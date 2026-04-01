మరో 2-3 వారాల్లో ఇరాన్ యుద్ధం ముగుస్తుంది : ట్రంప్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 1, 2026 at 8:28 AM IST

Trump On Iran War End : ఇరాన్​తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం ముగింపుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరో మరో రెండు నుంచి మూడు వారాల్లో ముగిసే అవకాశముందని తెలిపారు. పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని, త్వరగా ఒప్పందం కుదిరే అవకాశముందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఓవల్ ఆఫీస్‌లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకుంటోంది. మనకంటే వాళ్లకే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంది. త్వరలోనే ఈ యుద్ధం ముగుస్తుంది. ఇరాన్లో ప్రస్తుత నాయకత్వం గతంతో పోలిస్తే మరింత సహకార దృక్పథంతో ఉంది' అని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం ముగిసిన వెంటనే అమెరికాలో పెట్రోలు ధరలు భారీగా తగ్గుతాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ నుంచి బయటకు వస్తే చాలు… ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోతాయని తెలిపారు.

