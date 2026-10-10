పనామాలో రెండు భారీ భూకంపాలు- 9 దేశాలకు సునామీ హెచ్చరికలు!
శుక్రవారం ఉదయం పనామాలో 7.7 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. భూకంప తీవ్రతకు సమీపంలోని భవనాలు కూలిపోవడంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
Published : October 10, 2026 at 7:39 AM IST
Panama Earthquakes : పనామాలో వరుసగా రెండు భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. శుక్రవారం రిక్టర్ స్కేలుపై 7.7 తీవ్రతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. భూకంప తీవ్రతకు పలు భవనాలు కూలిపోవడంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఆ తర్వాత కొద్ది సేపటికే 6.6 తీవ్రతతో రెండో భూకంపం సంభవించిందని అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. ఈ భూకంప కేంద్రం, హెర్రెరా మధ్య ప్రావిన్స్లోని పిటలోజా అరిబా అనే మారుమూల ప్రాంతానికి నైరుతి దిశలో సుమారు 10 కిలోమీటర్ల (6 మైళ్ల) దూరంలో ఉందని, 10 కిలోమీటర్ల లోతున సంభవించిందని పేర్కొంది. భూకంప ప్రభావంతో పనామా సిటీవాసులు భయాందోళనలకు గురై పరుగులు తీశారు. అయితే, భూకంపం తీవ్రత నేపథ్యంలో దక్షిణ, మధ్య అమెరికాలోని 9 దేశాలకు సునామీ ముప్పు పొంచి ఉందని పనామాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం హెచ్చరించింది. పనామా, కొలంబియా, కోస్టారికా, ఈక్వెడార్ తదితర దేశాల తీర ప్రాంతాలపై అలల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని కథనాలు పేర్కొన్నాయి. దీంతో తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు, పరిస్థితిని అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.