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నేపాల్ వరదల్లో అద్భుతం- 10 రోజుల తర్వాత సొరంగం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన ఇద్దరు కార్మికులు

ట్రిశూలీ-3ఏ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు వద్ద ఘటన- గాలి కూడా సరిగ్గా ఆడని సొరంగంలో మృత్యువుతో పోరాడిన కార్మికులు

Man Rescued From Inside The Tunnel
10 రోజుల తర్వాత సొరంగం నుంచి బయట పడిన ఇద్దరు కార్మికులు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 10:26 AM IST

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Men Rescued From Inside The Tunnel : నేపాల్ మహా విషాదంలో ఎవరూ ఊహించని అద్భుతం జరిగింది. వరదలు ముంచెత్తిన దాదాపు 10 రోజుల తర్వాత ఇద్దరు కార్మికులు సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఆహారం, నీటి మాట పక్కనపెడితే, కనీసం గాలి కూడా ఆడని కటిక చీకటిలో, బురదలో చిక్కుకున్న ఆ ఇద్దరినీ రెస్క్యూ బృందాలు కాపాడాయి. సొరంగం లోపలి నుంచి మరికొందరి మాటలు కూడా వినిపిస్తుండటంతో, ఇంకొందరు మృత్యుంజయులుగా తిరిగి వస్తారన్న ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు కబీర్ మహర్జన్ (45, మెకానికల్ సూపర్‌వైజర్), సంజయ్ సాహ్ (వయసు 30, ఫోర్‌మెన్)గా గుర్తించారు.

వరదలు ముంచెత్తిన ఏకంగా 10 రోజుల తర్వాత, బురదలో కూరుకుపోయిన ఓ సొరంగం నుంచి ఇద్దరు కార్మికులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. రసువా జిల్లాలోని ట్రిశూలీ-3ఏ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. ఆగస్టు 26న టిబెట్-నేపాల్ సరిహద్దుల్లో సంభవించిన పెను వరదలకు ఈ ప్రాజెక్ట్‌లోకి భారీగా నీరు, బురద, బండరాళ్లు దూసుకొచ్చాయి. దీంతో సొరంగం ద్వారం పూర్తిగా మూసుకుపోయి వందలాది మంది కార్మికులు, ఇంజనీర్లు లోపలే చిక్కుకుపోయారు. 170 మీటర్ల లోతులో, కటిక చీకట్లో మృత్యువుతో పోరాడిన ఆ ఇద్దరిని నేపాల్ ఆర్మీ రెస్క్యూ బృందాలు ఎట్టకేలకు గుర్తించి సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చాయి. వెంటనే వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి అత్యవసర వైద్యం అందిస్తున్నారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ జరుగుతుండగా సొరంగం లోపలి నుంచి మరికొందరి గొంతు కూడా వినిపిస్తుండటంతో, ఇంకో 30 నుంచి 40 మంది బతికే ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇంకా ఈ ప్రాజెక్టుతో పాటు అప్పర్ ట్రిశూలీ-1 లాంటి ఇతర హైడ్రోపవర్ ప్లాంట్లలో వందల మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. థర్మల్ డ్రోన్లు, భారీ ఎక్స్‌కవేటర్లతో నేపాల్ సైన్యం తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. భారత్, చైనాలకు చెందిన టన్నెల్ రెస్క్యూ నిపుణులు, ఎవరెస్ట్ పర్వతారోహకులు సైతం ఈ ఆపరేషన్‌లో పాలుపంచుకుంటున్నారు. నేపాల్ వరదల ధాటికి ఇప్పటికే మృతుల సంఖ్య 1,282కు చేరింది. గల్లంతైనవారు దాదాపు 5వేల మంది ఉన్నారు. అందులో కేవలం పలు సొరంగాల్లో మాత్రమే చిక్కుకున్న వారి సంఖ్యే ఏకంగా వెయ్యికి చేరువలో ఉండటం గమనార్హం.

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NEPAL FLOODS MAN RESCUED
TWO WORKERS RESCUED IN NEPAL FLOODS
MEN RESCUED FROM INSIDE THE TUNNEL

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