు ప్రజలను ఇళ్ల పైకప్పులపైకి వెళ్లేలా చేశాయి. కార్లు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి.
సహాయక చర్యల కోసం వచ్చి కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్
మంగళవారం అగుసాన్ డెల్ సూర్ ప్రావిన్స్లో సహాయక చర్యల కోసం వెళ్లిన ఫిలిప్పీన్స్ వాయుసేన హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు సిబ్బంది మృతిచెందారు. హెలికాప్టర్ ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా స్పష్టంగా లేవని సైన్యం తెలిపింది.
సిబూ ప్రావిన్స్ తీవ్రంగా దెబ్బతిందని ఫిలిప్పీన్స్ సివిల్ డిఫెన్స్ కార్యాలయ డిప్యూటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ బెర్నార్డో రఫయెలిటో అలెజాండ్రో IV తెలిపారు. మంగళవారం భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా నదులు, కాలువలు ఉప్పొంగాయని చెప్పారు. వరద నీరు ఇళ్లలోకి ఇళ్లు మునిగిపోయాయని, దీంతో ప్రజలు పైకప్పులపైకి ఎక్కి సహాయం కోసం కేకలు పెట్టారని అన్నారు. సిబూలో 49 మంది వరదల్లో మునిగి మరణించారని, మరికొందరు కొండచరియలు విరిగిపడి శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రాతంలో 13 మంది వరకు అదృశ్యమైనట్లు పేర్కొన్నారు. తుపాను కోసం ముందస్తుగా చర్యలన్నీ తీసుకున్నామని సిబూ గవర్నర్ బారిక్వాట్రో తెలిపారు. కానీ ఆకస్మిక వరదలు ఊహించలేదని అన్నారు.
వియత్నాం, థాయ్లాండ్లో కూడా అప్రమత్తం
కల్మేగి తుపాను ఇప్పుడు కేంద్ర వియత్నాం వైపునకు దూసుకుపోతోంది. శుక్రవారం ఉదయం వియత్నాం తీరాన్ని చేరుకుంటుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. థాయ్లాండ్ వాతావరణ విభాగం ఉత్తర, తూర్పు, మధ్య ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వర్షాల హెచ్చరిక జారీ చేసింది. భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు సంభవించే అవకాశం ఉందని సూచింది. వియత్నాం అధికార యంత్రాంగం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
సెప్టెంబర్ 30న ఫిలిప్పీన్స్లో 6.9 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఆ విపత్తులో 72 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. భూకంపం కారణంగా 147 మంది గాయపడ్డారు. అనేక ఇళ్లు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ భూకంపం ధాటికి దాన్బంటాయన్ సమీపంలో ఉన్న చారిత్రక రోమన్ కాథలిక్ చర్చి తీవ్రంగా దెబ్బతినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ విపత్తు నుంచి కోలుకుంటున్న ప్రావిన్స్ను తుపాను మరింత దెబ్బతీసింది.
ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు కేంద్ర బిందువే ఫిలిప్పీన్స్
ఫసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నందున ఈ దేశంలో తరచూ భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు బద్దలు కావడం వంటివి జరగుతుంటాయి. ఏటా పదుల సంఖ్యలో తుపానులు సంభవిస్తుంటాయి. ఈ ఏడాది ఫిలిప్పీన్స్పై విరుచుకుపడిన 20వ తుపాను ఇది.